Svou první středoevropskou prodejnu otevřel dánský řetězec Normal 20. května 2026 v obchodním centru Eurovea v Bratislavě. Dosud měl obchody v 10 evropských zemích, zejména na severu a ve Francii.
Normal sází na nízké ceny, které čím dál víc vyhledávají i zákazníci ze západní a severní Evropy. Navíc láká lidi k nakupování i pomocí prodejního labyrintu (maze layout), jaký v Česku známe z jiného severského řetězce IKEA. Zákazníkům v nich představuje zboží, které zároveň podporuje kampaní na sociálních sítích. Opírá se i o oblíbené trendy v kosmetice z Japonska a Jižní Koreje.
CEO společnosti Normal Jakob Frølich Maarbjerg při otevření slovenské pobočky uvedl, že lidé by se do obchodů měli vracet i kvůli samotnému zážitku z objevování. „Vnímáme, že slovenští zákazníci jsou otevřenější novým nákupním zážitkům, a právě na tom chceme stavět,“ řekl.
Normal na Slovensku a v Česku
Po celé Evropě má řetězec kolem tisícovky prodejen a nabízí v nich jak známé značky, jako L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé či Oreo, tak značky a produktové linie, které jinde než v tomto řetězci k dostání nejsou.
Otevření obchodu v Bratislavě má být jen začátek. Pokud si Normal získá dost zákazníků, hodlá expandovat do dalších míst. Zatím se mluví o slovenských městech, jako je třeba Nitra, na řadu by ale mohly přijít i další středoevropské země. Dočkáme se obchodů Normal i v Česku? Zatím společnost takový záměr neoznámila, je ale velmi pravděpodobný. Již loni na podzim si nechala v Česku registrovat svou dceřinou společnost.