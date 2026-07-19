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Coca-Cola zavádí v Česku novinku, plechovka má jiný rozměr i design

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  8:30
Coca-Cola Original bude nově v červeno-bílém provedení. Coca-Cola Zero Cukru...

Coca-Cola Original bude nově v červeno-bílém provedení. Coca-Cola Zero Cukru dostane výraznější nápis, černou dynamickou stuhu na plechovkách a černý uzávěr lahví. (17. července 2026) | foto: Coca-Cola

Coca-Cola mění obaly. Na český trh uvádí i nové dvoudecilitrové plechovky. (17....
Coca-Cola se nově bude prodávát v menším plechovkovém balení. (17. července...
Ilustrátorka Barbora Balgová, kterou značka Coca-Cola provází a inspiruje...
Coca-Cola nově zavádí menší balení svých kolových nápojů. (17. července 2026)
9 fotografií
Nápojářský gigant Coca-Cola mění design obalů a na český trh uvádí i nové menší balení. Nápoje se nově objeví v plechovkách o objemu 200 mililitrů. Firma také představila nový vizuální styl svých plechovek s nápoji.

Podle firmy design vychází z dosavadních prvků značky, mezi které patří červená barva, dynamická stuha, charakteristický čtverec a spencerovské písmo.

Změna se projeví rozdílně u jednotlivých variant. Coca-Cola Original bude nově v červeno-bílém provedení. Coca-Cola Zero Cukru dostane výraznější nápis, černou dynamickou stuhu na plechovkách a černý uzávěr lahví.

Současně s novým designem firma uvádí na český trh také nové menší balení. „Společně s novým designem uvádíme na český trh Coca-Colu a Coca-Colu Zero Cukru v novém 200ml balení,“ uvedl marketingový ředitel Coca-Coly pro Česko a Slovensko Michal Šlechta.

Coca-Cola slaví 55 let české výroby. Ročně u nás stočí přes 400 milionů litrů

Firma si k představení nového designu připravila také národní spotřebitelskou soutěž o čtrnáctidenní cestu po místech spjatých s tímto nápojem. Výherce navštíví Mexiko, Chicago, New York, Itálii, Finsko a další státy.

Ilustrátorka Barbora Balgová navíc vytvořila design pro limitovanou sérii triček. Ta spolu s dalším merchem tvoří další ceny v národní spotřebitelské soutěži. „Coca‑Cola je pro mě lovebrand v tom nejlepším slova smyslu. Při tvorbě koláží jsem chtěla zachytit energii, osvěžení a radost, které si s touto ikonickou značkou spojuji. Inspirací mi byl jak nezaměnitelný zážitek z otevření lahve a prvního doušku, tak emoce, které ve mně Coca-Cola vyvolává tedy sdílení, blízkost a pozitivní zážitky. Bylo pro mě inspirativní převést tyto pocity do vizuální podoby a vytvořit designy, které bude lidi bavit nosit,“ uvedla Barbora Balgová.

Coca-Cola často využívá design plechovek i pro další kampaně, na nichž se podílí jako partner. Při letošním fotbalovém mistrovství světa FIFA 2026 nabízela sběratelské plechovky s výsledky jednotlivých zápasů. Konkrétně šlo o vítězství mexické reprezentace ve skupinové fázi.

alexfernandezguz

Las latas con los marcadores de los partidos de ya están aquí… ¿ya conseguiste la tuya? #Mexico #CocaCola #Latas #Mundial

3. července 2026 v 0:05, příspěvek archivován: 17. července 2026 v 13:21
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Jde o součást oficiální promo kampaně pro mexický trh, v níž každá plechovka připomíná jeden vyhraný zápas Mexika. Z postů a článků vyplývá, že produkt je určený jen pro mexický trh a je dostupný v tamních obchodech, restauracích a na akcích spojených s mistrovstvím světa 2026.

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