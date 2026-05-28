Co znamená logo žabičky na výrobku?
Když se pozorně podíváte na obaly čokolád, banánů, čajů nebo balené kávy, velmi často na nich spatříte drobné kruhové logo se zelenou žábou. Pro řadu nakupujících v Česku je to stále velká neznámá, která v nich vzbuzuje nedůvěru.
- Tento symbol však nesouvisí se složením samotné potraviny, ale označuje produkty, které splňují přísné mezinárodní standardy.
- Jde o vizuální ujištění pro spotřebitele, že zboží pochází z farem, které se zavázaly k ohleduplnějšímu přístupu k naší planetě i ke svým vlastním zaměstnancům.
Původ Rainforest Alliance
Za tímto symbolem stojí mezinárodní nezisková organizace Rainforest Alliance, která vznikla v roce 1987 v New Yorku. Její zakladatelé si dali za cíl bojovat proti masivnímu kácení tropických deštných pralesů a ničení vzácných ekosystémů.
- Jako své logo si vybrali jasně zelenou tropickou žábu listovnici červenookou.
- Tato žába slouží v přírodě jako takzvaný bioindikátor. Její zdravá populace v dané oblasti vědcům potvrzuje, že okolní ekosystém je v naprostém pořádku a krajina netrpí znečištěním.
Co je udržitelný produkt
Aby mohl produkt nést certifikaci Rainforest Alliance, musí farma splňovat kritéria takzvané udržitelnosti, která stojí na třech hlavních pilířích:
- Ekologickém
- Sociálním
- Ekonomickém
V praxi to znamená, že pěstitelé chrání původní lesní porosty, šetří vodní zdroje a minimalizují používání chemických postřiků.
- Organizace zároveň tvrdě dohlíží na lidská práva.
- Na certifikovaných plantážích platí přísný zákaz dětské práce, sběrači musí dostávat férovou mzdu a pracovat v bezpečném, lidským důstojným prostředí.
Jak se získává certifikace udržitelnosti
Získání loga zeleného obojživelníka není pro pěstitele vůbec jednoduché a rozhodně ho nikdo nedostane zadarmo.
- Farmáři a zemědělská družstva v rozvojových zemích musí projít detailním auditem, který provádějí nezávislí kontroloři přímo na místě.
- Ti prověřují vše od nakládání s odpady až po mzdové listy dělníků.
- Certifikát se navíc neuděluje navždy. Aby si ho farmy udržely, musí audity pravidelně opakovat a neustále prokazovat, že své ekologické a sociální standardy dlouhodobě zlepšují.
Mýty o žábě na obalech
Právě nedostatek informací u nás vytvořil živnou půdu pro ty nejbizarnější dezinformace a hoaxy. Na českých sociálních sítích se začaly šířit zprávy, že potraviny s žábou obsahují tajné příměsi, hmyzí mouku, nebezpečné vakcíny nebo geneticky modifikované organismy (GMO). Nic z toho však není pravda.
- Odborníci i potravinářská inspekce tyto fámy opakovaně vyvrátili.
- Výrobky s tímto symbolem procházejí standardní přísnou kontrolou a žába na obalu je pouze důkazem, že kvůli vaší kávě nebo čokoládě neutrpěla divoká příroda.