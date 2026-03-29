Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Čištění fasády po zimě: Jak se zbavit řas a nečistot svépomocí

Autor:
  5:00
Zanedbaná fasáda není jen estetický problém, který snižuje hodnotu vaší nemovitosti. Pokud po zimě necháte na stěnách bujet zelené řasy a černé plísně, riskujete nevratnou degradaci omítky a vnikání vlhkosti do konstrukce domu. Mikroorganismy totiž do povrchu vylučují agresivní kyseliny, které narušují strukturu pojiva. Odkládání údržby o jediný rok může vést k situaci, kdy už nebude stačit pouhé omytí, ale bude nutná nákladná renovace celé fasády v řádech desítek tisíc korun.
ilustrační snímek

foto: Profimedia.cz

Proč se na fasádě množí řasy a jak ničí omítku

Zima je pro vnější plášť domu nejnáročnějším obdobím. Kombinace vysoké vlhkosti, střídání teplot a minimálního slunečního svitu vytváří ideální živnou půdu pro řasy a plísně. Nejvíce trpí severní a západní stěny, kde se vlhkost drží nejdéle.

Častým omylem majitelů domů je domněnka, že zelený nádech zmizí s prvním letním sluncem. Opak je pravdou. Jakmile se oteplí, biologické znečištění začne pod vlivem tepla a zbytkové vlhkosti růst ještě rychleji. Pokud řasy prorostou do hloubky fasády, začnou v ní vznikat mikrotrhliny. V nich se pak při dalších mrazech drží voda, která ledem trhá omítku zevnitř.

Diagnostika znečištění: Co vlastně na domě máte?

Než sáhnete po hadici nebo chemii, musíte vědět, s čím bojujete. Každý typ znečištění vyžaduje jiný přístup:

  1. Zelené až hnědé mapy: Typicky jde o řasy. Objevují se hlavně na zateplených fasádách (polystyren), které se pomaleji prohřívají a déle drží rosu.
  2. Černé skvrny a tečky: Pravděpodobně plísně. Jsou nebezpečnější než řasy, protože mohou produkovat spory, které pronikají i do interiéru.
  3. Šedý až černý povlak (souvislý): Jde o atmosférické nečistoty - prach, saze z lokálních topenišť a výfukové plyny. Tento problém řeší především domy u hlavních silnic.

Výbava pro čištění svépomocí

Zapomeňte na agresivní průmyslové louhy. Pro běžný rodinný dům si vystačíte s vybavením, které pravděpodobně máte v garáži nebo ho pořídíte v nejbližším hobbymarketu.

  • Vysokotlaký čistič: Ideálně s regulací tlaku. Příliš silný proud vody může nevratně poškodit strukturu omítky nebo vytvořit vydřená místa.
  • Měkký kartáč na teleskopické tyči: Pro mechanické dočištění odolných míst.
  • Postřikovač (zahradní): Na nanášení čisticího roztoku.
  • Čisticí prostředek: Vybírejte fungicidní přípravky určené přímo na fasády (např. na bázi chlornanu sodného pro okamžitý efekt, nebo bezchlórové varianty pro dlouhodobější ochranu).
Porovnání metod čištění fasády
MetodaVhodná proVýhodyRizika
Pouze čistá voda (Wapka)Čerstvý prach a blátoNulové náklady na chemiiNeodstraní spory plísní, hrozí nasáknutí stěny
Chemické čištění (svépomocí)Řasy, běžné plísněVysoká účinnost, nízká cena (do 15 Kč/m²)Nutnost ochranných pomůcek, riziko poškození rostlin
Odborná firma (parní čištění)Silné znečištění, výškyZáruka, šetrnost k omítceVysoká cena (80–200 Kč/m²)
Pískování (tryskání)Historické objekty, kámenOdstraní i staré nátěryAgresivní, nevhodné na zateplené fasády

Postup čištění krok za krokem

1. Příprava okolí

Chemie na fasády je účinná, ale bývá agresivní vůči zeleni. Zakryjte záhony podél domu fólií. Pokud máte v blízkosti okrasné keře nebo trávník, před zahájením prací je důkladně prolijte vodou. Mokré listy a kořeny absorbují případný splach chemie mnohem hůře než suché.

2. Nanesení čisticího prostředku

Roztok nanášejte zahradním postřikovačem zdola nahoru. Proč? Pokud začnete shora, stékající čistidlo vytvoří na suché špinavé fasádě cestičky, které mohou zanechat viditelné mapy. Nechte přípravek působit dle návodu (obvykle 15–30 minut), ale nenechte ho na stěně úplně zaschnout.

