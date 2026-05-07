Den vítězství 8. května 2026 zavře většinu obchodů. Někde ale nakoupíte

Matouš Waller
  5:00
Den vítězství v pátek 8. května jako jeden z nejdůležitějších svátků uzavře většinu obchodů. Omezení se ale týká jen části prodejen, kde tedy půjde nakoupit?

Jak budou obchody otevřené na Den vítězství? | foto: Shutterstock

Otevírací dobu obchodů během vybraných státních svátků už téměř deset let upravuje zákon č. 223/2016 o prodejní době v maloobchodě.

Ten se vztahuje i na Den vítězství, který slavíme 8. května. Letos připadá na pátek a otevřít o něm může jen malá část prodejen – většina obchodů musí zůstat zavřená.

Co se 8. května slaví

Den vítězství, který slavíme 8. května, patří k nejdůležitějším svátkům v Česku. Pravidelně upomíná na výročí podpisu německé kapitulace a následné ukončení bojů druhé světové války v roce 1945.

Československo po vzoru Sovětského svazu dlouho jako Den osvobození či Den osvobození od fašismu slavilo až následující 9. květen. Právě tehdy také přijely první jednotky Rudé armády do Prahy a ukončily tak pražské povstání.

Americká armáda sice byla rychlejší, ale do bojů v hlavním městě se nezapojila – dovnitř dle dohody se Sověty nesměli. Na současné datum se svátek přesunul až po roce 1990.

Omezení prodeje o státních svátcích

Zákon o prodejní době stanoví, že o vybraných sedmi svátcích musí stažené rolety nechat obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. Omezení se nevztahuje na menší prodejny, otevírací dobu však mohou omezit ze své vůle.

Velké obchody by se o svátcích mohly otevřít. Návrh ODS má i podporu Motoristů

Výjimka platí také pro prodejny na důležitých uzlech – například nádražích či letištích, které mohou zůstat otevřené. Zákaz se nevztahuje ani na čerpací stanice, lékárny nebo výdejny zboží z e-shopů.

Cílem nařízení je zejména zajistit zaměstnancům volno, odbory proto dlouhodobě volají po rozšíření zákazu na všechny svátky.

Otevírací doba o svátcích v ČR
Státní svátkyOtevírací doba obchodů
1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rokzavřeno
3. dubna – Velký pátekotevřeno
6. dubna – Velikonoční pondělízavřeno
1. května – Svátek práceotevřeno
8. května – Den vítězstvízavřeno
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. července - Den upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. září – Den české státnostizavřeno
28. října – Den vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)otevřeno do 12 hodin
25. prosince – 1. svátek vánočnízavřeno
26. prosince – 2. svátek vánočnízavřeno
