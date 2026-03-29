Proč se na fasádě množí řasy a jak ničí omítku
Zima je pro vnější plášť domu nejnáročnějším obdobím. Kombinace vysoké vlhkosti, střídání teplot a minimálního slunečního svitu vytváří ideální živnou půdu pro řasy a plísně. Nejvíce trpí severní a západní stěny, kde se vlhkost drží nejdéle.
Častým omylem majitelů domů je domněnka, že zelený nádech zmizí s prvním letním sluncem. Opak je pravdou. Jakmile se oteplí, biologické znečištění začne pod vlivem tepla a zbytkové vlhkosti růst ještě rychleji. Pokud řasy prorostou do hloubky fasády, začnou v ní vznikat mikrotrhliny. V nich se pak při dalších mrazech drží voda, která ledem trhá omítku zevnitř.
Diagnostika znečištění: Co vlastně na domě máte?
Než sáhnete po hadici nebo chemii, musíte vědět, s čím bojujete. Každý typ znečištění vyžaduje jiný přístup:
- Zelené až hnědé mapy: Typicky jde o řasy. Objevují se hlavně na zateplených fasádách (polystyren), které se pomaleji prohřívají a déle drží rosu.
- Černé skvrny a tečky: Pravděpodobně plísně. Jsou nebezpečnější než řasy, protože mohou produkovat spory, které pronikají i do interiéru.
- Šedý až černý povlak (souvislý): Jde o atmosférické nečistoty - prach, saze z lokálních topenišť a výfukové plyny. Tento problém řeší především domy u hlavních silnic.
Výbava pro čištění svépomocí
Zapomeňte na agresivní průmyslové louhy. Pro běžný rodinný dům si vystačíte s vybavením, které pravděpodobně máte v garáži nebo ho pořídíte v nejbližším hobbymarketu.
- Vysokotlaký čistič: Ideálně s regulací tlaku. Příliš silný proud vody může nevratně poškodit strukturu omítky nebo vytvořit vydřená místa.
- Měkký kartáč na teleskopické tyči: Pro mechanické dočištění odolných míst.
- Postřikovač (zahradní): Na nanášení čisticího roztoku.
- Čisticí prostředek: Vybírejte fungicidní přípravky určené přímo na fasády (např. na bázi chlornanu sodného pro okamžitý efekt, nebo bezchlórové varianty pro dlouhodobější ochranu).
|Metoda
|Vhodná pro
|Výhody
|Rizika
|Pouze čistá voda (Wapka)
|Čerstvý prach a bláto
|Nulové náklady na chemii
|Neodstraní spory plísní, hrozí nasáknutí stěny
|Chemické čištění (svépomocí)
|Řasy, běžné plísně
|Vysoká účinnost, nízká cena (do 15 Kč/m²)
|Nutnost ochranných pomůcek, riziko poškození rostlin
|Odborná firma (parní čištění)
|Silné znečištění, výšky
|Záruka, šetrnost k omítce
|Vysoká cena (80–200 Kč/m²)
|Pískování (tryskání)
|Historické objekty, kámen
|Odstraní i staré nátěry
|Agresivní, nevhodné na zateplené fasády
Postup čištění krok za krokem
1. Příprava okolí
Chemie na fasády je účinná, ale bývá agresivní vůči zeleni. Zakryjte záhony podél domu fólií. Pokud máte v blízkosti okrasné keře nebo trávník, před zahájením prací je důkladně prolijte vodou. Mokré listy a kořeny absorbují případný splach chemie mnohem hůře než suché.
2. Nanesení čisticího prostředku
Roztok nanášejte zahradním postřikovačem zdola nahoru. Proč? Pokud začnete shora, stékající čistidlo vytvoří na suché špinavé fasádě cestičky, které mohou zanechat viditelné mapy. Nechte přípravek působit dle návodu (obvykle 15–30 minut), ale nenechte ho na stěně úplně zaschnout.
3. Mechanické čištění a oplach
U silně znečištěných míst použijte kartáč. Poté přichází na řadu vysokotlaký čistič.
Klíčové pravidlo: Držte trysku v úhlu cca 45 stupňů a v bezpečné vzdálenosti (minimálně 40–50 cm). Nikdy nemiřte kolmo na fasádu, voda by mohla zatéct pod izolaci nebo odtrhnout zrnka omítky.
4. Dezinfekce a prevence
Po omytí je fasáda čistá na pohled, ale v pórech mohou zůstat neviditelné mikroskopické kořínky řas. Proto je nutné po vyschnutí nanést penetrační nátěr s fungicidní přísadou. Ten zajistí, že fasáda zůstane čistá minimálně dalších 3 až 5 let.
Časté chyby, kterých se vyvarujte
- Čištění na přímém slunci: Pokud na fasádu pálí slunce, chemie se odpaří dříve, než začne účinkovat. Navíc hrozí vznik skvrn. Ideální je pod mrakem a bezvětří.
- Používání Sava na praní: Klasické Savo je příliš koncentrované a obsahuje soli, které mohou na fasádě vytvořit bílé výkvěty. Používejte zásadně produkty určené na stavební povrchy.
- Podcenění tlaku vody: Moderní tenkovrstvé akrylátové nebo silikonové omítky jsou relativně křehké. Vysoký tlak z blízka je může doslova zničit.
Kdy už svépomoc nestačí?
Existují situace, kdy je lepší zavolat profesionály:
- Výškové práce: Pokud se nedostanete bezpečně ze žebříku do štítu domu. Pronájem lešení nebo plošiny se často prodraží víc než odborná firma.
- Poškozená omítka: Pokud se omítka drolí nebo bublá, pouhé mytí problém nevyřeší a může ho zhoršit zatečením vody pod izolant.
- Pískovcové a historické prvky: Ty vyžadují velmi specifický přístup (např. čištění horkou párou nebo suchým ledem), aby nedošlo k erozi kamene.
Náklady: Kolik ušetříte?
Při čištění svépomocí u průměrného rodinného domu (cca 200 m² plochy fasády) zaplatíte pouze za chemii a vodu. Kvalitní koncentrát vás vyjde zhruba na 2 000 až 4 000 Kč. Profesionální firma si za stejnou plochu naúčtuje 20 000 až 40 000 Kč v závislosti na regionu a míře znečištění. Úspora je tedy značná, vyžaduje však váš čas a fyzickou práci.