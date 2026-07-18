Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čokopiškoty mají mnoho podob. Které jsou nejdražší a které mají nejvíc cukru?

Autor:
  8:30
Čokopiškoty, známé též jako jaffa cakes, se u nás prodávají už řadu let. Vedle známé značky Figaro je dnes ale najdete i u privátních značek mnoha obchodních řetězců. Zvenku vypadají téměř stejně, cenou se však mnohdy liší i o více než dvojnásobek.
Část 1/6

Čokopiškoty, jsou jednou z oblíbených pochoutek, bez kterých se neobejde žádná návštěva. V našem srovnání jsme porovnali hned čtyři značky.

Co jsme srovnávali

V rámci běžného nákupu jsme do košíku přihodili jaffa cakes z různých pražských prodejen. Vzhledem k dostupnosti produktů jsme se rozhodli porovnat jen čtyři značky čokopiškotů, konkrétně tedy:

  • Figaro Čokopiškoty (45,90 Kč)
  • K-Classic Jaffa Cakes z Kauflandu (26,90 Kč)
  • Cafétime Jaffa Cakes z Penny (19,90 Kč)
  • Tesco Jaffa Cakes (26,90 Kč)

V době nákupu jsme v obchodních řetězcích nenašli výrobky se stejnou příchutí. Výrobky s odlišnou příchutí jsme do srovnání nakonec zařadili, jelikož jde o velmi podobný typ výrobku se srovnatelným složením i výživovými hodnotami.

Jak jsme srovnávali

Naším cílem nebylo vybrat nejlepší čokopiškoty ani hodnotit jejich chuť. Ta je totiž velmi individuální a každý může preferovat jinou příchuť nebo konzistenci. Zaměřili jsme se proto výhradně na údaje, které výrobci uvádějí na obalech.

Porovnali jsme složení, výživové hodnoty a cenu jednotlivých výrobků a hledali rozdíly, kterých si zákazníci při běžném nákupu často nevšimnou.

U každého výrobku jsme sledovali zejména:

    • podíl hlavních surovin
    • nutriční hodnoty
    • poměr gramáže a ceny

Smyslem srovnání nebylo určit, která značka je nejvýhodnější nebo nejkvalitnější. Chtěli jsme především ukázat, co se skrývá pod obalem jednotlivých výrobků a zda vyšší cena skutečně znamená odlišné složení nebo lepší nutriční parametry.

Nutella vs. privátní značky: Vyplatí se připlatit? Nahlédli jsme pod víčka


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Nachytají vás na houbách? Ověřte si, jak obstojíte

Ilustrační snímek

Začala sezóna hub a spolu s ní sběratelský maratón houbařů. Stále se však najde spousta lidí, kteří si pro houby raději zajdou do obchodu nebo na trhy. Jejich nákup ale nemusí být vždy jednoduchý....

Fotky z mobilu vytiskne za 5 sekund a bez inkoustu: Tiskárna do kapsy z Lidlu teď za polovic

Lidl nabízí mini kapesní tiskárnu Tronic za 399,90 korun.

Lidl zlevnil kapesní tiskárnu TRONIC na 399 Kč. Bezinkoustový parťák vytiskne momentky z mobilu za pár sekund, má skvělou aplikaci a je to jasný hit na prázdniny, se kterým děti zabavíte i na dlouhé...

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si v Polsku?

Polskou cestu zakončujeme ve Gdaňsku, jednom z nejkrásnějších měst severní...

Polsko láká Čechy na levnější potraviny, drogerii i nákupy ve velkých řetězcích. Ačkoliv to za hranicemi mnohdy vypadá téměř stejně, ne všechno funguje jako u nás. Vyznáte se v polských názvech...

Nenechte se napálit: vlak do Chorvatska překvapuje cenou, ale autem ušetříte balík

Cesty do Dubrovníku a na poloostrov Pelješač (na snímku) se nemusíte obávat.

Chystáte se s rodinou k Jadranu? Podívali jsme se na reálné náklady cesty z Prahy do Rijeky v srpnu 2026, kam se nově dostanete i vlakem Adriatic Express. Který dopravní prostředek vám na cestě do...

Čokopiškoty mají mnoho podob. Které jsou nejdražší a které mají nejvíc cukru?

Jaffa cakes, jsou jednou z oblíbených pochoutek, bez kterých se neobejde žádná...

Čokopiškoty, známé též jako jaffa cakes, se u nás prodávají už řadu let. Vedle známé značky Figaro je dnes ale najdete i u privátních značek mnoha obchodních řetězců. Zvenku vypadají téměř stejně,...

