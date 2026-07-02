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Co je největším žroutem peněz v domácnosti? Překvapivě ne lednice ani sušička

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  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Lednice, sušička nebo trouba? Mnoho lidí hledá viníka vysokých účtů za elektřinu právě mezi těmito spotřebiči. Existuje přitom zařízení, které běží nepřetržitě a utrácíme za něj tisíce ročně. Málokdo ale uhádne, o jaký spotřebič jde.

Který spotřebič spotřebuje nejvíce elektřiny? Většina lidí by řekla, že lednice nebo sušička, protože jsou velké a často využívané. Skutečným viníkem je ale úplně jiný spotřebič, na který mnohdy zapomínáme.

Stojí ve sklepě, garáži nebo komoře. Elektřinu žere prakticky nepřetržitě, i když o něm mnohdy ani nevíme. Řeč je o starém samostatném mrazáku. Ten může mít klidně patnáct, dvacet nebo i více let, a přesto často funguje bez problémů. Proč bychom ho tedy měli měnit?

Bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, právě jeho stáří může znamenat výrazně vyšší spotřebu elektřiny než u moderních modelů.

Běží 24 hodin denně, 365 dní v roce

Na rozdíl od většiny spotřebičů si mrazák nemůže prakticky vůbec odpočinout. Kompresor se sice zapíná jen podle potřeby, spotřebič jako takový ale musí nepřetržitě udržovat potraviny zmrazené.

Pokud jste ho navíc odložili do garáže nebo do sklepa, můžete na něj snadno zapomenout. Mnoho lidí ani netuší, kolik elektřiny za rok spotřebuje, protože prostě funguje a nevyžaduje žádnou pozornost.

Samostatný mrazák sice nepatří mezi absolutně největší žrouty elektřiny v domácnosti (tím bývá elektrický bojler nebo elektrické vytápění), rozhodně ho ale můžeme zařadit mezi nejčastěji přehlížené spotřebiče.

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Rozdíl přes dva tisíce korun ročně

Zatímco nový mrazák spotřebuje přibližně 150 až 250 kilowatthodin ročně, starší model může spálit klidně až 600 kilowatthodin elektřiny, tedy i čtyřikrát více. Rozdíl mezi novým a starým spotřebičem může přesahovat dva tisíce korun ročně. Pokud používáte dva starší mrazáky, například jeden v kuchyni a druhý ve sklepě, mohou být náklady o to vyšší.

Spotřebu zvyšuje také způsob, jakým mrazák používáte. Na tučné účty za elektřinu byste se měli připravit zejména tehdy, pokud:

  • stojí v teplé garáži nebo na přímém slunci
  • kolem něj není dostatek prostoru pro větrání
  • je zanesený prachem na zadní straně
  • dveře špatně těsní
  • uvnitř se vytvořila silná vrstva námrazy

Každý z těchto faktorů může znamenat další desítky až stovky kilowatthodin spotřebované elektřiny během roku.

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O spotřebě rozhoduje i jeho umístění

Málokdo si uvědomuje, že na spotřebu mrazáku nemá vliv jen jeho stáří nebo energetická třída, ale také místo, kde stojí.

Jak umístit mrazák, aby spotřeboval co nejméně elektřiny?

  • vyberte chladnější místnost s teplotou přibližně 10 až 20 stupňů Celsia
  • nevystavujte ho přímému slunci
  • vyhněte se umístění u radiátoru, kotle, trouby nebo myčky nádobí
  • za mrazákem i po stranách by mělo zůstat alespoň 5 až 10 centimetrů

Pozor byste si ale měli dát i na garáže a sklepy, kde může v zimě teplota klesnout pod bod mrazu. Vždy nejprve zkontrolujte klimatickou třídu mrazáku, která určuje, v jakém rozmezí okolních teplot může spotřebič správně fungovat.

Spotřebu pomůže snížit také pravidelná údržba. Stačí, když jednou za čas vysajete prach z kondenzátoru na zadní straně, zkontrolujete těsnění dveří a u modelů bez technologie No Frost odstraníte silnější vrstvu námrazy.

Kdy se vyplatí sáhnout po novém mrazáku?

Pokud máte doma mrazák déle než 15 let a běží nepřetržitě, bývá výměna překvapivě o dost výhodnější, než se na první pohled může zdát.

Moderní spotřebiče využívají výrazně úspornější kompresory, kvalitnější izolaci i chladiva. Díky tomu spotřebují jen zlomek energie oproti modelům vyrobeným před dvěma desetiletími.

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