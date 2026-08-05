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Další známý řetězec se hroutí. Po druhé insolvenci zavře třetinu svých obchodů

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  15:20

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Německý diskont Kodi uzavře třetinu svých prodejen. Zdroj: Kodi | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Známý diskontní řetězec znovu zamířil do insolvence. Jen necelé dva roky po předchozí restrukturalizaci plánuje uzavřít přibližně 50 ze svých 150 prodejen. Důvodem jsou dlouhodobé ekonomické problémy, rostoucí náklady i silná konkurence internetových obchodů.

Známý diskontní řetězec Kodi se znovu ocitl v insolvenci. Jen necelé dva roky po předchozí restrukturalizaci plánuje uzavřít přibližně 50 ze svých 150 prodejen. Společnost se snaží zachránit vlastními silami pod dohledem insolvenčního správce.

Kodi patří mezi známé nepotravinářské diskonty zaměřené na levné vybavení do domácnosti. V nabídce má více než 2 700 položek od nádobí a kuchyňských potřeb přes čisticí prostředky až po textil, dekorace nebo drobné potřeby pro kutily.

Přestože řetězec nemá pobočky v Česku ani v příhraničních oblastech Německa, mnoho Čechů se s ním setkalo na cestách do okolí Kolína nad Rýnem nebo Düsseldorfu.

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Druhá insolvence během necelých dvou let

První velkou restrukturalizaci absolvovala společnost už v roce 2024. Tehdy uzavřela přibližně devadesát prodejen. Síť se zmenšila z asi 240 na 150 obchodů a více než 500 zaměstnanců přišlo o práci.

Německý diskont Kodi uzavře třetinu svých prodejen. Zdroj: Kodi

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Letos v červenci podala firma nový insolvenční návrh. Vedení zatím zůstává ve svých funkcích a připravuje další ozdravný plán, jehož součástí je uzavření zhruba třetiny současné sítě.

Generální ředitel Fabian Grund uvedl, že cílem společnosti je zachovat další fungování firmy. Obchody zatím pokračují v běžném provozu.

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Zaměstnanci čekají, které prodejny skončí

Kodi v současnosti zaměstnává přibližně 1 200 lidí. Firma zatím nezveřejnila seznam obchodů, které budou uzavřeny. Zaměstnanci i zákazníci proto čekají, kterých 50 poboček se plánované škrty dotknou.

Nejde navíc o jediný problém v tomto segmentu. Mateřská společnost Kodi letos převzala také německý řetězec Mäc Geiz, který se však rovněž dostal do insolvenčního řízení.

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