18. července 2026  8:30

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

18. července 2026

Znáte temné vzorce e-shopů? Produkt si prohlíží 15 lidí a panika stoupá

Praktiky e-shopů

Blikající odpočty, umělý nedostatek a fiktivní zákazníci. E-shopy používají promyšlené temné vzorce, které útočí na naše podvědomí. Odhalte nejčastější manipulativní triky a zjistěte, jak se při...

17. července 2026  15:20

Kuřecí křídla v Mekáči? Na tuto novinku čekáme roky, cena nás ale šokovala

McDonald’s představil letní kuřecí novinky.

McDonald’s rozšiřuje své menu o několik novinek. Vedle kuřecích burgerů a wrapu s caesar omáčkou nově nabídne také smažená kuřecí křídla, která byla doposud doménou KFC a Popeyes. Novinka vypadá...

17. července 2026  11:45

Sprchy v úrovni podlahy se staly novým standardem. Firmám šetří čas i náklady

Ve spolupráci
Čím dál častěji nahrazují klasické sprchové vaničky moderní sprchy v úrovni...

U rekonstrukcí koupelen se postupně opouští od tradičních řešení. Důvodem není jen design, ale také snaha zkrátit dobu výstavby, omezit stavební rizika a usnadnit realizaci bezbariérových prostor....

17. července 2026  8:30

Kolagen a dlouhověkost. Vědci odhalují, kdy má užívání největší smysl

Kolagen není jen v prášku. Mezi potraviny bohaté na kolagen patří například...

Kolagen patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy kvůli pleti, kloubům, vlasům i nehtům. Lidé se s ním často setkávají také v kosmetice a krémech proti vráskám, ve skutečnosti ale jde o...

17. července 2026

Tajemství sousedova hustého trávníku: Nesekejte na ježka, nebo spálíte i poslední stéblo

Nahlédněte do zahrady Františka Vavřičky v Pňovanech na Plzeňsku. (19. května...

Sekat v letních vedrech trávník úplně nakrátko je nejrychlejší cesta k jeho spálení. Zjistěte, proč krátký sestřih nahrává plevelu i mechu a jak trávníku vrátit sílu bez drahé chemie za pomoci vápna.

16. července 2026  15:20

Zavařte třešně s angreštem podle našich babiček: Ušetříte tisíce a chuť vás ohromí

Sezóna třešní tu je. Z těch, ze kterých neuděláte marmeládu, si udělejte...

Letní úroda ovoce je vynikajícím zdrojem vitamínů. Co ale dělat s přebytky, které nestihnete zpracovat? Už naše babičky věděly, že zavařené džemy přijdou vhod během podzimu nebo do vánočního cukroví....

16. července 2026  11:45

Gril na uhlí, nebo na plyn. Takhle poznáte, který patří na vaši zahradu

Grilování se neobejde bez omáček.

Zahradní grilování už dávno není jen o ožehnutých špekáčcích. Trh v roce 2026 nabízí technologicky nabité plynové stanice, precizní keramická kamada i chytré elektrické grily. Jenže jak se v té...

16. července 2026  8:30

Odhalte skryté predátory, kteří vám z peněženky potají vysávají desetitisíce!

Ve spolupráci
Při odjezdu na víkend je důležité nenechávat dům běžet v plném teplotním režimu.

Vytahujete ze zásuvek nabíječky na mobil a zhasínáte každou žárovku, jen abyste ušetřili? Máme pro vás špatnou zprávu - zatímco vy honíte koruny, v koutech vašeho domova tiše operují skuteční...

16. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Neuvěřitelné proměny s tepovačem: Podívejte se na reálné fotky po čištění

TESLA PowerWash & Steam Station TQS600 | Zdroj: alza.cz

Myslíte si, že máte doma uklizeno? Špína v čalounění sedí hluboko, ani o ní nevíte. Podívejte se na neuvěřitelné proměny sedaček a matrací, které kupující v recenzích na webu doložili fotkami po...

15. července 2026  15:20

Češi si oblíbili čínské klimatizace bez vrtání. Vyplatí se, nebo je lepší split?

Midea PortaSplit | Zdroj: obi.cz

Vedra už dávno nejsou jen nepříjemností na pár letních dnů a mnoho bytů a domů se neobejde bez klimatizace. Vybrat správný typ ovšem není tak jednoduché. Stále více lidí dává přednost čínským...

15. července 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.