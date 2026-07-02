Letíte na dovolenou a nevíte, co si s sebou můžete vzít do letadla Ryanair, Smartwings a Wizz Air? Pravidla se mohou lišit jak u jednotlivých leteckých společností, tak i na samotných letištích. Pokud si nejste jistí, máme pro vás rychlý přehled věcí, které si smíte a nesmíte vzít na palubu.
Každý ví, že zbraně, nože ani výbušniny na palubu letadla nepatří. Málokdo ale ví, že se omezení vztahují i na hygienické pomůcky či léky. Pravidla se navíc mohou lišit společnost od společnosti, a dokonce i letiště od letiště.
Pokud chcete předejít zbytečnému vyhazování věcí na letišti, zpoždění a mnoha dalším komplikacím při odbavení, přečtěte si tento velký přehled povolených a zakázaných předmětů v letadle.
Praha – Letiště Václava Havla
Praha má poněkud jiná pravidla než letiště v ostatních městech. S největšími rozdíly se setkáte zejména na Terminálu 2, kde jsou díky moderním CT skenerům mírnější pravidla pro přepravu tekutin. Na Terminálu 1 pak platí klasická evropská omezení.
Co si můžete vzít (Praha)
|Tekutiny (Terminál 1)
|Max. 100 ml v jednom obalu, celkem do 1 litru
|Tekutiny (Terminál 2)
|Jedna nádoba s tekutinou až do 2 litrů
|Léky
|Bez omezení objemu, v přiměřeném množství
|Dětská výživa a nápoje
|V množství potřebném na cestu
|Roztok na kontaktní čočky
|Povolen
|Duty Free nákupy
|V neporušeném bezpečnostním obalu
|Powerbanky a lithiové baterie
|Pouze do 100 Wh a jen v příručním zavazadle
Co si nemůžete vzít (Praha)
|Střelné zbraně a jejich imitace
|Paralyzéry, pepřové spreje
|Nože a nůžky s čepelí delší než 6 cm
|Sekery, pily, vrtačky a další nářadí
|Baseballové pálky, obušky, hokejky
|Ohňostroje, pyrotechnika, plynové kartuše
Na Terminálu 2 nemusíte při bezpečnostní kontrole vyndávat notebook ani tekutiny z příručního zavazadla. Na Terminálu 1 je to povinné.
Brno – Letiště Brno-Tuřany
Brněnské letiště zveřejňuje jeden z nejpodrobnějších seznamů zakázaných předmětů. Kromě běžných zbraní nebo výbušnin upozorňuje také na řadu sportovních pomůcek, nářadí nebo některé typy zapalovačů.
Co si můžete vzít (Brno)
|Tekutiny
|Do 100 ml, celkem do 1 litru
|Léky
|I nad 100 ml, pokud jsou potřeba během cesty
|Dětská výživa
|Bez běžného limitu
|Elektronika
|Podléhá bezpečnostní kontrole
Co si nemůžete vzít (Brno)
|Střelné zbraně a jejich imitace
|Paintballové zbraně, kuše, luky
|Pepřové spreje a paralyzéry
|Nože s čepelí delší než 6 cm
|Vyhazovací nože
|Brusle na led
|Páčidla, vrtačky, pily
|Kladiva, kleště, francouzské klíče
|Baseballové pálky, skateboardy, golfové hole
|Hokejky, rybářské pruty, pádla
|Ohňostroje, pyrotechnika
|Zippo a turbo zapalovače
|Alkohol nad 70 %
|Chemické a toxické látky
Ostrava – Letiště Leoše Janáčka v Mošnově
Pravidla na ostravském letišti jsou v mnoha ohledech volnější než na ostatních českých letištích. U tekutin sice nesmíte překročit standardních 100 mililitrů, do zapsaného zavazadla si však můžete přibalit i běžně zakázané předměty, a to včetně sportovního náčiní nebo zbraní.
