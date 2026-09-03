Equa Bank se definitivně stala minulostí. Raiffeisenbank dokončila poslední fázi převodu jejích klientů a od 1. září 2026 převzala účty všech klientů bývalé Equa Bank.
Pro klienty se přitom na první pohled mnoho nemění. Číslo účtu zůstává stejné, stejně jako historie plateb, nastavení zabezpečení nebo trvalé příkazy. Raiffeisenbank zároveň uvádí, že vedení nového Chytrého účtu je zdarma, stejně jako bylo zdarma vedení dosavadního účtu Equa.
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Změna je především v názvu a zařazení produktu. Místo Equa účtu klienti nově spadají pod standardní tarif Chytrý účet Raiffeisenbank. V rámci něj zůstává zdarma například jedna debetní karta, tuzemské elektronické převody i výběry z bankomatů po celém světě.
Za další měnovou složku se stejně jako dříve platí 29 korun měsíčně, online směnárna vyjde na 39 korun měsíčně.
Debetní karta podraží o 50 korun
Výraznější změna se týká klientů se Zlatou kartou Equa Bank, jejíž součástí bylo mimo jiné i cestovní pojištění. Zatímco za Zlatou kartu Equa Bank klienti platili 99 korun měsíčně, za debetní kartu Visa Gold nebo Mastercard Gold u Chytrého účtu budou muset nově platit 149 korun měsíčně. Některým tak převod bankovnictví zdraží.
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Podle Terezy Kaiseršotové, mluvčí Raiffeisenbank, však tato cena začne platit až od listopadu. Od srpna do října bude pro klienty Equa Bank snížena na 99 korun, jako byli zvyklí u předešlé banky.
Raiffeisenbank převzala Equa Bank už v roce 2021. Právní spojení obou bank dokončila v listopadu 2022. Klienti následně přešli do bankovnictví Raiffeisenbank. Ještě do poloviny roku 2023 se přitom při platbách mohli setkávat s původním kódem Equa Bank (6100).