Co jsme srovnávali
V rámci běžného nákupu jsme do košíku přihodili jaffa cakes z různých pražských prodejen. Vzhledem k dostupnosti produktů jsme se rozhodli porovnat jen čtyři značky čokopiškotů, konkrétně tedy:
- Figaro Čokopiškoty (45,90 Kč)
- K-Classic Jaffa Cakes z Kauflandu (26,90 Kč)
- Cafétime Jaffa Cakes z Penny (19,90 Kč)
- Tesco Jaffa Cakes (26,90 Kč)
V době nákupu jsme v obchodních řetězcích nenašli výrobky se stejnou příchutí. Výrobky s odlišnou příchutí jsme do srovnání nakonec zařadili, jelikož jde o velmi podobný typ výrobku se srovnatelným složením i výživovými hodnotami.
Jak jsme srovnávali
Naším cílem nebylo vybrat nejlepší čokopiškoty ani hodnotit jejich chuť. Ta je totiž velmi individuální a každý může preferovat jinou příchuť nebo konzistenci. Zaměřili jsme se proto výhradně na údaje, které výrobci uvádějí na obalech.
Porovnali jsme složení, výživové hodnoty a cenu jednotlivých výrobků a hledali rozdíly, kterých si zákazníci při běžném nákupu často nevšimnou.
U každého výrobku jsme sledovali zejména:
- podíl hlavních surovin
- nutriční hodnoty
- poměr gramáže a ceny
Smyslem srovnání nebylo určit, která značka je nejvýhodnější nebo nejkvalitnější. Chtěli jsme především ukázat, co se skrývá pod obalem jednotlivých výrobků a zda vyšší cena skutečně znamená odlišné složení nebo lepší nutriční parametry.
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