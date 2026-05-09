Den matek bez stresu. Tipy na rychlé dárky, které maminku skutečně potěší

Ivana Vaňkátová
  5:00
Zapomněli jste na Den matek? Nejste v tom sami. Každý rok tisíce lidí řeší dárek na poslední chvíli – a paradoxně právě tyto nákupy často dopadnou nejlépe. Zapomeňte na složité vybírání nebo čekání na kurýra. Máme pro vás seznam věcí, které seženete v každém obchodním centru, drogerii, nebo dokonce online během pár vteřin.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V neděli 10. května slavíme Den Matek.
Byť jen drobností poděkujte mamince za vše, hlavně za to, že je!
Den matek se v Česku slaví vždy druhou květnovou neděli. Letos tedy 10. května 2026. Je to den, kdy chceme poděkovat, ale ne vždy se podaří objednat ručně vyráběný šperk nebo obraz na míru měsíc dopředu.

Pokud hledáte záchranu doslova pět minut po dvanácté, vsaďte na dostupnost. Podle spotřebitelských trendů maminky víc než originalitu ocení fakt, že jste si vzpomněli a darovali jim něco pro radost.

Klasika z každého rohu: Květiny, čokoláda a kosmetika

Tato svatá trojice dárků funguje z jednoho prostého důvodu – seženete ji v podstatě v každém supermarketu nebo večerce.

  • Květiny: I když je neděle, květinářství mívají otevřeno. Pokud ne, i kvalitní kytice ze supermarketu doplněná o milý vzkaz udělá velkou parádu.
  • Kosmetika: Drogerie jsou v obchodních centrech sázkou na jistotu. Místo složitých sad sáhněte po jednom kvalitním krému, pleťové masce nebo oblíbeném parfému. Spojujete tak praktičnost s pocitem péče.
  • Sladké potěšení: Bonboniéra je klasikou, ale co zkusit čerstvý dezert nebo dortík z místní cukrárny?

Dárky ke Dni matek, které koupíte doslova po cestě

Pokud máte cestou k mamince alespoň deset minut času, zastavte se v jednom z těchto obchodů:

  1. Knihkupectví: Dobrá detektivka, kuchařka nebo novinka od oblíbeného autora je dárek, který nezestárne.
  2. Vinotéka: Láhev dobrého prosecca nebo kvalitního vína je univerzální volba pro společný přípitek.
  3. Zlatnictví v pasáži: I drobný šperk, jako jsou minimalistické náušnice nebo náramek, působí dojmem, že jste dárek plánovali dlouho dopředu.
Top 8 rychlých dárků pro maminku
DárekKde koupitVýhoda
KvětinyKvětinářství, supermarketOkamžitý vizuální efekt
Kvalitní krém nebo parfémDrogerie, parfumerieKaždodenní využití a péče
KnihaKnihkupectvíOsobní výběr podle zájmů
Dárkový poukazOnline, obchodyJistota, že si vybere sama
Bonboniéra nebo dezertCukrárna, obchodSladká tečka k oslavě
VínoVinotéka, supermarketIdeální pro společný čas
ŠperkZlatnictví, bižuterieTrvalá památka
Wellness balíčekDrogeriePodpora odpočinku a relaxace

Když už je opravdu pozdě: Digitální vouchery a rozvážky

Pokud už sedíte v autě nebo je neděle večer a obchody zavírají, zachrání vás technologie. Digitální dárkové poukazy dorazí do e-mailu během minuty. Můžete vsadit na poukaz do e-shopu s knihami, kosmetikou, nebo třeba předplatné oblíbeného časopisu.

Další moderní záchrannou brzdou jsou dovážkové služby jídla. Ty dnes nerozvážejí jen pizzu, ale spolupracují s lokálními květinářstvími a obchody s dárky. Dárek tak může dorazit až k maminčiným dveřím, i když vy jste na druhém konci republiky.

Nejdůležitější je společný čas

Nezapomínejte, že dárky ke Dni matek se v posledních letech posouvají od hmotných věcí k emocím a zážitkům. Často je tím nejlepším dárkem společný brunch v oblíbené restauraci nebo prostá návštěva s kávou. I když kupujete dárek na poslední chvíli, stačí k němu přidat ručně psané přání a maminka bude mít pocit, že je pro vás tou nejdůležitější osobou na světě. A o to přece jde především.

