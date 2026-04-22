Vitamin C si většina lidí spojuje hlavně s imunitou. Ve skutečnosti ale v těle dělá mnohem víc. Pomáhá tvořit kolagen, zlepšuje vstřebávání železa a chrání buňky před poškozením. Právě proto záleží nejen na tom, kolik ho přijímáte, ale i jak ho během dne užíváte.
Co je vitamin C a proč ho tělo potřebuje
Vitamin C (kyselina askorbová) je látka, kterou si tělo neumí samo vytvořit. Musíme ji přijímat každý den, ideálně ze stravy, případně z doplňků.
Co přesně vitamin C dělá:
- podporuje imunitní systém
- podílí se na tvorbě kolagenu důležitého pro kůži, cévy i klouby
- zlepšuje vstřebávání železa z potravy
- funguje jako antioxidant, který chrání buňky před poškozením
Nedostatek vitaminu C: Signály, které většina lidí přehlíží
Zpočátku se projevuje nenápadně a většina lidí ho snadno přehlédne. Dochází k únavě, nižší výkonnosti, častější nemocnosti nebo krvácení dásní. Objevuje se také pomalejší hojení ran a zhoršení kvality pokožky.
Kurděje (skorbut) jsou vzácné onemocnění způsobené dlouhodobým nedostatkem vitaminu C. Projevují se například krvácením dásní, únavou a špatným hojením ran. V České republice je však výskyt nemoci velmi vzácný.
V čem je vitaminu C nejvíc? Nejsou to jen citrony
Lidé často sahají po citronu. Ten ale nepatří mezi nejbohatší zdroje vitaminu C. Mnohem více ho obsahuje například červená paprika nebo rakytník.
|Potravina
|Obsah vitaminu C
|Červená paprika
|Velmi vysoký
|Rakytník
|Extrémně vysoký
|Brokolice
|Vysoký
|Jahody
|Střední
|Citrusy
|Střední
Citron obsahuje přibližně 49–53 mg vitamínu C na 100 gramů. Zatímco červená paprika obsahuje více jak 130 mg/100 g.
Vitamin C jako doplněk stravy: Jaké formy existují
Na trhu se objevují různé varianty:
- Vitamin C 500 mg / 1000 mg (tablety)
- šumivé tablety
- kapsle s postupným uvolňováním
- liposomální vitamin C
- kombinace (např. vitamin C a zinek)
Co říkají odborníci:
„Lidský trávicí trakt má omezenou kapacitu vstřebávání vitaminu C, a proto se vždy do organismu dostane jen určitá část toho, co sníte. Proto doporučuji užívat buď nižší dávky 2–3× denně, nebo například 1000 mg ve formě postupného uvolňování,“ uvádí PharmDr. Zuzana Kuncová, lékárnice z OC Albert v Brně.
Kdy užívat vitamin C, aby měl skutečný účinek
Na přesné denní době tolik nezáleží. Důležitější je, jak vitamin C během dne rozložíte. Tělo si ho totiž neumí ukládat do zásoby ve větším množství a s rostoucí jednorázovou dávkou klesá jeho vstřebávání.
Co z toho plyne v praxi:
- lepší jsou menší dávky než jedna velká
- ideální je přijímat vitamin C průběžně během dne
- doplňky je vhodné užívat s jídlem (lépe se snášejí)
Například místo jednorázové dávky 1000 mg je výhodnější rozdělit ji na dvě části – ráno a odpoledne. Tělo tak vitamin C využije efektivněji.
Kolik vitaminu C denně potřebujete
Doporučený příjem vitaminu C je zhruba:
- ženy: kolem 75 mg denně
- muži: kolem 90 mg denně
V praxi se proto počítá s tím, že většině lidí stačí přibližně 80–100 mg denně, které lze bez problémů pokrýt běžnou stravou.
Co to znamená konkrétně:
Vyšší potřebu vitaminu C mají:
Horní hranice příjmu je 2000 mg denně, její dlouhodobé překračování může vést k trávicím potížím.
- kuřáci
- těhotné a kojící ženy
- lidé v období zvýšené zátěže
Například kuřáci potřebují zhruba o 35 mg vitaminu C denně víc, což odpovídá přibližně jednomu citronu.
Jak na vitamin C v praxi
Pokud chcete z vitaminu C získat maximum, není potřeba nic složitého. Stačí dodržet několik jednoduchých pravidel:
- do jídelníčku pravidelně zařazujte ovoce nebo zeleninu bohatou na vitamin C (např. paprika, brokolice, jahody)
- nespoléhejte jen na citrony – patří mezi průměrné zdroje
- většině lidí stačí přibližně 80–100 mg denně, které lze běžně pokrýt stravou
- doplňky stravy mají smysl hlavně při zvýšené zátěži, nemoci nebo u rizikových skupin (např. kuřáků či těhotných žen)
- pokud vitamin C užíváte ve vyšších dávkách, rozdělte je během dne
