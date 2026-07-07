Balení brambůrek kolem 200 gramů si pořídíte v průměru za 2,4 eura. V přepočtu tedy necelých 60 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V Česku přitom srovnatelně velká balení pořídíte mimo akci za ceny kolem 80 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pokud si tak chcete po dni opalování pustit film a rádi u toho mlsáte, stavte se pro pochutiny až cestou z pláže.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pokud před chipsy dáváte přednost oříškům, nebo sušenému ovoci, je situace obrácená. ceny v Itálii jsou někdy i takřka o polovinu vyšší za podobně velká balení
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
U zeleniny se ceny srovnávají. Rajčata a okurky v Itálii mimo akci pořídíte kolem 2 eur, v přepočtu asi 55 korun. Za srovnatelné ceny nakoupíte i v Česku
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Drobný rozdíl je jen u paprik. Ty kupované na váhu vyjdou v Itálii asi o dvacet procent dráž.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Podobná je i cena hovězího. Základní řezy pořídíte v obou zemích v cenovém rozmezí 240 až 300 korun. Rozdíl najdeme jen u masa na dušení, které v Itálii vychází dráž.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Rozdíl u hovězího ovšem srovnávají prémiové steaky. Ty v Itálii pořídíte levněji.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
U pultu s rybami a mořskými plody se mnoho překvapení nekoná. V Itálii najdeme mnohem bohatší sortiment.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pro stejně širokou nabídku ryb, jaká je k vidění v italských supermarketech, musí Češi často do specializovaných obchodů.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Ryby v Itálii celkově pořídíte mnohem levněji. Zatímco nejlevnější druhy v Itálii pořídíte v přepočtu už kolem 100 korun za kilo, v Česku nejlevnější čerstvé ryby začínají na cenách kolem 250 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Za kuřecí maso necháte v českém i italském supermarketu podobný obnos.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pokud plánujete při pobytu v Itálii grilovat, připravte se na objevování. Zatímco českým sezonním regálům vévodí různé maso v marinádě, v Itálii najdete mnohem širší nabídku špízů, lehce kořeněné maso potřené olejem a různých klobás. Za řadu specialit si ovšem připlatíte.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Většina pečiva se prodává na váhu. V přepočtu ovšem i běžné kousky vychází často i dvakrát dráž, než v České republice.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Italské supermarkety zároveň více dbají na nabídku regionálních produktů. To, co v uličce s pečivem najdete se tak může z velké části lišit, pokud půjdete nakoupit v Benátsku, nebo Toskánsku.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Nejvýraznější rozdíl v ceně najdete u chleba. Kilo běžného bochníku vyjde v Itálii kolem 4 eur, tedy skoro sto korun. V Česku za stejné množství zaplatíte necelou čtyřicetikorunu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Za italskou obdobu kaiserky, které se říká rosetta, dáte v přepočtu sedm až osm korun. Česká kaiserka stojí necelých pět.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Velké bochníky na několik dní v italských regálech prakticky nenajdete. Ital si chodí pro pečivo denně a v menším množství.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Chcete-li se držet blízko českých cen, sáhněte po ciabattě. Kilo vyjde asi na 4 eura, tedy zhruba stejně jako česká bageta.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
