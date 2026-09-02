Po horkém a suchém létě může být půda na zahradě výrazně vysušená a zhutněná. Voda pak po povrchu rychle odtéká nebo se odpaří dříve, než se dostane ke kořenům. Nejvíce mohou trpět čerstvě vysazené stromy a keře, jejichž kořenový systém ještě není dostatečně rozrostlý.
Pomoci může pravidelné doplňování organické hmoty, například kompostem, mulčování nebo šetrné provzdušnění půdy. U nové výsadby je důležitá také vydatná zálivka, zejména před příchodem zimy.
Obsah
|
Neviditelný jed v zahradě: 15 věcí, kterými si likvidujete úrodu i zdraví
Co udělat s vyschlou půdou?
- Půdu prokypřete. Uvolněte zhutněnou zeminu, aby do ní mohla voda lépe vsakovat a dostat se ke kořenům.
- Doplňte organickou hmotu. Do záhonů zapracujte kompost nebo jiný vhodný organický materiál, který pomůže zlepšit strukturu půdy.
- Ošetřete trávník. Provzdušněte ho, odstraňte stařinu a podle potřeby holá místa dosejte.
- Novou výsadbu důkladně zalijte. Mladé stromy a keře mají menší kořenový systém a hůře snášejí nedostatek vláhy. Před zimou jim dopřejte vydatnou zálivku.
- Omezte odpařování vody. Kolem rostlin použijte vrstvu mulče, která pomůže udržet vláhu v půdě déle.
Český patent zadržuje vodu jako houba
Jednou z možností, jak udržet vodu v okolí kořenů, je český vynález Hydrokompost. Hydrokompost vznikl ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby.
Jde o organické granule složené z:
- kompostu
- suchého separátu z bioplynové stanice
- drcené slámy
- plev ze zemědělských komodit
- biouhlu
Podle výrobce dokáže kilogram granulí zadržet až 7,6 litru vody. Po navlhčení zvětší svůj objem až o 450 procent a při vysychání půdy vodu postupně uvolňuje.
Granule se podle výrobce v půdě rozkládají minimálně tři roky. Kromě vody jí mají dodávat také organickou hmotu a živiny. Využít je můžete jak při výsadbě stromů a keřů, tak i při zlepšování půdy v záhonech.
|
Studie: Půda s větší organikou vsakuje vodu pětkrát rychleji
Co od granulí čekat?
Retenční granule mohou prodloužit dobu, po kterou mají kořeny k dispozici vodu. Nevyřeší ale špatnou půdu ani dlouhodobé sucho samy o sobě. Nejlepší výsledky přinese kombinace provzdušněné půdy, kompostu, mulče, správné výsadby a pravidelné zálivky.
NÁVOD Jak granule použít?
Granule zapravte do půdy v blízkosti kořenů, ne pouze na povrch.
- 300 až 500 gramů pro sazenice
- od 2 kilogramů do výsadbové jámy u stromů
- 1 kilogram na metr čtvereční při plošném zúrodnění půdy
Konkrétní dávku vždy přizpůsobte velikosti rostliny a řiďte se návodem na obalu. Granule nenahrazují zálivku. Novou výsadbu musíte po zasazení důkladně zalít a v suchém počasí pravidelně kontrolovat.