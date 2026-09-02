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Chystáte se sázet stromy či keře? Český vynález udrží v kořenech vodu až tři roky

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  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Léto se letos na zahradách vyřádilo a zanechalo vyprahlou půdu i oslabené rostliny. S čím si neporadí podzim, na to pomůže český vynález. Speciální organické granule dokážou zadržet vodu a postupně ji vracet ke kořenům, půdě navíc dodávají organickou hmotu.

Po horkém a suchém létě může být půda na zahradě výrazně vysušená a zhutněná. Voda pak po povrchu rychle odtéká nebo se odpaří dříve, než se dostane ke kořenům. Nejvíce mohou trpět čerstvě vysazené stromy a keře, jejichž kořenový systém ještě není dostatečně rozrostlý.

Pomoci může pravidelné doplňování organické hmoty, například kompostem, mulčování nebo šetrné provzdušnění půdy. U nové výsadby je důležitá také vydatná zálivka, zejména před příchodem zimy.

Obsah

Neviditelný jed v zahradě: 15 věcí, kterými si likvidujete úrodu i zdraví

Co udělat s vyschlou půdou?

  1. Půdu prokypřete. Uvolněte zhutněnou zeminu, aby do ní mohla voda lépe vsakovat a dostat se ke kořenům.
  2. Doplňte organickou hmotu. Do záhonů zapracujte kompost nebo jiný vhodný organický materiál, který pomůže zlepšit strukturu půdy.
  3. Ošetřete trávník. Provzdušněte ho, odstraňte stařinu a podle potřeby holá místa dosejte.
  4. Novou výsadbu důkladně zalijte. Mladé stromy a keře mají menší kořenový systém a hůře snášejí nedostatek vláhy. Před zimou jim dopřejte vydatnou zálivku.
  5. Omezte odpařování vody. Kolem rostlin použijte vrstvu mulče, která pomůže udržet vláhu v půdě déle.

Český patent zadržuje vodu jako houba

Jednou z možností, jak udržet vodu v okolí kořenů, je český vynález Hydrokompost. Hydrokompost vznikl ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

Jde o organické granule složené z:

  • kompostu
  • suchého separátu z bioplynové stanice
  • drcené slámy
  • plev ze zemědělských komodit
  • biouhlu

Podle výrobce dokáže kilogram granulí zadržet až 7,6 litru vody. Po navlhčení zvětší svůj objem až o 450 procent a při vysychání půdy vodu postupně uvolňuje.

Granule se podle výrobce v půdě rozkládají minimálně tři roky. Kromě vody jí mají dodávat také organickou hmotu a živiny. Využít je můžete jak při výsadbě stromů a keřů, tak i při zlepšování půdy v záhonech.

Studie: Půda s větší organikou vsakuje vodu pětkrát rychleji

Co od granulí čekat?

Retenční granule mohou prodloužit dobu, po kterou mají kořeny k dispozici vodu. Nevyřeší ale špatnou půdu ani dlouhodobé sucho samy o sobě. Nejlepší výsledky přinese kombinace provzdušněné půdy, kompostu, mulče, správné výsadby a pravidelné zálivky.

NÁVOD Jak granule použít?

Granule zapravte do půdy v blízkosti kořenů, ne pouze na povrch.

  • 300 až 500 gramů pro sazenice
  • od 2 kilogramů do výsadbové jámy u stromů
  • 1 kilogram na metr čtvereční při plošném zúrodnění půdy

Konkrétní dávku vždy přizpůsobte velikosti rostliny a řiďte se návodem na obalu. Granule nenahrazují zálivku. Novou výsadbu musíte po zasazení důkladně zalít a v suchém počasí pravidelně kontrolovat.

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