3. Mechanické čištění a oplach

U silně znečištěných míst použijte kartáč. Poté přichází na řadu vysokotlaký čistič.

Klíčové pravidlo: Držte trysku v úhlu cca 45 stupňů a v bezpečné vzdálenosti (minimálně 40–50 cm). Nikdy nemiřte kolmo na fasádu, voda by mohla zatéct pod izolaci nebo odtrhnout zrnka omítky.

4. Dezinfekce a prevence

Po omytí je fasáda čistá na pohled, ale v pórech mohou zůstat neviditelné mikroskopické kořínky řas. Proto je nutné po vyschnutí nanést penetrační nátěr s fungicidní přísadou. Ten zajistí, že fasáda zůstane čistá minimálně dalších 3 až 5 let.

Časté chyby, kterých se vyvarujte

  • Čištění na přímém slunci: Pokud na fasádu pálí slunce, chemie se odpaří dříve, než začne účinkovat. Navíc hrozí vznik skvrn. Ideální je pod mrakem a bezvětří.
  • Používání Sava na praní: Klasické Savo je příliš koncentrované a obsahuje soli, které mohou na fasádě vytvořit bílé výkvěty. Používejte zásadně produkty určené na stavební povrchy.
  • Podcenění tlaku vody: Moderní tenkovrstvé akrylátové nebo silikonové omítky jsou relativně křehké. Vysoký tlak z blízka je může doslova zničit.

Kdy už svépomoc nestačí?

Existují situace, kdy je lepší zavolat profesionály:

  • Výškové práce: Pokud se nedostanete bezpečně ze žebříku do štítu domu. Pronájem lešení nebo plošiny se často prodraží víc než odborná firma.
  • Poškozená omítka: Pokud se omítka drolí nebo bublá, pouhé mytí problém nevyřeší a může ho zhoršit zatečením vody pod izolant.
  • Pískovcové a historické prvky: Ty vyžadují velmi specifický přístup (např. čištění horkou párou nebo suchým ledem), aby nedošlo k erozi kamene.

Náklady: Kolik ušetříte?

Při čištění svépomocí u průměrného rodinného domu (cca 200 m² plochy fasády) zaplatíte pouze za chemii a vodu. Kvalitní koncentrát vás vyjde zhruba na 2 000 až 4 000 Kč. Profesionální firma si za stejnou plochu naúčtuje 20 000 až 40 000 Kč v závislosti na regionu a míře znečištění. Úspora je tedy značná, vyžaduje však váš čas a fyzickou práci.

Vstoupit do diskuse
Témata: fasáda, řasy, omítka

Nejčtenější

Koupě domu na Sicílii byla lekcí důvěry. Teď v něm Matěj vítá další Čechy

Matěj se na Sicílii poprvé dostal před třemi lety. Dnes zde žije už trvale.

Když jsem poprvé vešel do Casa Asmara v sicilském městě Scicli, byl jsem spíš zaskočený než nadšený. Dům mi přišel tmavý, studený a malý. Chyběla terasa a po náročné cestě, kdy nás o několik hodin...

Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy

Třtinový cukr

Březnové kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily v českých obchodech další problematické potraviny. O které šlo a jaké konkrétní problémy měly? A na co bychom si jako...

Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu

Philips THE TINA: gramofon, který spojuje retro s budoucností.

V poslední době vinylové desky zažívají velký návrat. Pro mnoho posluchačů představují alternativu k digitálnímu streamingu, protože nabízejí jiný způsob poslechu i charakter zvuku. Na co si dát při...

Těchto pět potravin do lednice nedávejte. Zbytečně přijdete o chuť i peníze

Špatně mrazí, netěsní, nepříjemně hlučí, má obrovskou spotřebu, je moc velká,...

Většina českých domácností bojuje s rostoucími cenami potravin, paradoxně však vyhazuje stovky korun měsíčně kvůli banálním chybám při skladování. Zásadní chybou je zvyk ukládat všechno do lednice....

Kvalitní kečup poznáte za pár sekund. Většina Čechů ale stále kupuje ten horší

„Éčka“ mají špatnou pověst, bez většiny z nich bychom se ale těžko obešli....

Kečup patří mezi nejčastěji kupované dochucovadla v českých domácnostech. Přesto mnoho lidí netuší, co vlastně obsahuje. Špatná volba může znamenat zbytečně vysoký podíl cukru, minimum rajčat a horší...

Čištění fasády po zimě: Jak se zbavit řas a nečistot svépomocí

Fasádu můžete opatrně omýt tlakovou myčkou.

Zanedbaná fasáda není jen estetický problém, který snižuje hodnotu vaší nemovitosti. Pokud po zimě necháte na stěnách bujet zelené řasy a černé plísně, riskujete nevratnou degradaci omítky a vnikání...

