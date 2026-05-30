Dánský řetězec láká levnou drogerií. Bude i v Česku?

Pavla Žáková
  5:00
Dánský maloobchodní řetězec Normal prodává hlavně drogerii, kosmetiku, trvanlivé potraviny a domácí potřeby. Chlubí se tím, že nabízí zboží za nízké ceny, a to trvale a ne pouze ve slevových akcích. Jeho nová pobočka na Slovensku je první ve střední Evropě.

Obchod Normal v Helsinkách. | foto: Santtu37 via Wikimedia

Svou první středoevropskou prodejnu otevřel dánský řetězec Normal 20. května 2026 v obchodním centru Eurovea v Bratislavě. Dosud měl obchody v 10 evropských zemích, zejména na severu a ve Francii.

Normal sází na nízké ceny, které čím dál víc vyhledávají i zákazníci ze západní a severní Evropy. Navíc láká lidi k nakupování i pomocí prodejního labyrintu (maze layout), jaký v Česku známe z jiného severského řetězce IKEA. Zákazníkům v nich představuje zboží, které zároveň podporuje kampaní na sociálních sítích. Opírá se i o oblíbené trendy v kosmetice z Japonska a Jižní Koreje.

CEO společnosti Normal Jakob Frølich Maarbjerg při otevření slovenské pobočky uvedl, že lidé by se do obchodů měli vracet i kvůli samotnému zážitku z objevování. „Vnímáme, že slovenští zákazníci jsou otevřenější novým nákupním zážitkům, a právě na tom chceme stavět,“ řekl.

Normal na Slovensku a v Česku

Po celé Evropě má řetězec kolem tisícovky prodejen a nabízí v nich jak známé značky, jako L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé či Oreo, tak značky a produktové linie, které jinde než v tomto řetězci k dostání nejsou.

Otevření obchodu v Bratislavě má být jen začátek. Pokud si Normal získá dost zákazníků, hodlá expandovat do dalších míst. Zatím se mluví o slovenských městech, jako je třeba Nitra, na řadu by ale mohly přijít i další středoevropské země. Dočkáme se obchodů Normal i v Česku? Zatím společnost takový záměr neoznámila, je ale velmi pravděpodobný. Již loni na podzim si nechala v Česku registrovat svou dceřinou společnost.

