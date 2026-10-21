Původem ostravská cukrárna Ollies letos slaví 27 let na trhu. Při této příležitosti si pro zákazníky připravila narozeninovou nabídku. Kousek dortu společně s kávou nyní nabízí jen za jednu korunu. Akce má omezenou platnost, využít ji lze pouze do konce října.
Pozor na předplatné Taste Town
Taste Town funguje na principu placeného členství. To podle ceníku stojí 149 korun měsíčně, případně 1 188 korun ročně. Předplatné se začne počítat až po 14denní zkušební lhůtě zdarma.
Bohužel, pokud jste již svých 14 dní vyčerpali a chcete dort za korunu, bez předplatného se neobejdete. Cenu mohou snížit například slevové kódy.
Narozeninovou nabídku připravilo Ollies prostřednictvím služby Taste Town. Zákazníci mohou získat kousek dortu a kávu za symbolickou cenu na pobočkách v Praze a Ostravě. Nabídka platí do 31. října.
Akce je dostupná výhradně přes Hot Deal v mobilní aplikaci Taste Town. Kdo přijde do cukrárny bez aktivované nabídky, nemůže automaticky počítat s tím, že mu obsluha dort s kávou za korunu prodá. Důležité je proto nejprve ověřit dostupnost akce v aplikaci.
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Jak získat dort s kávou za jednu korunu?
Postup není složitý, zájemci ovšem musejí počítat s tím, že nabídka je navázaná na konkrétní aplikaci a dostupné termíny.
- Stáhněte si aplikaci Taste Town. Aplikace je dostupná pro Android i iOS.
- Zaregistrujte se a najděte Ollies. V aplikaci vyhledejte cukrárnu a její narozeninový Hot Deal.
- Ověřte dostupnost. Zkontrolujte, zda je nabídka stále aktivní a zda lze vybrat volný termín pro návštěvu.
- Aktivujte nabídku podle pokynů aplikace. Před cestou do cukrárny si ověřte podmínky uplatnění a případné další požadavky.
- Vychutnejte si svou odměnu. Nabídka je určená pro pobočky Ollies v Praze a Ostravě, využít ji můžete do konce října.
Fanoušci shánějí slevové kódy, termíny rychle mizejí
O nabídku se začali zajímat také uživatelé na sociálních sítích. V komentářích pod příspěvkem si lidé píšou o slevové kódy do Taste Town. „Někdo slevový kód?“ ptají se někteří. Další jim odpovídají zasíláním konkrétních kódů.
Zájem však doprovázejí i méně pozitivní reakce. Někteří uživatelé už v den zveřejnění akce upozornili, že se k nabídce nedostali ani po nainstalování aplikace.
„V Praze už není volný termín,“ píše jeden z komentujících. Ještě než vyrazíte, ověřte si raději dostupnost akce přímo v aplikaci.
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Narozeninové slevy nekončí dortem za korunu
Ollies si k narozeninám kromě dortu za korunu připravilo i spoustu dalších výhod. Pokud například sháníte dort na narozeniny, můžete do neděle 25. října využít slevu 20 procent na dorty s kódem NAROZENINY.
Pokud si navíc dort vyzvednete na pobočce a nakoupíte alespoň za 500 korun, můžete získat dárek zdarma.
Ollies začínalo v Ostravě, dnes působí i v Praze
Ollies je rodinná cukrárna, jejíž příběh se začal psát v roce 1999. U jejího zrodu stáli Ivo a Olga Gondekovi. Prvním výrazným hitem bylo domácí tiramisu, které se v jedné ostravské kavárně vyprodalo během čtyř hodin.
Značka postupně rozšířila nabídku o další dezerty a dorty. Dnes vedle zákusků nabízí také vlastní pečivo, croissanty a zmrzlinu. Přestože sází na ruční práci a kvalitní suroviny, každý den zvládne upéct více než 200 dortů. Kromě Ostravy působí i v Praze, Brně a Olomouci. Celkem v České republice provozuje sedm poboček.