Češi mají alkohol rádi. Průměrný člověk ho vypije přes 14 litrů za rok - myšleno čistého lihu! Z Evropanů pijí více už jen Litevci a Moldavci. I když některé zdroje tvrdí, že ve velmi malém množství může být alkohol pro lidské tělo prospěšný, většina odborníků se přiklání k tomu, že bezpečné množství alkoholu je nula.
Kampaň Suchý únor (nebo také Suchej únor) podněcuje lidi, aby se aspoň měsíc v roce pokusili vydržet zcela bez alkoholu. Pokud jste se k němu letos připojili i vy, možná po první dobře nastartované půli měsíce zvažujete, zda to byl dobrý nápad. Chybět vám nemusí přímo alkohol, ale jeho výrazné chutě nebo také příjemný zážitek z pohodového popíjení lahodného nápoje. Čím alkohol nahradit, abyste zdárně vydrželi až do 28. února?
Nealkoholické náhražky alkoholu
První alternativa, po které milovníci alkoholu zpravidla sáhnou, když uhodí Suchej únor, jsou nealkoholické varianty alkoholických nápojů: nealkoholické pivo, rychlé špunty či nealko víno. Výživoví poradci před nimi ale varují. Obsahují velké množství cukru, jsou tedy velmi kalorická a při jejich pití vám vyletí glykémie prudce nahoru. Stejně jako po jídle plném jednoduchých sacharidů, i zde tělo musí vyprodukovat množství inzulinu. Po opětovném poklesu glykémie se může dostavit znovu hlad či touha po dalších sladkostech, což neprospívá ani linii, ani zdraví.
Relativně dobře je na tom nealkoholické pivo, které svou hořkostí obstojně uspokojí chuťové buňky pivařů, a navíc obsahuje vitaminy skupiny B, hořčík a draslík. I nealko pivo je ale plné kalorií. A navzdory názvu není úplně bez alkoholu - když do sebe lupnete 10 sklenic, je to jako dát si jednu dvanáctku.
Kombucha
Dobrou variantou, která navíc uspokojí „hlad“ po fermentovaných nápojích, je kombucha. Vyrábí se z čaje a houby kombucha. Kvasinky a bakterie ve slazeném čaji přeměňují cukr na alkohol a poté na organické kyseliny a vitamíny. Díky tomu je i po procesu kvašení nápoj bez alkoholu a plný zdraví prospěšných látek.
Nápojům z kombuchy se přisuzuje pozitivní vliv na imunitu, ale také podpora trávení a prevence před nemocemi srdce a cév.
Čaj na sto způsobů
Neholdujete čaji? Možná jste zatím jen nenašli ten pravý. Čaj je výborný long drink, který se dá pít v jakoukoliv denní dobu. Jen musíte zvolit ten správný druh pro každou příležitost.
Klasický černý čaj vás nakopne, doporučit se dá proto spíš v ranních a dopoledních hodinách. Ovocné čaje se dají pít kdykoli během dne a dobře chutnají i studené. Pokud vás „honí“ chuť na víno, sáhněte po ibiškovém nebo šípkovém čaji - červená barva a výrazné aroma vás nadchnou a vašemu tělu navíc přinesou vitaminy, zejména vitamin C vhodný v období chřipek a nachlazení. Experimentovat můžete s bylinkami, ale také teplotou čaje a dalšími příchutěmi.
Matcha
Vyzkoušet můžete také čaj matcha, který se místo výluhu z listů vyrábí přímo z čajovníkových listů rozemletých na jemný prášek. Obsahuje velké množství antioxidantu katechinu, který zrychluje metabolismus a pomáhá chránit buňky před volnými radikály.
Superpotraviny
Ozvláštnit svůj pitný režim můžete i pomocí výtažků z potravin, které se označují jako superpotraviny. Mají blahodárné účinky na zdraví. Patří mezi ně mladý zelený ječmen nebo řasa spirulina. Seženete je ve formě prášku, který si můžete rozmíchat ve vodě nebo jím ochutit smoothie.
A pokud byste zatoužili po zeleni ještě víc, vězte, že existuje i tekutý chlorofyl. Vyrábí se z olejů ze směsi vojtěšky tolice a máty peprné, vyrábí se v USA a seženete ho i v Česku.
Ovocné a zeleninové šťávy
Ovocné nebo zeleninové šťávy, nazývané také freshe, jsou vitamínovou bombou, která vás nakopne hlavně po ránu. Pozor ale na obsah cukrů.
- Pomerančová šťáva obsahuje draslík, vápník, hořčík a vitamíny A, B a C. Uvádí se, že pomeranče podporují látkovou přeměnu, posilují imunitní systém a díky obsahu selenu také prospívají zdraví vlasů.
- Jablečná šťáva má pozitivní vliv na snížení hladiny cholesterolu a pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi. Pomáhá při zácpě.
- Mrkvová šťáva obsahuje prospěšný betakaroten. Pomáhá na zdravé zuby a kosti.
- Šťáva z červené řepy podporuje tvorbu červených krvinek, povzbuzuje činnost jater i žlučníku, chrání střeva a v neposlední řadě se doporučuje ženám v období přechodu.
- Melounová šťáva má význam pro ledviny, je silně zásadotvorná a obsahuje vitamíny A a C.
- Ananasová šťáva má lehce močopudné účinky, snižuje krevní tlak a působí protizánětlivě.
Káva
Někdo si nedokáže představit den bez trošky alkoholu, jiný zase bez kávy. Káva má také svá specifika, kvůli kterým se doporučuje její konzumaci omezit. Jeden šálek tohoto nápoje může obsahovat až 150 mg kofeinu, jehož denní bezpečná dávka pro dospělého člověka je 400 g. Pokud ale chcete ale kávou podpořit své dobré rozhodnutí vyhnout se alkoholu, může pro vás mít řadu benefitů.
Kofein dokáže zlepšit soustředění a výkon. Díky tomu, že napomáhá spalování, je oblíben i u sportovců a všech, co se snaží cvičením zhubnout. Jen pozor na zajištění dostatečné hydratace. Káva je mírně močopudná, její pití proto prokládejte nejlépe čistou vodou.
Proč nepít alkohol
Pokud únor, jeden z nejdepresivnějších měsíců roku, „dáváte“ bez alkoholu, možná se vám budou hodit důvody, proč se s alkoholem rozloučit i v budoucnu. Pak vězte, že alkohol:
- dehydratuje a odvádí z těla důležité minerály,
- narušuje kvalitu spánku,
- u mnoha lidí zvyšuje chuť na sladké nebo jiné nezdravé jídlo,
- snižuje výkon,
- brzdí regeneraci po sportovním výkonu.