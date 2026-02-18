Co místo alkoholu? Zkuste o suchém únoru kombuchu či zelené nápoje

Autor:
  8:30
Pití alkoholu i mimo výjimečné oslavy je v Česku rozšířený zvyk. Pokud patříte k lidem, kteří rádi zakončují den se sklenkou vína v ruce nebo si po obědě dají pivo, je Suchý únor připomínka, že z nevinné libůstky se snadno může stát nebezpečná závislost. Jak vydržet „na suchu“ a nerezignovat na výběr chutí, které alkohol nabízí?

Ve Starbucks věříme, že káva je osobní zážitek. | foto: Archiv Starbucks

Češi mají alkohol rádi. Průměrný člověk ho vypije přes 14 litrů za rok - myšleno čistého lihu! Z Evropanů pijí více už jen Litevci a Moldavci. I když některé zdroje tvrdí, že ve velmi malém množství může být alkohol pro lidské tělo prospěšný, většina odborníků se přiklání k tomu, že bezpečné množství alkoholu je nula.

Kampaň Suchý únor (nebo také Suchej únor) podněcuje lidi, aby se aspoň měsíc v roce pokusili vydržet zcela bez alkoholu. Pokud jste se k němu letos připojili i vy, možná po první dobře nastartované půli měsíce zvažujete, zda to byl dobrý nápad. Chybět vám nemusí přímo alkohol, ale jeho výrazné chutě nebo také příjemný zážitek z pohodového popíjení lahodného nápoje. Čím alkohol nahradit, abyste zdárně vydrželi až do 28. února?

Nealkoholické náhražky alkoholu

První alternativa, po které milovníci alkoholu zpravidla sáhnou, když uhodí Suchej únor, jsou nealkoholické varianty alkoholických nápojů: nealkoholické pivo, rychlé špunty či nealko víno. Výživoví poradci před nimi ale varují. Obsahují velké množství cukru, jsou tedy velmi kalorická a při jejich pití vám vyletí glykémie prudce nahoru. Stejně jako po jídle plném jednoduchých sacharidů, i zde tělo musí vyprodukovat množství inzulinu. Po opětovném poklesu glykémie se může dostavit znovu hlad či touha po dalších sladkostech, což neprospívá ani linii, ani zdraví.

Relativně dobře je na tom nealkoholické pivo, které svou hořkostí obstojně uspokojí chuťové buňky pivařů, a navíc obsahuje vitaminy skupiny B, hořčík a draslík. I nealko pivo je ale plné kalorií. A navzdory názvu není úplně bez alkoholu - když do sebe lupnete 10 sklenic, je to jako dát si jednu dvanáctku.

Kombuchu si můžete připravit i doma.

Nápoj kombucha lze dochutit citronem, zázvorem či bylinkami.

Kombucha

Dobrou variantou, která navíc uspokojí „hlad“ po fermentovaných nápojích, je kombucha. Vyrábí se z čaje a houby kombucha. Kvasinky a bakterie ve slazeném čaji přeměňují cukr na alkohol a poté na organické kyseliny a vitamíny. Díky tomu je i po procesu kvašení nápoj bez alkoholu a plný zdraví prospěšných látek.

Nápojům z kombuchy se přisuzuje pozitivní vliv na imunitu, ale také podpora trávení a prevence před nemocemi srdce a cév.

Čich ani není potřeba: odborníci poznají některé čaje už podle zvuku, který lístky vydávají, když se pohybují v nádobce.

Čaj na sto způsobů

Neholdujete čaji? Možná jste zatím jen nenašli ten pravý. Čaj je výborný long drink, který se dá pít v jakoukoliv denní dobu. Jen musíte zvolit ten správný druh pro každou příležitost.

Klasický černý čaj vás nakopne, doporučit se dá proto spíš v ranních a dopoledních hodinách. Ovocné čaje se dají pít kdykoli během dne a dobře chutnají i studené. Pokud vás „honí“ chuť na víno, sáhněte po ibiškovém nebo šípkovém čaji - červená barva a výrazné aroma vás nadchnou a vašemu tělu navíc přinesou vitaminy, zejména vitamin C vhodný v období chřipek a nachlazení. Experimentovat můžete s bylinkami, ale také teplotou čaje a dalšími příchutěmi.

Matcha

Vyzkoušet můžete také čaj matcha, který se místo výluhu z listů vyrábí přímo z čajovníkových listů rozemletých na jemný prášek. Obsahuje velké množství antioxidantu katechinu, který zrychluje metabolismus a pomáhá chránit buňky před volnými radikály.

Superpotraviny

Ozvláštnit svůj pitný režim můžete i pomocí výtažků z potravin, které se označují jako superpotraviny. Mají blahodárné účinky na zdraví. Patří mezi ně mladý zelený ječmen nebo řasa spirulina. Seženete je ve formě prášku, který si můžete rozmíchat ve vodě nebo jím ochutit smoothie.

