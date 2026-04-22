Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Děláte chybu při užívání vitaminu C? Rozhoduje rozdělení dávky, říkají lékaři

Natálie Brabcová
  11:45
Vitamin C patří mezi nejčastěji užívané vitaminy. Lidé po něm sahají hlavně ve chvíli, kdy cítí nachlazení nebo únavu. Ve skutečnosti ale v těle zastává mnohem víc funkcí, než si většina lidí uvědomuje. Nejde přitom jen o to, kolik ho přijímáme, ale také odkud ho získáváme a jak ho během dne do jídelníčku zapojujeme.

Vitamin C si většina lidí spojuje s citronem. Ve skutečnosti ho ale najdete jinde v mnohem vyšším množství. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Vitamin C si většina lidí spojuje hlavně s imunitou. Ve skutečnosti ale v těle dělá mnohem víc. Pomáhá tvořit kolagen, zlepšuje vstřebávání železa a chrání buňky před poškozením. Právě proto záleží nejen na tom, kolik ho přijímáte, ale i jak ho během dne užíváte.

Co je vitamin C a proč ho tělo potřebuje

Vitamin C (kyselina askorbová) je látka, kterou si tělo neumí samo vytvořit. Musíme ji přijímat každý den, ideálně ze stravy, případně z doplňků.

Co přesně vitamin C dělá:

  • podporuje imunitní systém
  • podílí se na tvorbě kolagenu důležitého pro kůži, cévy i klouby
  • zlepšuje vstřebávání železa z potravy
  • funguje jako antioxidant, který chrání buňky před poškozením

Nedostatek vitaminu C: Signály, které většina lidí přehlíží

Zpočátku se projevuje nenápadně a většina lidí ho snadno přehlédne. Dochází k únavě, nižší výkonnosti, častější nemocnosti nebo krvácení dásní. Objevuje se také pomalejší hojení ran a zhoršení kvality pokožky.

Kurděje (skorbut) jsou vzácné onemocnění způsobené dlouhodobým nedostatkem vitaminu C. Projevují se například krvácením dásní, únavou a špatným hojením ran. V České republice je však výskyt nemoci velmi vzácný.

V čem je vitaminu C nejvíc? Nejsou to jen citrony

Lidé často sahají po citronu. Ten ale nepatří mezi nejbohatší zdroje vitaminu C. Mnohem více ho obsahuje například červená paprika nebo rakytník.

Obsah vitaminu C v potravinách
PotravinaObsah vitaminu C
Červená paprikaVelmi vysoký
RakytníkExtrémně vysoký
BrokoliceVysoký
JahodyStřední
CitrusyStřední

Citron obsahuje přibližně 49–53 mg vitamínu C na 100 gramů. Zatímco červená paprika obsahuje více jak 130 mg/100 g.

Vitamin C jako doplněk stravy: Jaké formy existují

Na trhu se objevují různé varianty:

  • Vitamin C 500 mg / 1000 mg (tablety)
  • šumivé tablety
  • kapsle s postupným uvolňováním
  • liposomální vitamin C
  • kombinace (např. vitamin C a zinek)

Co říkají odborníci:

„Lidský trávicí trakt má omezenou kapacitu vstřebávání vitaminu C, a proto se vždy do organismu dostane jen určitá část toho, co sníte. Proto doporučuji užívat buď nižší dávky 2–3× denně, nebo například 1000 mg ve formě postupného uvolňování,“ uvádí PharmDr. Zuzana Kuncová, lékárnice z OC Albert v Brně.

Kdy užívat vitamin C, aby měl skutečný účinek

Na přesné denní době tolik nezáleží. Důležitější je, jak vitamin C během dne rozložíte. Tělo si ho totiž neumí ukládat do zásoby ve větším množství a s rostoucí jednorázovou dávkou klesá jeho vstřebávání.

Co z toho plyne v praxi:

  • lepší jsou menší dávky než jedna velká
  • ideální je přijímat vitamin C průběžně během dne
  • doplňky je vhodné užívat s jídlem (lépe se snášejí)

Například místo jednorázové dávky 1000 mg je výhodnější rozdělit ji na dvě části – ráno a odpoledne. Tělo tak vitamin C využije efektivněji.

Kolik vitaminu C denně potřebujete

Doporučený příjem vitaminu C je zhruba:

  • ženy: kolem 75 mg denně
  • muži: kolem 90 mg denně

V praxi se proto počítá s tím, že většině lidí stačí přibližně 80–100 mg denně, které lze bez problémů pokrýt běžnou stravou.

Co to znamená konkrétně:

  • 1 červená paprika pokryje celý denní příjem s rezervou
  • 1 větší kiwi (nebo 2 menší) pokryje většinu denní potřeby
  • 1 citron dodá zhruba polovinu denní dávky (pokud ho sníte celý)

Vyšší potřebu vitaminu C mají:

Horní hranice příjmu je 2000 mg denně, její dlouhodobé překračování může vést k trávicím potížím.

  • kuřáci
  • těhotné a kojící ženy
  • lidé v období zvýšené zátěže

Například kuřáci potřebují zhruba o 35 mg vitaminu C denně víc, což odpovídá přibližně jednomu citronu.

Jak na vitamin C v praxi

Pokud chcete z vitaminu C získat maximum, není potřeba nic složitého. Stačí dodržet několik jednoduchých pravidel:

  • do jídelníčku pravidelně zařazujte ovoce nebo zeleninu bohatou na vitamin C (např. paprika, brokolice, jahody)
  • nespoléhejte jen na citrony – patří mezi průměrné zdroje
  • většině lidí stačí přibližně 80–100 mg denně, které lze běžně pokrýt stravou
  • doplňky stravy mají smysl hlavně při zvýšené zátěži, nemoci nebo u rizikových skupin (např. kuřáků či těhotných žen)
  • pokud vitamin C užíváte ve vyšších dávkách, rozdělte je během dne

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.