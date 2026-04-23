Obsah
Na první pohled se může zdát, že občasná návštěva restaurace nebo nákup hotového jídla se v rozpočtu ztratí. Pokud se ovšem mimo domov stravujete pravidelně, mohou se výdaje za jídlo rychle nasčítat.
Řekněme, že si třeba jednou měsíčně dopřejete palačinky v kavárně, jednou týdně koupíte balení hummusu, jednou za dva týdny si objednáte vývar z restaurace a jednou měsíčně si zajdete na luxusní burger.
Takový jídelníček vás vyjde přibližně na 730 korun měsíčně. To stejné si přitom zvládnete připravit doma za 250 až 300 korun. Rozdíl, mezi tím, zda si vaříte sami, nebo se stravujete jinde, tak může být i více než 400 korun každý měsíc, tedy i pět tisíc ročně.
Na druhou stranu existují jídla, jejichž příprava vyžaduje speciální vybavení, drahé suroviny, hodně zkušeností a nervů. V takových případech může být návštěva restaurace tou lepší volbou.
SROVNÁNÍ Doma vs. v obchodě vs. v restauraci
Nejlépe si rozdíl mezi cenou doma, cenou v obchodě a cenou v restauraci vysvětlíme na tradičních českých jídlech. Zatímco doma zaplatíte jen za suroviny, restaurace musí do ceny jídla započítat práci kuchaře, nájem a další náklady spojené s provozem podniku.
Jídlo, které si uvaříte doma, vás tak může mnohdy vyjít i o polovinu či dokonce dvě třetiny levněji než to, které si objednáte v restauraci. U hotovek z obchodu se cena pohybuje někde mezi.
|Jídlo
|Doma
|V obchodě
|V restauraci
|Svíčková s knedlíkem
|70–95 Kč
|100–140 Kč
|210–290 Kč
|Kuřecí řízek s přílohou
|35–55 Kč
|100–130 Kč
|170–240 Kč
|Vepřo-knedlo-zelo
|55–80 Kč
|100–140 Kč
|180–230 Kč
|Hovězí guláš s knedlíkem
|65–95 Kč
|100–140 Kč
|190–250 Kč
|Boloňské špagety
|35–55 Kč
|80–120 Kč
|160–220 Kč
1. Palačinky
Palačinky patří mezi jídla, která mají v restauracích poměrně vysokou marži. V kavárnách nebo bistrech dáte za jedinou porci často i přes sto korun, přestože k jejich přípravě nepotřebujete více než mouku, vejce, mléko a olej.
Z jedné dávky těsta si navíc můžete připravit hned několik porcí. Mnohdy tak můžete mít klidně i deset palačinek jen za třicet korun. Nezapomeňte, že palačinky můžete jíst jak na sladko s marmeládou nebo čokoládou, tak i na slano se sýrem nebo špenátem.
2. Vývar
Poměrně velký rozdíl v ceně můžete najít i u vývaru. Přestože v některých restauracích seženete misku vývaru pod třicet korun, ve většině případů se u poctivě taženého vývaru nedostanete pod 80 korun.
Na domácí vývar vám přitom bohatě postačí maso nebo kosti, kořenová zelenina (ideálně mrkev a petržel) a koření. Z těchto surovin pak uvaříte velký hrnec polévky, se kterým si vystačíte na několik dní. Cena jedné porce pak může vyjít i na 30 korun.
Vývar navíc můžete zamrazit a použít později do omáček nebo rizota.
3. Hummus
Pokud jste vegetarián nebo vegan, pravděpodobně jste se už setkali s krutou realitou v podobě malého a poměrně drahého sortimentu bezmasých a rostlinných produktů.
Typickým příkladem je hummus. Za malé balení hummusu dáte v obchodě 50 až 80 korun, domácí verze z cizrny, tahini, citronu a olivového oleje přitom vyjde klidně na dvacet korun a vystačí na několik porcí.
SROVNÁNÍ Cheeseburger od 45 do 300 korun
Trochu větším chytákem je burger. Podle toho, kde si na něm zrovna pochutnáváte, se totiž jeho cena může lišit i o více než pět set procent.
Pro naše srovnání jsme si vybrali klasiku v podobě Cheeseburgeru. Ten seženete ve většině fastfoodů za 45 korun, v luxusních restauracích pak zhruba od 200 do 300 korun. Burgery se samozřejmě neliší jen astronomickou cenou, ale i složením, přípravou a kvalitou.
Domácí cheeseburger je sice výrazně levnější než ten z restaurace, stále však vyjde dráž než ten z fastfoodu. Pokud použijete burgerovou bulku, hovězí maso, plátek sýra, okurky, kečup a hořčici, vyjde vás jeden burger přibližně na 80 korun.
|Surovina
|Balení / cena
|Použité množství
|Cena v burgeru
|Burgerová bulka
|6 ks za 31,90 Kč
|2 ks
|10,63 Kč
|Hovězí maso irské
|2 ks za 119,90 Kč
|1 ks
|59,95 Kč
|Gouda 45 %
|100 g za 24,90 Kč
|cca 20 g
|4,98 Kč
|Sladkokyselé okurky
|670 g za 38,90 Kč
|cca 60 g
|3,48 Kč
|Kečup
|1 kg za 39,90 Kč
|cca 20 g
|0,80 Kč
|Hořčice
|900 g za 52,90 Kč
|cca 10 g
|0,59 Kč
Domácí sushi se vám pěkně prodraží
Mezi jídla, která se doma ne vždy vyplatí připravovat, lze zařadit i sushi. Důvodem je především vysoká cena a nízká dostupnost surovin.
Kvalitní ryba, kterou byste mohli konzumovat syrovou, bývá poměrně drahá, mimo to potřebujete ještě sushi rýži, rýžový ocet, řasy, sójovou omáčku, zázvor a wasabi. Pokud tyto suroviny kupujete jen kvůli jedné večeři, může vás domácí sushi vyjít paradoxně dráž než v restauraci.
Profíci v restauraci navíc pracují s čerstvými rybami ve větším množství a mají s jejich zpracováním dlouhodobé zkušenosti. Navštívit sushi restauraci tak bývá nejen pohodlnější, ale často i rozumnější volbou.
Tato jídla raději přenechte profíkům
Kromě sushi existují i další jídla a potraviny, za která byste doma neušetřili a jejich příprava by vás akorát stála zbytečně moc času.
- Domácí těstoviny
- Hovězí tatarák
- Croissanty
- Kebab
- Calamari
Specifickým případem je pizza. Tady totiž paradoxně nejvíce záleží na tom, co vše do pizzy dáte a zda si těsto koupíte nebo uválíte sami. Například domácí pizza s šunkou, salámem, dvěma druhy sýru a kukuřicí vás může vyjít na 300 korun v případě kupovaného těsta, nebo alternativně na cca 250 korun v případě domácího těsta.
Za pizzu v restauraci dáte obvykle 200 korun, mraženou v obchodě seženete i za padesát korun. Pokud tedy jdete po kvalitě, restaurace vás ve výsledku vyjde levněji a navíc bez starosti o špinavé nádobí. Na druhou stranu, pečení doma bývá zábavnější a na pizzu si můžete přidat vše, na co máte zrovna chuť.