A pokud byste zatoužili po zeleni ještě víc, vězte, že existuje i tekutý chlorofyl. Vyrábí se z olejů ze směsi vojtěšky tolice a máty peprné, vyrábí se v USA a seženete ho i v Česku.

Pomerančová šťáva má řadu blahodárných účinků

Ovocné a zeleninové šťávy

Ovocné nebo zeleninové šťávy, nazývané také freshe, jsou vitamínovou bombou, která vás nakopne hlavně po ránu. Pozor ale na obsah cukrů.

  • Pomerančová šťáva obsahuje draslík, vápník, hořčík a vitamíny A, B a C. Uvádí se, že pomeranče podporují látkovou přeměnu, posilují imunitní systém a díky obsahu selenu také prospívají zdraví vlasů.
  • Jablečná šťáva má pozitivní vliv na snížení hladiny cholesterolu a pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi. Pomáhá při zácpě.
  • Mrkvová šťáva obsahuje prospěšný betakaroten. Pomáhá na zdravé zuby a kosti.
  • Šťáva z červené řepy podporuje tvorbu červených krvinek, povzbuzuje činnost jater i žlučníku, chrání střeva a v neposlední řadě se doporučuje ženám v období přechodu.
  • Melounová šťáva má význam pro ledviny, je silně zásadotvorná a obsahuje vitamíny A a C.
  • Ananasová šťáva má lehce močopudné účinky, snižuje krevní tlak a působí protizánětlivě.

Rozhodující není pouze káva a způsob přípravy, ale i hrubost mletí. (5. března 2025)

Cappuccino je snídaňový nápoj, kterým se máte nastartovat při snídaní anebo v dopoledních hodinách.

Káva

Někdo si nedokáže představit den bez trošky alkoholu, jiný zase bez kávy. Káva má také svá specifika, kvůli kterým se doporučuje její konzumaci omezit. Jeden šálek tohoto nápoje může obsahovat až 150 mg kofeinu, jehož denní bezpečná dávka pro dospělého člověka je 400 g. Pokud ale chcete ale kávou podpořit své dobré rozhodnutí vyhnout se alkoholu, může pro vás mít řadu benefitů.

Kofein dokáže zlepšit soustředění a výkon. Díky tomu, že napomáhá spalování, je oblíben i u sportovců a všech, co se snaží cvičením zhubnout. Jen pozor na zajištění dostatečné hydratace. Káva je mírně močopudná, její pití proto prokládejte nejlépe čistou vodou.

Proč nepít alkohol

Pokud únor, jeden z nejdepresivnějších měsíců roku, „dáváte“ bez alkoholu, možná se vám budou hodit důvody, proč se s alkoholem rozloučit i v budoucnu. Pak vězte, že alkohol:

  • dehydratuje a odvádí z těla důležité minerály,
  • narušuje kvalitu spánku,
  • u mnoha lidí zvyšuje chuť na sladké nebo jiné nezdravé jídlo,
  • snižuje výkon,
  • brzdí regeneraci po sportovním výkonu.
Vstoupit do diskuse
Témata: Alkohol, nápoj, Kombucha, Čaj

Nejčtenější

Valentýn 2026 v Česku: Průzkum ukazuje obrat v postojích Čechů i jejich výdajích

Valentýn jako z pohádky

Valentýn v Česku prochází zásadní proměnou. Zatímco obchodní řetězce sází na červené dekorace a tematické akce, většina Čechů svátek svatého Valentýna otevřeně odmítá. Ti, kteří jej přesto slaví, se...

Budoucnost práce se láme. Tyto obory vám podrží otevřené dveře

Zdravotní sestry a lékařka při otevření zrekonstruované části nemocnice Motol.

Demografické stárnutí, digitalizace, nástup umělé inteligence a tlak na zelenou transformaci postupně mění strukturu ekonomiky i poptávku po dovednostech. Přinášíme přehled deseti oborů, kde bude v...

Nejdřív plať, pak nakupuj. Aldi v Londýně zkouší poplatky za vstup do obchodu

Obchody Aldi v Británii se pyšní nejmodernějšími technologiemi. Místo...

Supermarket Aldi ve východním Londýně šokoval zákazníky nečekanou novinkou: zpoplatnil vstup částkou 10 liber (necelých 280 korun). Peníze jim odečte z účtenky hned po nákupu. Co když ale nakoupí za...

Srovnání kávovarů: Vyplatí se kapsle, nebo automat na zrnka?

Z kávovaru by neměla káva ani kapat, ani se valit moc silným proudem.

Výběr domácího kávovaru je investicí do stovek ranních rituálů, které vás čekají v následujících letech. Zatímco kapslové systémy lákají na maximální jednoduchost a dostupnost, automatické kávovary...

