Na extrémně nízké teploty v prodejně ve městě Sochaczew upozornili zaměstnanci. Polské pracovněprávní předpisy stanovují, že v uzavřených pracovištích má být minimálně 18 stupňů Celsia.
Situace vzbudila pozornost odborů i politiků. Poslanec Adrian Zandberg, spolupředseda levicové strany Razem, uvedl na sociální síti X: „Osm stupňů – v takové zimě pracují lidé v Dino. Právě jsme vstoupili do prostor v Sochaczewě s poslaneckou intervencí. Máme zdokumentované porušení předpisů. Státní inspekce práce o tom ví, ale kontrola dosud neproběhla. Firma odmítá jednání. Dělat z lidí mražené výrobky se zřejmě vyplácí.“
Na sociálních sítích se mezitím objevila řada svědectví zaměstnanců. Jedna z pokladních uvedla, že jim bylo řečeno, ať se „zahřejí prací“. Zejména v masných odděleních a u chladicích boxů jim prý mrzly ruce a museli si oblékat fleecové mikiny, aby byli schopni doplňovat zboží.
Nízké teploty na pracovišti mohou vést nejen ke zdravotním problémům, ale také ke zvýšenému riziku pracovních úrazů. Zaměstnavatel je povinen zajistit odpovídající vytápění nebo přijmout jiná ochranná opatření.
Mrazy v Polsku sice v posledních dnech dočasně polevily, meteorologové však upozorňují, že v příštím týdnu se velmi nízké teploty mají vrátit. Státní inspekce práce mezitím podle místních médií plánuje kontroly.