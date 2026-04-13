Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Čištění spár v koupelně bez námahy. Stačí dvě věci, které máte v kuchyni

Autor:
  18:25
Pohled na zašedlé nebo nažloutlé spáry mezi kachličkami dokáže pokazit radost i z té nejčistší koupelny. Usazená mastnota, zbytky mýdla a vodní kámen vytvářejí ideální živnou půdu pro neviditelné plísně, které mohou nenápadně ohrožovat zdraví celé rodiny. Pokud čištění odkládáte, riskujete, že nečistoty proniknou hluboko do struktury spárovací hmoty a jedinou cestou k nápravě bude nakonec jen rekonstrukce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ivan Kahún MAFRA

Proč spáry ztrácejí barvu a běžný úklid na ně nestačí?

Většina z nás čistí koupelnu pravidelně: umyjeme dlaždice, vyleštíme baterie a vytřeme podlahu. Spáry jsou však specifické svou porézností. Zatímco glazovaný povrch keramického obkladu je nenasákavý, cementová spárovací hmota funguje jako houba. Postupem času do sebe nasává vlhkost spolu s mikroskopickými nečistotami.

V koupelnách hraje hlavní roli kombinace vápenných usazenin z tvrdé vody a organických zbytků, jako je kožní tuk nebo zbytky sprchových gelů. Tato směs vytvoří na povrchu lepkavý film, na který se nabaluje prach. Pokud není koupelna dostatečně větraná, vysoká vlhkost brzy pozve do těchto míst plísně, které se projevují typickými černými tečkami. Pak už nejde jen o krásu, ale o hygienický standard vaší domácnosti.

Koupelnu zbavte zbytečných lahviček a maximálně si zjednodušte její úklid

Dynamické duo: Soda a ocet v hlavní roli

Zapomeňte na drahé lahve s agresivním chlorem, které dráždí sliznice a poškozují životní prostředí. Klíčem k čistým spárám bez námahy je kombinace jedlé sody a obyčejného octa. Tajemství jejich úspěchu nespočívá v drhnutí, ale v chemické reakci.

Jak postupovat pro maximální účinek:

  1. Příprava pasty: V malé misce smíchejte jedlou sodu s trochou vody tak, aby vznikla hustá kašička. Konzistence by měla být podobná zubní pastě, aby nestékala ze svislých ploch.
  2. Aplikace: Pastu naneste do spár. Nemusíte tlačit, stačí ji do nich vložit. Nechte působit zhruba 15 minut. Soda v této fázi začne narušovat mastnotu a organické nečistoty.
  3. Aktivace octem: Poté naplňte rozprašovač octem a postříkejte jím nanesenou sodu. Dojde k bouřlivé reakci: směs začne šumět a vytvářet pěnu. Tak se uvolní špína z hloubky pórů.
  4. Oplach: Jakmile šumění ustane, nechte směs ještě 5 minut pracovat a poté ji jednoduše setřete vlhkým hadříkem nebo opláchněte sprchou. Drhnutí není třeba.
Porovnání domácích metod čištění spár
MetodaHlavní přínosČas působeníCílový problém
Soda + ocetHloubkové uvolnění špíny20 minutMastnota a běžná zašlost
Kypřicí prášekViditelné vybělení30 minutZašedlé bílé spáry
Peroxid vodíkuLikvidace spor plísní15 minutČerné tečky a mikroorganismy
Kyselina citronováOdstranění minerálů10 minutVodní kámen v okolí baterií
Pára (přístroj)Sterilizace povrchuOkamžitěBakterie bez použití chemie

Technika bez námahy: Na čem skutečně záleží?

I když mluvíme o čištění bez drhnutí, malému pomocníkovi se nevyhnete. Aby se směs sody a octa dostala přesně tam, kam má, je nejlepším nástrojem starý zubní kartáček. Jeho štětiny jsou navrženy tak, aby pronikly do úzkých prostor, kam se běžná houbička nedostane.

Nikdy nepoužívejte kovové drátěnky nebo špičaté předměty. Mohli byste nenávratně poškodit glazuru okolních dlaždic. Jakmile se v glazuře vytvoří mikroškrábance, špína se v nich bude usazovat mnohem rychleji a její odstranění bude příště prakticky nemožné.

Pokud jsou vaše spáry barevné, buďte u sody a octa opatrní. Směs má mírně bělicí účinky. V takovém případě doporučujeme čistění nejprve vyzkoušet na malé ploše, abyste předešli vzniku světlých map.

Když domácí rady nestačí: Kdy volat odborníka nebo měnit?

Někdy je poškození spár tak pokročilé, že ani chemická reakce sody s octem nepomůže. To se stává v případech, kdy je spárovací hmota již drolivá nebo mechanicky vypadaná.

  • Bělící fixy: Jde o estetickou první pomoc. Speciální popisovač překryje skvrny bílou barvou, ale neodstraňuje příčinu problému. Hodí se, pokud potřebujete koupelnu rychle připravit na návštěvu.
  • Obnova spárování: Pokud hmota vypadává, je jedinou cestou její mechanické odstranění a nanesení nové vrstvy. Moderní spárovací hmoty s tzv. perličkovým efektem jsou nenasákavé, takže se v nich budoucí nečistoty drží mnohem méně.

Prevence: Jak udržet koupelnu zářivou bez práce

Nejlepší úklid je ten, který nemusíte dělat. Aby spáry zůstaly bílé co nejdéle, zaměřte se na tři klíčové faktory:

  1. Důsledné větrání: Plíseň miluje vlhkost. Pokud po sprchování neotevřete okno nebo nenecháte běžet ventilátor alespoň 15 minut, vytváříte pro nečistoty ideální inkubátor.
  2. Impregnace: Jednou za dva roky investujte do transparentní impregnace na spáry. Tekutina vytvoří na povrchu neviditelný štít, po kterém voda i mýdlo prostě sklouznou, aniž by se vsákly dovnitř.
  3. Oplach studenou vodou: Po každém sprchování opláchněte stěny krátce studenou vodou. Tím se uzavřou póry v keramice i spárách a smyjí se zbytky organických látek dříve, než stačí zaschnout.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čištění spár v koupelně bez námahy. Stačí dvě věci, které máte v kuchyni

Koupelna je celá stylizovaná do modré barvy, připomínající Řecko.

Pohled na zašedlé nebo nažloutlé spáry mezi kachličkami dokáže pokazit radost i z té nejčistší koupelny. Usazená mastnota, zbytky mýdla a vodní kámen vytvářejí ideální živnou půdu pro neviditelné...

13. dubna 2026  18:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.