Co si můžete vzít (Ostrava)
|Tekutiny
|Do 100 ml v příručním zavazadle
|Elektronika
|Běžná osobní elektronika
|Léky
|Podle běžných pravidel
|Dětská výživa
|V potřebném množství
Co si (ne)můžete vzít (Ostrava)
|Příruční zavazadlo
|Zapsané zavazadlo*
|Nářadí
|❌
|✅
|Střelné zbraně a imitace
|❌
|✅
|Obušky a elektrické paralyzéry
|❌
|✅
|Hokejky
|❌
|✅
|Golfové hole
|❌
|✅
|Lyžařské a turistické hole
|❌
|✅
|Rybářské pruty
|❌
|✅
|Pádla
|❌
|✅
|Brusle na led
|❌
|✅
*Zapsané (odbavené) zavazadlo odevzdáváte při odbavení a putuje do nákladového prostoru letadla. Během letu k němu nemáte přístup, ale můžete do něj dát větší množství věcí a některé předměty, které do kabiny letadla běžně nesmí.
Co si můžete vzít (Pardubice)
|Tekutiny
|Do 100 ml
|Powerbanky a baterie
|Do 100 Wh
|Klasický plynový zapalovač
|Pouze jeden, musí být v kapse
Co si nemůžete vzít (Pardubice)
|Benzínový zapalovač Zippo
|Tekutiny nad 100 ml**
|Baterie nad 100 Wh
**Výjimkou jsou léky a dětská výživa.
České Budějovice – Jihočeské letiště České Budějovice
Co si můžete vzít (České Budějovice)
|Tekutiny do 100 ml
|Powerbanky a baterie do 100 Wh
|Léky a dětská výživa
Co si nemůžete vzít (České Budějovice)
|Zbraně
|Výbušniny a pyrotechnika
|Hořlaviny
|Chemické látky
Co si můžete vzít (Karlovy Vary)
|Tekutiny do 100 ml
|Powerbanky a baterie do 100 Wh
|Léky a dětská výživa
Co si nemůžete vzít (Karlovy Vary)
|Zbraně
|Výbušniny a pyrotechnika
|Hořlaviny
|Chemické látky
Některá letiště povolí i zbraně
Ve většině případů platí na všech českých letištích stejná pravidla vycházející z evropské legislativy. Najdou se však předměty, ve kterých si některá letiště udělají výjimku. Řeč je zejména o tekutinách a zbraních.
Praha jako jediné letiště umožňuje na Terminálu 2 převážet jednu nádobu s tekutinou až do objemu 2 litrů. Díky CT skenerům navíc nemusíte vyndávat elektroniku ani tekutiny z příručního zavazadla.
Ostrava za jistých okolností povoluje i přepravu sportovního vybavení či vybraných zbraních. Obojí ovšem můžete převážet pouze v odbaveném zavazadle, v příručním zavazadle by vám bylo obojí zabaveno.
PŘEHLED Ryanair, Smartwings a Wizz Air
Přestože se jednotlivé nízkonákladové letecké společnosti od sebe v mnohém liší, na většině předmětů se dokážou shodnout. Obecně platí, že si do letadla můžete vzít pouze tekutiny do sto mililitrů a kontrolou předem schválené léky. Naopak s sebou nesmíte nést žádné zbraně, a to ani jejich repliky.
Co si (ne)můžete vzít na palubu letadla
|Ryanair
|Smartwings
|Wizz Air
|Tekutiny do 100 ml
|✅
|✅
|✅
|Léky
|✅
|✅
|✅
|Dětská výživa
|✅
|✅
|✅
|Powerbanky v kabině
|✅
|✅
|✅
|Elektronická cigareta v kabině
|✅
|✅
|✅
|Nože
|❌
|❌
|❌
|Zbraně
|❌
|❌
|❌
|Výbušniny
|❌
|❌
|❌
|Sportovní pálky
|❌
|❌
|❌