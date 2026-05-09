Den matek se v Česku slaví vždy druhou květnovou neděli. Letos tedy 10. května 2026. Je to den, kdy chceme poděkovat, ale ne vždy se podaří objednat ručně vyráběný šperk nebo obraz na míru měsíc dopředu.
Pokud hledáte záchranu doslova pět minut po dvanácté, vsaďte na dostupnost. Podle spotřebitelských trendů maminky víc než originalitu ocení fakt, že jste si vzpomněli a darovali jim něco pro radost.
Klasika z každého rohu: Květiny, čokoláda a kosmetika
Tato svatá trojice dárků funguje z jednoho prostého důvodu – seženete ji v podstatě v každém supermarketu nebo večerce.
- Květiny: I když je neděle, květinářství mívají otevřeno. Pokud ne, i kvalitní kytice ze supermarketu doplněná o milý vzkaz udělá velkou parádu.
- Kosmetika: Drogerie jsou v obchodních centrech sázkou na jistotu. Místo složitých sad sáhněte po jednom kvalitním krému, pleťové masce nebo oblíbeném parfému. Spojujete tak praktičnost s pocitem péče.
- Sladké potěšení: Bonboniéra je klasikou, ale co zkusit čerstvý dezert nebo dortík z místní cukrárny?
Dárky ke Dni matek, které koupíte doslova po cestě
Pokud máte cestou k mamince alespoň deset minut času, zastavte se v jednom z těchto obchodů:
- Knihkupectví: Dobrá detektivka, kuchařka nebo novinka od oblíbeného autora je dárek, který nezestárne.
- Vinotéka: Láhev dobrého prosecca nebo kvalitního vína je univerzální volba pro společný přípitek.
- Zlatnictví v pasáži: I drobný šperk, jako jsou minimalistické náušnice nebo náramek, působí dojmem, že jste dárek plánovali dlouho dopředu.
|Dárek
|Kde koupit
|Výhoda
|Květiny
|Květinářství, supermarket
|Okamžitý vizuální efekt
|Kvalitní krém nebo parfém
|Drogerie, parfumerie
|Každodenní využití a péče
|Kniha
|Knihkupectví
|Osobní výběr podle zájmů
|Dárkový poukaz
|Online, obchody
|Jistota, že si vybere sama
|Bonboniéra nebo dezert
|Cukrárna, obchod
|Sladká tečka k oslavě
|Víno
|Vinotéka, supermarket
|Ideální pro společný čas
|Šperk
|Zlatnictví, bižuterie
|Trvalá památka
|Wellness balíček
|Drogerie
|Podpora odpočinku a relaxace
Když už je opravdu pozdě: Digitální vouchery a rozvážky
Pokud už sedíte v autě nebo je neděle večer a obchody zavírají, zachrání vás technologie. Digitální dárkové poukazy dorazí do e-mailu během minuty. Můžete vsadit na poukaz do e-shopu s knihami, kosmetikou, nebo třeba předplatné oblíbeného časopisu.
Další moderní záchrannou brzdou jsou dovážkové služby jídla. Ty dnes nerozvážejí jen pizzu, ale spolupracují s lokálními květinářstvími a obchody s dárky. Dárek tak může dorazit až k maminčiným dveřím, i když vy jste na druhém konci republiky.
Nejdůležitější je společný čas
Nezapomínejte, že dárky ke Dni matek se v posledních letech posouvají od hmotných věcí k emocím a zážitkům. Často je tím nejlepším dárkem společný brunch v oblíbené restauraci nebo prostá návštěva s kávou. I když kupujete dárek na poslední chvíli, stačí k němu přidat ručně psané přání a maminka bude mít pocit, že je pro vás tou nejdůležitější osobou na světě. A o to přece jde především.