Příprava na Motosalon: Jak vybrat první motorku pro začátečníka

Honda CB1000 GT

Brněnské výstaviště se v březnu stane dějištěm největšího středoevropského veletrhu dvou kol, který zásadně ovlivní trh s motocykly pro nadcházející sezónu. Pro začínající jezdce, kteří se připravují...

Co místo alkoholu? Zkuste o suchém únoru kombuchu či zelené nápoje

Ve Starbucks věříme, že káva je osobní zážitek.

Pití alkoholu i mimo výjimečné oslavy je v Česku rozšířený zvyk. Pokud patříte k lidem, kteří rádi zakončují den se sklenkou vína v ruce nebo si po obědě dají pivo, je Suchý únor připomínka, že z...

18. února 2026  8:30

Jak vybrat kvalitní čokoládu: Co musí být na etiketě, aby nešlo o náhražku

Je lepší tmavá hořká čokoláda anebo ta mléčná? Je to jedno. Tmavá čokoláda sice...

Většina lidí v českých supermarketech vybírá čokoládu podle dvou kritérií: ceny a výrazného čísla, uvádějícího podíl kakaa. Jenže právě tady začíná největší spotřebitelský omyl. Vysoké procento na...

18. února 2026

Budoucnost práce se láme. Tyto obory vám podrží otevřené dveře

Zdravotní sestry a lékařka při otevření zrekonstruované části nemocnice Motol.

Demografické stárnutí, digitalizace, nástup umělé inteligence a tlak na zelenou transformaci postupně mění strukturu ekonomiky i poptávku po dovednostech. Přinášíme přehled deseti oborů, kde bude v...

17. února 2026  8:30

Srovnání kávovarů: Vyplatí se kapsle, nebo automat na zrnka?

Z kávovaru by neměla káva ani kapat, ani se valit moc silným proudem.

Výběr domácího kávovaru je investicí do stovek ranních rituálů, které vás čekají v následujících letech. Zatímco kapslové systémy lákají na maximální jednoduchost a dostupnost, automatické kávovary...

17. února 2026

K čemu je dobrá akupresurní podložka?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Akupresurní podložka uvolňuje svaly, prokrvuje tělo a pomáhá od napětí, stresu i únavy zad. Jako „nejlepší akupresurní podložka pro uvolnění zad“ a akupresurní podložka relaxace se často zmiňuje...

17. února 2026

Jak znovu využít stavební odpad na zahradě. Proměňte cihly i palety v poklad

Vyvýšený záhon

Zbyly vám po rekonstrukci domova cihly, palety nebo kusy dřeva? Nevyužité materiály lze proměnit ve stylovou zahradní dekoraci, nábytek nebo útočiště pro zvířata. Objevte praktické tipy, jak...

16. února 2026  8:30

Zabiják, který roste tiše u zdi. Zimní plíseň ohrožuje tisíce bytů

Zimní plíseň

Nenápadné tmavé skvrny v rozích místností nejsou jen estetický problém. Zimní plíseň vzniká tiše a často bez povšimnutí, přesto může vážně ohrozit zdraví celé domácnosti. Proč se objevuje právě v...

16. února 2026

Chytré hodinky pro seniory: Které funkce mohou zachránit život?

Chytré hodinky pro seniory

Digitální asistenti na zápěstí přestávají být symbolem sportovního výkonu či technologické prestiže. V prostředí stárnoucí populace se stále častěji stávají nástrojem, který propojuje prevenci,...

15. února 2026

Vitamínová bomba z parapetu za pár korun: Jak na domácí klíčení

Klíčky

Zimní měsíce v českých obchodech s potravinami často připomínají přehlídku unavené zeleniny bez chuti, která k nám putovala tisíce kilometrů. Zatímco ceny čerstvých biopotravin v supermarketech a...

14. února 2026

Nejlevnější v Liberci, nejdražší v Praze. Foodora zveřejnila svůj Pizza index

Nejlevnější pizzu si loni mohli zákazníci objednat v Liberci. Průměrná cena zde...

Pizza v Česku meziročně zdražila o téměř 12 procent, přesto v evropském srovnání stále patří k levnějším. Vyplývá to z Pizza indexu společnosti Foodora, který porovnává ceny napříč městy i státy....

13. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dělají z lidí mražené výrobky, říká politik. Dino čelí kontrole kvůli zimě na pracovišti

Podle polských médií Státní inspekce práce zahájila kontroly v několika...

Polský obchodní řetězec Dino čelí kritice kvůli nízkým teplotám na pracovišti. Zaměstnanci podle svých výpovědí museli pracovat při teplotách klesajících až k šesti stupňům Celsia. Poslanec Adrian...

13. února 2026  8:30

Příprava na Motosalon: Jak vybrat první motorku pro začátečníka

Honda CB1000 GT

Brněnské výstaviště se v březnu stane dějištěm největšího středoevropského veletrhu dvou kol, který zásadně ovlivní trh s motocykly pro nadcházející sezónu. Pro začínající jezdce, kteří se připravují...

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.