U sýrů je v italských supermarketech běžné vidět celé bochníky a čtvrtky. Kus grana padana o hmotnosti 700 gramů pořídíte kolem 13 eur, v přepočtu tedy asi 310 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Základní nabídka lihovin je podobná jako v České republice. I ceny jsou po přepočtu podobné. Italskou specialitou jsou ovšem bylinné likéry, zatímco v Česku se nabídka omezuje hlavně na Becherovku, nebo Fernet, v Itálii můžete ochutnat amaro, grappu či limoncello.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Sušené uzeniny tvoří v Itálii jádro nabídky. Kilo prosciutta v pultu vyjde na 32 eur, u parmské šunky s označením DOP na 37 eur, v přepočtu tedy 780 až 890 korun. Nejde ale o luxus, sušený salám nebo mortadellu koupíte od 12 do 21 eur za kilo.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Česká klasika je proti tomu podstatně levnější, ale i podstatně jednodušší. Šunka nejvyšší jakosti stojí kolem 184 korun za kilo, trvanlivá Vysočina zhruba 370. Za italskou parmskou šunku tak dáte skoro pětinásobek toho, co za českou šunku.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Kelímek jogurtu vyjde v Itálii zhruba na 20 korun, kilo tak stojí kolem 86 korun. České privátní značky jsou přitom skoro dvakrát levnější, kilo bílého jogurtu pořídíte i za 46 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
U hustších typů se ceny srovnávají. Řecký jogurt stojí v Itálii 116 až 159 korun za kilo, český skyr vyjde na 103 až 168 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V italských regálech najdete i párky, nebo sekanou, které jsou k nerozeznání od těch, které najdete v Česku.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Máslo je jedna z mála položek, kde Česko vyhrává na celé čáře. Kostka 250 gramů stojí v Itálii 2,59 eura, v přepočtu 63 korun, prémiová i 3,69 eura čili 89 korun. V Česku za stejnou kostku dáte kolem 35 korun, tedy zhruba polovinu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Italská mouka se dělí podle vymletí, ne podle hrubosti. Typ 00 je nejsvětlejší a odpovídá zhruba naší hladké, typ 0 má víc otrub, typy 1 a 2 se blíží polohrubé a celozrnné. Hrubá mouka na knedlíky nebo halušky se v Itálii prakticky nepoužívá, její roli přebírá semolina z tvrdé pšenice.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Cenově je to vyrovnané. Italská nula nula stojí 0,69 eura za kilo, tedy necelých 17 korun, česká hladká i polohrubá vyjde v Tescu kolem desetikoruny. Připlatíte si až za speciály: manitoba na dlouho kynutá těsta stojí 1,19 eura a semolina na pizzu 1,99 eura, tedy 29 a 48 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Sušené těstoviny jsou v Itálii nejlevnější položkou celého regálu. Půlkilové balení privátní značky stojí 0,55 eura, tedy třináct korun. Kilo tak vyjde na 27 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Stejná Barilla, jakou znáte z českých regálů, stojí v Itálii 1,49 eura za půl kila, tedy asi 36 korun. V Česku za ni mimo akci dáte 64,90 korun, tedy skoro dvojnásobek.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Nabídka je nesrovnatelně širší. Běžně v obchodech narazíte i na více než 300 druhů těstovin. Vedle tvarů, které známe, jsou tu regionální speciality jako orecchiette z Apulie, trofie z Ligurie nebo strozzapreti.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Připlatíte si za způsob výroby. Těstoviny protlačované bronzovými formami, na kterých lépe drží omáčka, stojí kolem 1,60 eura za balení, tedy 38 korun. Pořád je to ale méně, než u nás zaplatíte za běžnou italskou značku.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Extra panenský olivový olej vyjde v Itálii na 8 až 9 eur za litr, tedy zhruba 200 až 220 korun. V Česku za litr běžně dáte kolem 250 korun a u prémiových řad i přes 400. Za stoprocentně italský olej si i v Itálii připlatíte, litr stojí kolem 10 eur.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Sušenky patří k nejlevnějším sladkostem v italském regálu. Balení 350 gramů stojí kolem 2,20 až 2,50 eura, tedy 53 až 60 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V Česku zaplatíte za podobné sušenky víc. Dvousetgramová krabice běžné české značky stojí kolem 50 korun.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Vyberete si z desítek druhů. Jen v jednom italském supermarketu bývá přes dvě stě položek, od jednoduchých máslových frollini po cantucci s mandlemi nebo piškoty savoiardi na tiramisu.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Liší se jen značky. Kromě celostátních značek můžete narazit i na lokální minerálky.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz