Dědictví covidu: 7 věcí, které nás naučila pandemie a dnes na ně nedáme dopustit

Pandemie COVID-19 změnila způsob, jakým nakupujeme, pracujeme, cestujeme i vyřizujeme běžné věci. Přestože většina řešení vznikla z nouze, některá z nich jsme si oblíbili a dnes je již bereme jako standard, který nám šetří čas, peníze i starosti.
ilustrační snímek | foto: mBank

Vstup do zoo nebo kina bez fronty a k tomu levněji než u pokladny? Stačí vytáhnout mobil. Covid urychlil digitalizaci Česka o roky a přinesl nám vychytávky, které byly dříve sci-fi. Od plateb prstenem přes virtuální prohlídky bytů až po úřady vyřízené z gauče. Máme pro vás přehled technologií, díky kterým budete mít pohodlnější život i plnější peněženku.

Obsah

1. QR kódy: menu i jízdenky v mobilu

Tou asi nejpřínosnější vychytávkou, kterou nám covid přinesl, jsou bezesporu QR kódy. Můžete si přes ně prohlídnout jídelní lístek restaurace, vyhnout se frontě na lístky do kina nebo zaplatit u stánku na pouti. Stačí kód naskenovat mobilním telefonem.

Online rezervace a e-vstupenky na kulturní akce přes QR kód bývají často levnější než klasické vstupenky na místě. Například v multikinech CineStar nebo Zoo Praha můžete za e-vstupenku ušetřit třicet korun, na vstup do Aquapalace Praha pak i 250 korun. Kromě toho navíc ušetříte drahocenný čas, který byste jinak museli strávit čekáním ve frontě.

Vy nemáte aplikaci? Nenačítáte QR kódy? Leckde si už nezajdete ani na záchod

2. Na peneženku se práší

Když už jsme nakousli platby QR kódy, neměli bychom zapomenout zmínit bezkontaktní platby. Vedle platebních karet dnes běžně využíváme mobilní telefony, chytré hodinky nebo dokonce platební prsteny. Díky tomu můžeme zaplatit během pár sekund, navíc nemusíme nosit peněženku neustále po kapsách.

Platby mobilem či hodinkami tvoří v Česku přes polovinu transakcí, ukázala data

3. Bez mluvení, bez čekání. Jen vyzvednout

Během pandemie hodně posílila i služba Click & Collect, což ve volném překladu znamená objednat online a vyzvednout na prodejně. Dnes tuto službu zdaleka nenabízí jen e-shopy s oblečením nebo elektronikou, ale i restaurace a fastfoody.

Jak to funguje? Objednáte si jídlo nebo zboží online a ve stanovený čas si ho vyzvednete buď na prodejně nebo výdejním místě. Často to trvá jen několik málo minut a stojí vás to méně, jelikož nemusíte platit za dopravu a vyhnete se impulzivnímu nakupování.

Pro introverty má Click & Collect ještě jednu výhodu: nakoupí, aniž by museli s kýmkoliv komunikovat.

V Česku je na 15 tisíc výdejních boxů. Šestina Čechů by jich uvítala více

4. Místo 1 500 Kč jen dvě stovky: Jak fungují virtuální prohlídky v praxi

Ještě před rokem 2020 si málokdo dokázal představit koupit auto nebo si pronajmout byt bez osobní návštěvy. Dnes jsou však 3D virtuální prohlídky standardem, který využívá mnoho realitek, škol i muzeí.

Chcete vidět okolí pozemku, který zvažujete koupit, nebo si prohlédnout školu, na kterou se hlásí vaše dítě? Díky virtuálním prohlídkám stačí pár kliknutí a můžete se podívat prakticky kamkoliv z pohodlí domova.

Mimo to, pokud využíváte virtuální prohlídky, ušetříte za dopravu. Místo abyste jeli pětkrát na prohlídku bytu na druhém konci republiky, projdete si vícero bytů najednou digitálně a vyberete si jednoho favorita, na kterého se pak přijedete podívat osobně.

Kolik ušetříte díky virtuální prohlídce?

Představte si, že bydlíte v Kolíně a hledáte nový byt. Máte pět vytipovaných favoritů: tři v různých částech Prahy, jeden v Mladé Boleslavi a jeden v Pardubicích.

  • Pokud osobně navštívíte všech pět bytů, najezdíte přes 560 kilometrů, v autě strávíte téměř devět hodin a jen za palivo zaplatíte cca 1 500 korun.
  • Pokud si ale všech pět míst projdete online z gauče a vyberete si jednoho vítěze, za kterým vyrazíte osobně, můžete ujet klidně jen 90 kilometrů.

Díky virtuálním prohlídkám tak ušetříte neuvěřitelných 470 kilometrů a v autě strávíte jen hodinu a půl. A co víc, za palivo dáte jen něco přes 200 korun.

5. Digitální úřad z gauče i levnější energie

Ač to část obyvatel nerada slyší, pandemie se výrazně zasadila i o urychlení digitalizace služeb, které nám dnes šetří čas i peníze. Díky bankovní identitě a digitálním dokladům v mobilu dnes můžeme mnoho úředních záležitostí vyřídit z domova, aniž bychom si museli brát dovolenou v práci a stát fronty na úřadech.

Poměrně rychle jsme si oblíbili také online srovnávače, které dokážou během několika málo minut porovnat nabídky pojištění, hypoték, energií nebo bankovních produktů, mnohdy navíc s padesátiprocentní slevou. Na podobném principu fungují i srovnávače cen potravin.

6. Konec bakterií na mobilu

Dalším trendem, který se během pandemie rozšířil, jsou UV-C sterilizační boxy. Jde o malé krabičky, které často připomínají pouzdro na brýle. Stačí, když do nich vložíte telefon, klíče nebo sluchátka a UV světlo během několika minut zničí velkou část bakterií na povrchu.

Proč se vyplatí UV-C box používat? Mobilní telefon patří mezi nejšpinavější věci, které běžně nosíme u sebe. Dotýkáme se ho stokrát denně, často i během jídla, v MHD nebo na toaletě. Boxy nabízejí jednoduchý způsob, jak zařízení pravidelně čistit.

7. Čistý domov na první nadechnutí

Jestli jsme se o něco začali více zajímat až díky pandemii, tak o kvalitu vzduchu v interiérech. Nejen do kanceláří, ale i do domácností se ve větší míře začaly dostávat čističky vzduchu s HEPA filtry, které dokážou zachytit jemné prachové částice, alergeny i část mikroorganismů. HEPA filtry jsou už přirozeně v moderních vysavačích, klimatizacích nebo sušičích rukou.

Moderní přístroje tak zvládnou odstranit prach, smog, viry i bakterie, často navíc sledují kvalitu vzduchu a automaticky regulují výkon čističky podle aktuálního znečištění.

Dědictví covidu: 7 věcí, které nás naučila pandemie a dnes na ně nedáme dopustit

