Otevírací dobu obchodů během vybraných státních svátků už téměř deset let upravuje zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě.
Ten se vztahuje i na Den vítězství, který slavíme 8. května. Letos připadá na pátek a otevřít o něm může jen malá část prodejen – většina obchodů musí zůstat zavřená.
Co se 8. května slaví
Den vítězství, který slavíme 8. května, patří k nejdůležitějším svátkům v Česku. Pravidelně upomíná na výročí podpisu německé kapitulace a následné ukončení bojů druhé světové války v roce 1945.
Československo po vzoru Sovětského svazu dlouho jako Den osvobození či Den osvobození od fašismu slavilo až následující 9. květen. Právě tehdy také přijely první jednotky Rudé armády do Prahy a ukončily tak pražské povstání.
Americká armáda sice byla rychlejší, ale do bojů v hlavním městě se nezapojila – dovnitř dle dohody se Sověty nesměli. Na současné datum se svátek přesunul až po roce 1990.
Omezení prodeje o státních svátcích
Zákon o prodejní době stanoví, že o vybraných sedmi svátcích musí stažené rolety nechat obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Omezení se nevztahuje na menší prodejny, otevírací dobu však mohou omezit ze své vůle.
Výjimka platí také pro prodejny na důležitých uzlech – například nádražích či letištích, které mohou zůstat otevřené. Zákaz se nevztahuje ani na čerpací stanice, lékárny nebo výdejny zboží z e-shopů.
Cílem nařízení je zejména zajistit zaměstnancům volno, odbory proto dlouhodobě volají po rozšíření zákazu na všechny svátky.
|Státní svátky
|Otevírací doba obchodů
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|3. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|6. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno