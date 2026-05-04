Den matek 2026 se blíží. Tyhle dárky mamince udělají největší radost

Zuzana Stiboříková
  8:30
Svátek matek měl historicky mnohem hlubší význam, než obdarovávání květinami a čokoládou. Ani dnes by tedy neměl být jen další příležitostí k bezuzdným nákupům. Hlavní je maminku potěšit, poděkovat jí za obětavost a užít si společně strávený čas.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mothering Sunday, který se dosud slaví v Anglii, a který položil základy k dnešnímu Dni matek, představoval hlavně návrat ke kořenům, do prostředí, ze kterého jsme vyšli, a k rodinným či církevním hodnotám, která nás vychovávaly. Ačkoli postupně získal značně komerční nádech, podobně jako svátek svatého Valentýna, měli bychom se při výběru dárků soustředit na to podstatné, tedy udělat mamince radost.

Jaké jsou nejvhodnější dárky ke Dni matek

Kdy se smí dávat květiny? A jaký počet?

Den matek vychází z původně anglického zvyku, kdy čtvrtou postní neděli dostávaly služebné volno, aby mohly navštívit své maminky. Jeho součástí byly i čerstvě natrhané květiny a tento malebný aspekt si svátek uchoval do dnešních dnů.

Květiny fungují nejen jako galantní gesto muže k ženě, protože odrážejí její krásu a půvab, ale dáváme je rovněž při gratulovaní oslavenkyni nebo jako pozornost hostitelce. Společensky se vážou i k Mezinárodnímu dni žen a samozřejmě i mírně ukotvenějšímu svátku matek, který je díky letům totality méně zprofanovaný než MDŽ.

Dalo by se tedy říci, že květinou se nic nezkazí. Ani to však neplatí do důsledku. Vždy je třeba zohlednit osobní preference ohledně druhu nebo jejich počet. Není však nutné volit za každou cenu liché číslo. Zatímco dříve se sudé číslo vázalo hlavně ke smutku a pohřbům a liché k pozitivním příležitostem, dnes jsou tyto předsudky již překonány. Ladislav Špaček upozorňuje, že tento zvyk se sice držel u nás, ale ve světě nebyl nikdy příliš rozšířený. „Toto pravidlo je omezeno jen na střední Evropu a nikde jinde se nedodržuje,“ doplňuje odborník na etiketu s tím, že mnohem důležitější je číselná symbolika, tedy například stejný počet růží jako jako počet let, které nám maminka věnovala.

Primárně se však vyhýbáme květinám s příliš silnou vůní, která může být až nepříjemná a daru pak hrozí, že zůstane za dveřmi. Hodně žen také nemá rádo řezané kytice a dávají přednost živým květinám a bylinkám v truhlících, které které se dají zasadit na zahrádku.

Tip: Pozor na alergie!

Už Antoine de Saint Exupéry navrhoval ochránit růži skleněným poklopem. Maminky sice nejsou křehké květinky a vydrží hodně životních úskalí, i tak ale mnohdy potřebují chránit před útokem alergenů. Pokud maminka nemůže mít doma živou květinu, mohou být řešením moderní květiny ve skleněných dózách. Případně ručně kované nebo křišťálové květiny, které neuvadají stejně jako mateřská láska.

Praktické dárky k okamžité konzumaci

Zejména mladé maminky „v aktivní službě“ a 24hodinovém mateřském kolotoči si zaslouží sladký, slaný nebo mírně alkoholický odpustek za obětavou péči, kterou věnují své rodině. Bonboniéra nebo lahev vína sice neurazí, ale jsou tu i jiné, nápaditější možnosti:

  • degustační sety čehokoli
  • domácí marmelády
  • čokoládové nebo ovocné kytičky
  • malý dort či zákusek ve tvaru srdce
  • „nouzový balíček“, kde je všechno, co může maminka během své čtyřiadvacítky potřebovat – od čokolády až po léky na bolest hlavy či špunty do uší.

Domácí sirupy a marmelády z dílny šéfkuchaře Jaroslava Žídka

I koláč umí hovořit o lásce

Dárky pro maminku, která nic nechce

Nový friťák nebo hrnec na rýži je sice praktický, ne každá žena ho však ocení v den, který má oslavit hlubší smysl mateřství. Jakýkoli dárek k svátku matek by tedy měl mít přesah. Zejména když maminka nemá žádné konkrétní přání, je na čase popustit uzdu fantazii a trochu improvizovat.

Lego a puzzle

Květiny se dají darovat v mnoha podobách. Kromě skleněných či kovových květin je tu i možnost spojit květinový dar se zábavou a darovat puzzle nebo stavebnici. Nejlépe s motivem růží, pivoněk, gerber a dalších oblíbených druhů, aby si uchovaly poetický sváteční rozměr.

Lego prodává nevadnoucí kytice, které jsou alternativou dárku k Valentýnu. (13. února 2025)

Osobní dárky

I konvenční dárky, jako jsou svíčky, kosmetika atd. získávají nový rozměr, připojíme-li k nim osobní přání. Pokud například běžnou svíčku z drogerie ozdobíme obrázky vnoučat nebo osobním vzkazem, stává se z obyčejné věci malý poklad a velká památka. Podobnou funkci mohou plnit i hrnečky, alba či polštářky s fotkami. Nejsou sice originální, ale v domácnosti každé maminky či babičky mají své místo.

Kdo chce být trochu nápaditější, napíše mamince přání nebo děkovný dopis za všechnu lásku a trpělivost. Mladší generace, která se vyjadřuje hlavně ve formě pohyblivých obrázků, zase může natočit společný rodinný pozdrav.

