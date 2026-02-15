Chytré hodinky pro seniory: Které funkce mohou zachránit život?

Digitální asistenti na zápěstí přestávají být symbolem sportovního výkonu či technologické prestiže. V prostředí stárnoucí populace se stále častěji stávají nástrojem, který propojuje prevenci, dohled a rychlou reakci v krizových situacích.
Ještě před několika lety byla hlavní funkcí chytrých hodinek evidence fyzické aktivity. Dnes disponují senzory schopnými sledovat srdeční rytmus, saturaci kyslíku v krvi, kvalitu spánku či míru stresu. V případě seniorů však nejde o statistiky výkonu, ale o kontinuální dohled nad zdravotním stavem.

Podle gerontologů představuje největší přínos kombinace pasivního monitoringu a automatizované reakce. Uživatel nemusí aktivně vyhodnocovat data – zařízení samo upozorní na potenciální problém.

Příspěvky z veřejného zdravotního pojištění

Rok 2026 přináší rozšíření preventivních programů zdravotních pojišťoven. Vedle tradičních benefitů se do jejich portfolia dostává i podpora digitálního monitoringu zdravotního stavu.

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna či Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra zařazují do fondů prevence příspěvky na pohybové aktivity a vybrané zdravotnické pomůcky. Standardní podpora se pohybuje v rozmezí stovek až několika tisíc korun ročně.

Specifickým případem je bonusový program VITAKARTA, který provozuje Oborová zdravotní pojišťovna. Pojištěnci za absolvované preventivní prohlídky a další aktivity získávají tzv. kredity, které mohou v sekci Moje bonusy proměnit za finanční příspěvek. Ten lze uplatnit mimo jiné na zdravotnické pomůcky, včetně chytrých hodinek s certifikací CE pro měření EKG – například modely Apple Watch (4. generace a vyšší), vybrané přístroje značek Samsung, Huawei či Fitbit.

Klíčové funkce, které rozhodují

  • Automatická detekce pádu – pád patří mezi nejčastější příčiny hospitalizace ve vyšším věku. Moderní zařízení dokážou na základě akcelerometrů a gyroskopů rozpoznat prudký náraz a následnou nehybnost. Pokud uživatel nereaguje, hodinky iniciují tísňové volání a odešlou informaci o poloze.
  • Analýza srdečního rytmu – fibrilace síní bývá dlouhodobě bezpříznaková. Vybrané modely, například Apple Watch Series 9 či Samsung Galaxy Watch 6, umožňují záznam jednokanálového EKG a upozornění na nepravidelnosti, které je následně vhodné konzultovat s lékařem.

Měření krevního tlaku – specifickým řešením disponují Huawei Watch D, které využívají nafukovací modul integrovaný v řemínku. Konstrukčně se přibližují klasickému tonometru a nabízejí vyšší přesnost než běžné optické odhady.

Přehled vybraných chytrých hodinek

  • Apple Watch (SE, S9) – pokročilá detekce pádu, možnost tísňového volání i bez telefonu u LTE verze.
  • Samsung Galaxy Watch – široká škála zdravotních metrik, měření tlaku vyžaduje pravidelnou kalibraci.
  • Huawei Watch D – integrovaná manžeta pro přesnější měření krevního tlaku.
  • Garmin Venu 3 – nadstandardní výdrž baterie, vhodné pro uživatele preferující minimální nutnost nabíjení.

Propojení s rodinou a lékaři

Významným prvkem je možnost sdílení dat. Rodinní příslušníci mohou být upozorněni na krizovou situaci v reálném čase. Některé ekosystémy umožňují sdílení vybraných zdravotních údajů s ošetřujícím lékařem, což usnadňuje dlouhodobé sledování chronických onemocnění.

Důležitá je správná počáteční konfigurace – zadání nouzových kontaktů, základních zdravotních údajů a aktivace tísňových funkcí.

