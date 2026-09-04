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Dáváte do lednice teplé jídlo? Těchto 5 zlozvyků vám zbytečně nafukuje účty

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  15:20

Lednice patří k největším žroutům elektřiny v domácnosti | foto: Canva.com

Staré těsnění, prach na mřížce nebo špatně uspořádané potraviny. Zbytečné chyby vyhánějí účty za elektřinu vzhůru. Př přitom stačí obyčejná papírová bankovka a pár jednoduchých triků, které chladničce a peněžence okamžitě uleví.

Obsah

Test s bankovkou Snadno zkontrolujte těsnění lednice

Nejčastější příčinou tichého úniku chladu bývá opotřebované, ztvrdlé nebo mastnotou zanesené magnetické těsnění kolem dveří. Pryžová lišta po několika letech provozu ztrácí pružnost, případně se v rozích vlivem nečistot deformuje. Dovnitř pak nepřetržitě mikroskopickou štěrbinou proudí teplý a vlhký vzduch z kuchyně.

Ke spolehlivému ověření těsnosti není potřeba žádné servisní vybavení. Vystačíte si s obyčejným listem kancelářského papíru nebo papírovou bankovkou:

Postup testu: Vložte bankovku či pruh papíru mezi těsnicí gumu a rám lednice a dveře běžným způsobem dovřete tak, aby polovina papíru vyčnívala ven.

Vyhodnocení odporu: Pokuste se papír pomalu vytáhnout. Pokud klade znatelný odpor, drží pevně a při tahu se téměř trhá, těsnění plní svou funkci správně. Pokud papír vyklouzne hladce bez odporu nebo sám vypadne, dveře v daném místě nedoléhají.

Prověrka po celém obvodu: Test proveďte systematicky na několika místech: v horní části, po stranách a zejména ve spodních rozích dveří, které bývají mechanicky nejvíce namáhané a kde se usazuje nejvíce nečistot.

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Pokud test odhalí netěsnost, nemusíte hned volat servis nebo kupovat nový spotřebič. Často stačí těsnění důkladně umýt teplou vodou s neutrálním saponátem nebo octem, který rozpustí usazenou mastnotu bránící přilnutí magnetu.

Jestliže je guma ztvrdlá nebo mírně zkroucená, lze ji opatrně nahřát fénem na vlasy nastaveným na střední teplotu. Materiál v teple změkne, získá zpět svou plasticitu a po zavření dveří se opět vytvaruje přesně podle kovového rámu. Pokud je však těsnění viditelně popraskané či roztržené, vyplatí se objednat nový náhradní díl. Investice v řádu několika set korun se vám na ušetřené elektřině vrátí během několika měsíců.

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Prach na zadní mřížce funguje jako deka. Kompresor pak běží nadoraz

Zatímco vnitřní police a zásuvky většina lidí udržuje v čistotě, zadní stěna chladničky zůstává léta bez povšimnutí. Právě zde se však nachází klíčový prvek chladicího systému, černá kovová mřížka kondenzátoru, případně ventilátor a kompresor. Kondenzátor slouží k tomu, aby teplo odebrané z vnitřku chladničky předával do okolního prostoru.

Tip Spotřebitele

U vestavné lednice se zaměřte na sokl

Máte lednici schovanou v lince? Klíčem k nízké spotřebě je průchodná větrací šachta pod ní a za ní:

  • Vysajte sokl pod linkou: Sundejte krycí lištu pod lednicí a pravidelně vysávejte prach pod mřížkou.
  • Uvolněte horní výdech: Ujistěte se, že horní větrací mezera nad skříní není zaprášená ani zastavěná krabicemi.
  • Hlídejte odtok uvnitř: Vlhkost u vestaveb hůře odchází, proto udržujte vnitřní odtokový kanálek stále čistý.

Když se na zadní mřížce usadí souvislá vrstva prachu, mastných kuchyňských par a zvířecích chlupů, vytvoří se vysoce účinná tepelná izolace. Chladivo uvnitř trubek se nedokáže dostatečně ochlazovat, což vede k prudkému nárůstu tlaku v systému. Kompresor musí pracovat pod vysokou zátěží, přehřívá se a běží výrazně delší dobu.

Tento stav nezpůsobuje pouze skokový nárůst spotřeby elektrické energie, ale zásadně zkracuje celkovou životnost kompresoru, jehož výměna se u starších spotřebičů finančně vůbec nevyplatí.

Řešení je jednoduché: alespoň jednou za půl roku spotřebič opatrně odsuňte, odpojte ze zásuvky a mřížku kondenzátoru vysajte vysavačem s jemným kartáčovým nástavcem, případně ji otřete suchou prachovkou.

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Pozor na nalepení na zeď i troubu. Lednici pomůže i mírný záklon

Efektivitu odvádění tepla zásadně ovlivňuje také prostorové umístění lednice v místnosti. Častou chybou je přisunutí spotřebiče nadoraz k zadní zdi ve snaze ušetřit každý centimetr kuchyňské linky.