Pivoňková svíčka od TVOJE SVÍČKA je skvělým tipem na dárek pro maminky, babičky, kamarádky, nevěsty a svatebčany nebo samozřejmě i pro sebe sama.

Šperky

Zvláštní prostor mezi dárky mají cennosti. Den matek sice obvykle není příležitost k dávání diamantů, ale i nenápadný šperk může mít skrytý význam, například díky účinkům drahých kamenů. Ještě hlubšího smyslu docílíte gravírováním jmen nebo portrétů dětí či osobního vzkazu či citátu. Šperky zkrátka nemusí mít vysokou cenu na to, aby měly hodnotu.

Pokud máte ve své blízkosti anděla, dejte mu jednoho na ochranu. (Zvoneček ze skla ze Sklářské huti a ateliéru skla Gábor v Sušici)

Kolekce šperků Symbols MB a ručně vyráběné náramky ze čtrnáctikarátového bílého, žlutého nebo růžového zlata.

I maličkost udělá radost

Dárky s nápadem nemusí stát spoustu peněz, aby byl aspoň trochu osobité. Potěšit může i drobný symbolický dárek – třeba keramický slon, prasátko či čtyřlístek pro štěstí, anděl na ochranu nebo polodrahokam podle znamení zvěrokruhu nebo maličkost, která se bude hodit do sbírky.

Levné dárky, které potěší

I nenáročný dárek dobře funguje, pokud má osobní přesah a není „odbytý“.

  • Ručně psaný dopis: osobní vzkaz má často větší hodnotu než drahý dárek
  • Květina z trhu nebo louky: jednoduché, ale upřímné gesto
  • Domácí dezert: koláč, bábovka nebo oblíbený moučník
  • Hezký hrnek a čaj nebo káva
  • Svíčka: je levná, ale vytváří příjemnou atmosféru
  • Vytištěná fotografie v rámečku: rychlé a osobní
  • „Poukazy“ na pomoc: úklid nebo příprava večeře
  • Malý relax balíček: maska na obličej, čaj, čokoláda
  • Bylinka v květináči: praktická a vydrží déle než řezaná květina
  • Snídaně do postele: skoro nic nestojí, ale má silný efekt

Pokud máte báječnou maminku, dokazujte ji svou lásku častěji!

Čas pro blízké, čas pro sebe

Dárky také nemusí mít pouze fyzickou podobu. Důležité je věnovat mamince den, který si skutečně užije, ať už osvobozením od domácích prací nebo společným výletem.:

Společné zážitky: Žádné dárky nemohou vyvážit společně strávený čas. V duchu anglické „neděle pro maminku“, bychom se tedy měli vrátit k jejímu původnímu smyslu a vzájemně se zase sblížit.

Chvíle odpočinku: Maminky, které mají malé dítě a péčí o rodinu tráví opravdu velké množství času, potřebují naopak odpočinek a čas pro sebe. Zaslouží si, aby v tento den jejich nejbližší pečovali o ně, nebo prostor pro sebe, který si mohou naplánovat a užít podle svých představ.

Ženy toho mají na svých bedrech mnoho. Proto si zaslouží chvilku pro sebe plnou relaxace. Darujte masáž, která odstraní únavu a posílí regeneraci organismu.

Nápady na zážitkové dárky:

  • Wellness pobyt nebo masáž
  • Degustace vína nebo čokolády
  • Kurz vaření nebo pečení
  • Let balonem
  • Divadlo, koncert, kino
  • Víkendový pobyt na horách nebo v lázních
  • Kurz malování, keramiky nebo jógy
  • Úniková hra
  • Jízda v luxusním autě, pro hodně romantické maminky v kočáře

TIP: Certifikát na den bez povinností

Pokud volný den nevychází přímo na Den matek, stačí jako dárek vytvořit Certifikát na den bez povinností, který rovněž umí říct: „Vím co pro nás děláš, a zasloužíš si chvíli pro sebe!“ Můžete k němu připojit poukaz na večeři, wellness nebo masáž.

Co nedávat ke dni matek?

Některé dárky mohou potěšit méně, než čekáte. Mezi nejčastější přešlapy patří:

Domácí spotřebiče a vybavení do domácnosti, které budou nakonec využívat všichni. Výjimka je na místě, pokud je obdarovaná vášnivá kuchařka.

Originální, ale problémové dárky, které mohou vyznít jako kritika:

  • Poukazy na hubnutí, fitness nebo zákroky
  • Kosmetické ošetření „na zlepšení vzhledu“

Laciné a nepraktické dekorace:

  • Sošky, těžítka a keramika
  • Plyšová srdíčka či kýčovité drobnosti
  • Fotodárky s nelichotivou fotkou

Intimní a erotické dárky:

  • Sexuální pomůcky: k duchovnímu významu Dne matek se nehodí.
  • Předměty s vulgárně erotickými motivy: bývají spíše trapné a obecně nevhodné.
  • Spodní prádlo může způsobit trapas, kvůli špatné velikosti a tlaku na vzhled.

Kosmetika je vhodná pouze v případě, že znáte oblíbenou značku nebo jste na dárku domluveni předem. Naopak neosobní až urážlivé mohou být:

  • Univerzální mýdla a koupelové sady
  • Krémy proti vráskám či celulitidě

Co platí u všech dárků?

Dárek nesmí naznačovat vzhled, váhu, věk nebo roli v domácnosti. Naopak by měl sdělovat to, co lidé slovy neumí vyjádřit. V případě maminek hlavně respekt a poděkování za obětavost.

