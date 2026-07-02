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Co si můžete vzít do letadla? Velký přehled pro odlety z Prahy, Brna i Ostravy

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  15:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Letíte na dovolenou a nevíte, co si s sebou můžete vzít do letadla Ryanair, Smartwings a Wizz Air? Pravidla se mohou lišit jak u jednotlivých leteckých společností, tak i na samotných letištích. Pokud si nejste jistí, máme pro vás rychlý přehled věcí, které si smíte a nesmíte vzít na palubu.

Každý ví, že zbraně, nože ani výbušniny na palubu letadla nepatří. Málokdo ale ví, že se omezení vztahují i na hygienické pomůcky či léky. Pravidla se navíc mohou lišit společnost od společnosti, a dokonce i letiště od letiště.

Pokud chcete předejít zbytečnému vyhazování věcí na letišti, zpoždění a mnoha dalším komplikacím při odbavení, přečtěte si tento velký přehled povolených a zakázaných předmětů v letadle.

Obsah

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Praha – Letiště Václava Havla

Praha má poněkud jiná pravidla než letiště v ostatních městech. S největšími rozdíly se setkáte zejména na Terminálu 2, kde jsou díky moderním CT skenerům mírnější pravidla pro přepravu tekutin. Na Terminálu 1 pak platí klasická evropská omezení.

Co si můžete vzít (Praha)
Tekutiny (Terminál 1)Max. 100 ml v jednom obalu, celkem do 1 litru
Tekutiny (Terminál 2)Jedna nádoba s tekutinou až do 2 litrů
LékyBez omezení objemu, v přiměřeném množství
Dětská výživa a nápojeV množství potřebném na cestu
Roztok na kontaktní čočkyPovolen
Duty Free nákupyV neporušeném bezpečnostním obalu
Powerbanky a lithiové bateriePouze do 100 Wh a jen v příručním zavazadle
Co si nemůžete vzít (Praha)
Střelné zbraně a jejich imitace
Paralyzéry, pepřové spreje
Nože a nůžky s čepelí delší než 6 cm
Sekery, pily, vrtačky a další nářadí
Baseballové pálky, obušky, hokejky
Ohňostroje, pyrotechnika, plynové kartuše

Na Terminálu 2 nemusíte při bezpečnostní kontrole vyndávat notebook ani tekutiny z příručního zavazadla. Na Terminálu 1 je to povinné.

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Brno – Letiště Brno-Tuřany

Brněnské letiště zveřejňuje jeden z nejpodrobnějších seznamů zakázaných předmětů. Kromě běžných zbraní nebo výbušnin upozorňuje také na řadu sportovních pomůcek, nářadí nebo některé typy zapalovačů.

Co si můžete vzít (Brno)
TekutinyDo 100 ml, celkem do 1 litru
LékyI nad 100 ml, pokud jsou potřeba během cesty
Dětská výživaBez běžného limitu
ElektronikaPodléhá bezpečnostní kontrole
Co si nemůžete vzít (Brno)
Střelné zbraně a jejich imitace
Paintballové zbraně, kuše, luky
Pepřové spreje a paralyzéry
Nože s čepelí delší než 6 cm
Vyhazovací nože
Brusle na led
Páčidla, vrtačky, pily
Kladiva, kleště, francouzské klíče
Baseballové pálky, skateboardy, golfové hole
Hokejky, rybářské pruty, pádla
Ohňostroje, pyrotechnika
Zippo a turbo zapalovače
Alkohol nad 70 %
Chemické a toxické látky

Ostrava – Letiště Leoše Janáčka v Mošnově

Pravidla na ostravském letišti jsou v mnoha ohledech volnější než na ostatních českých letištích. U tekutin sice nesmíte překročit standardních 100 mililitrů, do zapsaného zavazadla si však můžete přibalit i běžně zakázané předměty, a to včetně sportovního náčiní nebo zbraní.

Co si můžete vzít (Ostrava)
TekutinyDo 100 ml v příručním zavazadle
ElektronikaBěžná osobní elektronika
LékyPodle běžných pravidel
Dětská výživaV potřebném množství
Co si (ne)můžete vzít (Ostrava)
Příruční zavazadloZapsané zavazadlo*
Nářadí
Střelné zbraně a imitace
Obušky a elektrické paralyzéry
Hokejky
Golfové hole
Lyžařské a turistické hole
Rybářské pruty
Pádla
Brusle na led

*Zapsané (odbavené) zavazadlo odevzdáváte při odbavení a putuje do nákladového prostoru letadla. Během letu k němu nemáte přístup, ale můžete do něj dát větší množství věcí a některé předměty, které do kabiny letadla běžně nesmí.

Pardubice – Letiště Pardubice

Co si můžete vzít (Pardubice)
TekutinyDo 100 ml
Powerbanky a baterieDo 100 Wh
Klasický plynový zapalovačPouze jeden, musí být v kapse
Co si nemůžete vzít (Pardubice)
Benzínový zapalovač Zippo
Tekutiny nad 100 ml**
Baterie nad 100 Wh

**Výjimkou jsou léky a dětská výživa.

Smartwings přes léto zruší část letů. Zejména ty, kde je silná konkurence

České Budějovice – Jihočeské letiště České Budějovice

Co si můžete vzít (České Budějovice)
Tekutiny do 100 ml
Powerbanky a baterie do 100 Wh
Léky a dětská výživa
Co si nemůžete vzít (České Budějovice)
Zbraně
Výbušniny a pyrotechnika
Hořlaviny
Chemické látky

Karlovy Vary – Letiště Karlovy Vary

Co si můžete vzít (Karlovy Vary)
Tekutiny do 100 ml
Powerbanky a baterie do 100 Wh
Léky a dětská výživa
Co si nemůžete vzít (Karlovy Vary)
Zbraně
Výbušniny a pyrotechnika
Hořlaviny
Chemické látky

Některá letiště povolí i zbraně

Ve většině případů platí na všech českých letištích stejná pravidla vycházející z evropské legislativy. Najdou se však předměty, ve kterých si některá letiště udělají výjimku. Řeč je zejména o tekutinách a zbraních.

Praha jako jediné letiště umožňuje na Terminálu 2 převážet jednu nádobu s tekutinou až do objemu 2 litrů. Díky CT skenerům navíc nemusíte vyndávat elektroniku ani tekutiny z příručního zavazadla.

Ostrava za jistých okolností povoluje i přepravu sportovního vybavení či vybraných zbraních. Obojí ovšem můžete převážet pouze v odbaveném zavazadle, v příručním zavazadle by vám bylo obojí zabaveno.

Internet na palubě. Wizz Air vybaví svá letadla připojením od Starlinku

PŘEHLED Ryanair, Smartwings a Wizz Air

Přestože se jednotlivé nízkonákladové letecké společnosti od sebe v mnohém liší, na většině předmětů se dokážou shodnout. Obecně platí, že si do letadla můžete vzít pouze tekutiny do sto mililitrů a kontrolou předem schválené léky. Naopak s sebou nesmíte nést žádné zbraně, a to ani jejich repliky.

Co si (ne)můžete vzít na palubu letadla
RyanairSmartwingsWizz Air
Tekutiny do 100 ml
Léky
Dětská výživa
Powerbanky v kabině
Elektronická cigareta v kabině
Nože
Zbraně
Výbušniny
Sportovní pálky
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Témata: SmartWings, Ostrava

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