  • Dostatečná cirkulace vzduchu: Mezi zadní stěnou chladničky a zdí musí zůstat volná mezera o šířce minimálně 5 až 10 centimetrů. U vestavných spotřebičů je zcela zásadní zkontrolovat, zda truhlář nezablokoval větrací otvory v soklu linky a v horní části skříně.
  • Vzdálenost od zdrojů tepla: Umístění chladničky v bezprostřední blízkosti pečicí trouby, varné desky, myčky nádobí nebo radiátoru ústředního topení představuje zásadní energetický prohřešek. Každý stupeň Celsia navíc v okolním prostředí zvedá spotřebu chladicího agregátu přibližně o 4 až 6 procent. Spotřebič by neměl stát ani na místě vystaveném přímému slunečnímu svitu z okna.
  • Trik s mírným záklonem: Důležitou roli hrají také nastavitelné přední nožky. Chladnička by neměla stát v naprosto dokonalé rovině, ale měla by mít nepatrný sklon směrem dozadu (zhruba o 1 až 2 stupně). Díky tomu gravitační síla pomáhá dveřím, aby se po otevření samy plynule dovřely a nedocházelo k situacím, kdy zůstanou nedovřené na pouhou škvíru.

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Louže pod zeleninou i tlustý led. Jak na ucpaný odtok a námrazu

Mnoho uživatelů se setkává s tím, že se na zadní vnitřní stěně chladničky tvoří kapky vody, které následně stékají pod zásuvky na zeleninu, kde vytvářejí souvislou louži. Tento problém má obvykle banální příčinu: ucpaný odtokový kanálek na kondenzát.

Při běžném chladicím cyklu se vlhkost vysráží na zadní stěně, steče do sběrného žlábku a odtéká malým otvorem ven nad kompresor, kde se teplem motoru samovolně odpaří. Pokud se otvor ucpe prachem, zbytky potravin nebo plísní, voda neodtéká, zvyšuje vlhkost uvnitř prostoru a vede k masivní tvorbě námrazy. K vyčištění otvoru stačí použít speciální plastový trn, který bývá součástí výbavy spotřebiče, případně vatovou tyčinku nebo tenké brčko s teplou vodou.

Námraza je dalším významným zlodějem energie. Vrstva ledu v mrazničce o tloušťce pouhých 3 až 5 milimetrů funguje jako spolehlivý izolant mezi chladicími trubkami a vnitřním prostorem, což zvyšuje spotřebu až o 30 procent. Pokud spotřebič nedisponuje beznámrazovým systémem No Frost, odmrazujte mrazničku pravidelně: ve chvíli, kdy vrstva ledu přesáhne tloušťku zápalky.

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Prázdná lednice žere víc Proč se vyplatí chladit lahve s vodou

Provozní náklady spotřebiče můžete výrazně ovlivnit také způsobem, jakým jej používáte a nastavujete.

  • Správná teplota bez zbytečného podchlazování: V chladicí části je optimální udržovat teplotu v rozmezí 4 až 7 stupňů Celsia, v mrazicí části pak přesně -18 stupňů Celsia. Nastavení chladničky na 2 stupně Celsia potraviny neuchová znatelně déle, ale spotřeba elektřiny vyskočí o více než 15 procent.
  • Teplotní zóny: U běžných statických lednic klesá studený vzduch dolů. Nejnižší teplota (kolem 2 až 4 stupně Celsia) panuje na skleněné polici nad zásuvkami na zeleninu, což je ideální místo pro syrové maso a ryby. Střední police (kolem 5 až 6 stupňů Celsia) jsou vhodné pro mléčné výrobky a uzeniny, zatímco horní police a přihrádky ve dveřích (až 8 stupňů Celsia) slouží pro máslo, vejce, dochucovadla a nápoje. Správným rozložením zabráníte rychlému kažení potravin.
  • Akumulace chladu: Zcela prázdná chladnička spotřebuje při otevření více energie než naplněná, protože z ní vyteče velký objem těžkého studeného vzduchu, který nahradí teplý vzduch z místnosti. Vychlazené potraviny naopak fungují jako akumulátory, které teplotu po zavření dveří rychle stabilizují. Pokud máte lednici poloprázdnou, vyplatí se do ní umístit například několik lahví s vodou.
  • Zákaz teplých jídel a rozmrazování s bonusem: Vkládání teplých hrnců do lednice představuje extrémní zátěž. Teplý pokrm okamžitě ohřeje vnitřní prostor, způsobí masivní kondenzaci a donutí agregát běžet naplno. Naopak pokud potřebujete rozmrazit maso z mrazáku, vložte ho s předstihem do chladničky – tající surovina bude uvolňovat chlad do okolí a uleví kompresoru.

Lednice v létě žere víc elektřiny. Pomůže pět centimetrů od stěny

Pět nejčastějších hříchů, kvůli kterým lednice žere víc elektřiny

  • Špinavá guma na dveřích: Mastnota a prach způsobí, že těsnění nedoléhá a z lednice nepřetržitě utíká drahý chlad.
  • Prachový kožich na zadní mřížce: Zanesený kondenzátor nemůže větrat, motor se přehřívá a bere výrazně více elektřiny.
  • Nalepená na zdi i na troubě: Bez vzduchové mezery nebo v sousedství sporáku musí chlazení zabrat naplno při každém sepnutí.
  • Ignorovaná námraza a ucpaná dírka: Louže pod zeleninou i pár milimetrů ledu v mrazáku fungují jako spolehlivá brzda efektivity.
  • Teplé hrnce a zbytečné mrazení: Vkládání teplého jídla i přechlazování na zbytečně nízké stupně vyvolají masivní žroutství energie.
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