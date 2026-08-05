Známý diskontní řetězec Kodi se znovu ocitl v insolvenci. Jen necelé dva roky po předchozí restrukturalizaci plánuje uzavřít přibližně 50 ze svých 150 prodejen. Společnost se snaží zachránit vlastními silami pod dohledem insolvenčního správce.
Kodi patří mezi známé nepotravinářské diskonty zaměřené na levné vybavení do domácnosti. V nabídce má více než 2 700 položek od nádobí a kuchyňských potřeb přes čisticí prostředky až po textil, dekorace nebo drobné potřeby pro kutily.
Přestože řetězec nemá pobočky v Česku ani v příhraničních oblastech Německa, mnoho Čechů se s ním setkalo na cestách do okolí Kolína nad Rýnem nebo Düsseldorfu.
|
Odejde Tesco z Česka? Podle Britů zvažuje prodej svých aktivit v celé střední Evropě
Druhá insolvence během necelých dvou let
První velkou restrukturalizaci absolvovala společnost už v roce 2024. Tehdy uzavřela přibližně devadesát prodejen. Síť se zmenšila z asi 240 na 150 obchodů a více než 500 zaměstnanců přišlo o práci.
Letos v červenci podala firma nový insolvenční návrh. Vedení zatím zůstává ve svých funkcích a připravuje další ozdravný plán, jehož součástí je uzavření zhruba třetiny současné sítě.
Generální ředitel Fabian Grund uvedl, že cílem společnosti je zachovat další fungování firmy. Obchody zatím pokračují v běžném provozu.
|
Lidl dočasně uzavře prodejny napříč Českem. Kde kvůli opravám nenakoupíte?
Zaměstnanci čekají, které prodejny skončí
Kodi v současnosti zaměstnává přibližně 1 200 lidí. Firma zatím nezveřejnila seznam obchodů, které budou uzavřeny. Zaměstnanci i zákazníci proto čekají, kterých 50 poboček se plánované škrty dotknou.
Nejde navíc o jediný problém v tomto segmentu. Mateřská společnost Kodi letos převzala také německý řetězec Mäc Geiz, který se však rovněž dostal do insolvenčního řízení.