29. března 2026

Sedlecká pouť v Kutné Hoře 2026 nezdraží. Začne 2. dubna, některé atrakce i dřív

Sedlecká pouť v Kutné Hoře.

Tradiční sedlecká pouť v Kutné Hoře začíná 2. dubna 2026, už od středy ale budou v provozu některé atrakce. Ceny oproti loňsku zůstávají nezměněné a návštěvníci se mohou těšit na několik nových...

28. března 2026  18:35

Levné potraviny na posílení imunity: Co opravdu funguje a stojí pár korun

ilustrační snímek

Silná imunita nezačíná v lékárně, ale na talíři. Pokud ve stravě chybí základní živiny, žádné doplňky vás dlouhodobě neochrání. Ignorování běžných a levných potravin může vést k častějším nemocem,...

28. března 2026  11:45

Špatná spánková poloha škodí páteři i srdci. Zkuste spát na tomto boku

Víte, jaké potraviny zajistí, že se vám bude dobře spát a budete se ráno budit...

Většina lidí řeší délku spánku nebo kvalitu matrace, ale zásadní detail často přehlíží - polohu těla během noci. Přitom právě to, na kterém boku spíte, může ovlivnit trávení, dýchání, páteř i srdce....

28. března 2026

Jak přežít změnu času bez únavy? Dejte si kefír a 20 minut se ráno procházejte

Spánek je důležitý. Dosáhnout kvalitního odpočinku lze poměrně snadno,...

Poslední březnový víkend nás čeká přechod na letní čas. Hodiny se v noci ze soboty na neděli posunou vpřed a noc se o hodinu zkrátí. Řada lidí po změně pociťuje zvýšenou únavu a hůře usíná. Tělo...

28. března 2026

Grilovací sezona klepe na dveře. Víte, jaký typ grilu se hodí právě pro vás?

Barbecue (anglicky také zkráceně BBQ) je způsob venkovního grilování masa v...

Výběr nesprávného grilu je jednou z nejčastějších chyb zahrádkářské sezony. Tisíce lidí každé jaro podlehne slevovým akcím v hobbymarketech, aby po dvou měsících zjistili, že jejich zařízení nestíhá...

27. března 2026  18:30

Těchto pět potravin do lednice nedávejte. Zbytečně přijdete o chuť i peníze

Špatně mrazí, netěsní, nepříjemně hlučí, má obrovskou spotřebu, je moc velká,...

Většina českých domácností bojuje s rostoucími cenami potravin, paradoxně však vyhazuje stovky korun měsíčně kvůli banálním chybám při skladování. Zásadní chybou je zvyk ukládat všechno do lednice....

27. března 2026  11:07

Svátky 2026 přehledně: Kdy si užijete prodloužené víkendy a kdy si v obchodech nenakoupíte

Metro.cz
Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

27. března 2026  10:21

Selvedge, dry denim nebo 12 oz. Pojmy, podle kterých poznáte kvalitní džíny

Kvalitní džíny: Selvedge, dry denim a správná gramáž rozhodují o životnosti...

Kupujete nové džíny a řešíte jen velikost, střih a cenu? Možná přehlížíte informace, které napoví mnohem víc o jejich kvalitě. Pojmy jako selvedge, dry denim nebo gramáž látky mohou rozhodnout o tom,...

27. března 2026  8:30

Levná konzerva sardinek skrývá překvapení. Předčí lososa i doplňky stravy

Víte, jak dlouho vydrží otevřená konzerva a jak skladovat její obsah po...

Většina Čechů vnímá sardinky v konzervě jako nouzové jídlo na chaty nebo rychlou pomazánku, když v lednici nic jiného nezbylo. Tím se však dobrovolně připravujeme o jeden z nejkoncentrovanějších...

27. března 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kartáč rozhoduje o zdraví stejně jako šampon. Poradíme, jak ho vybrat

Časté česání vlasů, stejně jako nadměrné mytí a jejich úprava, mohou vést k...

Většina lidí investuje stovky korun do kvalitních šamponů, masek a olejů, ale pak výsledek sabotuje nástrojem za pár desítek korun z drogerie. Nevhodně zvolený hřeben nebo kartáč dokáže mechanicky...

26. března 2026  11:45

Znáte cibulový princip? Naučte se správně vrstvit oblečení na túry i do práce

Móda oblečení

Jaro postupně přebírá nadvládu nad chladem a tmou, ptáci zpívají a sluníčko nás láká ven. Ale nenechte se zmást prvními hřejivými paprsky, které vybízejí k uložení teplého oblečení na spodek skříně....

26. března 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.