Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Chystáte se na testovací jízdu? Než podepíšete smlouvu, zkontrolujte těchto 5 věcí

Autor:
  8:29
Většina řidičů stráví při testovací jízdě v autě sotva patnáct minut. Není tak divu, že ty nejdůležitější detaily, které rozhodují o dlouhodobé spokojenosti, jim mnohdy uniknou. Existuje přitom několik nenápadných detailů, které mohou zásadně ovlivnit spokojenost s vozem a o kterých prodejci ne vždy mluví. Na co se zaměřit, abyste později nelitovali?
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Nákup nového vozu je jednou z největších investic v životě. Přesto k testovací jízdě přistupujeme často až příliš emocionálně. Usedneme do vozu, který voní novotou, a necháme se zlákat moderními technologiemi.

Profesionální prodejci vědí, jak odvést vaši pozornost od slabších stránek modelu – pokud se však naučíte sledovat správné detaily, odhalíte skutečný charakter auta dříve, než složíte zálohu.

1. Pohodlí

První dojem často klame a o pohodlí to platí dvojnásob. Pokud vám prvních pět minut přijde sedadlo pohodlné, neznamená to nutně, že obstojí i po hodině v koloně na dálnici.

Pohodlí je při řízení extrémně důležité. Může totiž ovlivnit, jak rychle budete reagovat v krizových situacích a zda se auto naučíte ovládat během pár hodin, nebo si budete zvykat několik měsíců.

Při testovací jízdě se proto vyplatí vyzkoušet si různé polohy, lokality i rychlosti. Nezapomeňte si taky sednout na zadní sedačky a ujistit se, že je prostor dostatečně velký i pro vyšší osoby či dětskou sedačku.

2. Výhled

Auto může být sice designově dokonalé, ne vždy však úplně praktické. Například masivní sloupky mohou snadno skrýt chodce nebo cyklistu, což může být extrémně nebezpečné. Ideálně byste si proto měli zkusit s testovacím vozem zacouvat do úzkého prostoru a ujistit se, že máte dostatečný výhled.

3. Odhlučnění

Pokud budete kličkovat kolem autosalonu, s velkou pravděpodobností hluk neodhalíte. Vezměte auto raději na větší obchvat nebo dálnici. Teprve nad sto kilometrů v hodině se může aerodynamický hluk projevit. Prodejce se vás může během jízdy snažit zabavit, aby hluk zamaskoval – v takovém případě se odmlčte a zkuste se zaposlouchat do jízdy.

4. Chování podvozku

Nenechte se vést jen po hladkém asfaltu, který prodejci pro testovací trasy milují. Najděte si úsek s dlažebními kostkami nebo retardéry. Právě tam poznáte, zda je podvozek skutečně komfortní.

5. Reálná spotřeba

Katalogové údaje o spotřebě bývají mnohdy až přehnaně optimistické. Během testovací jízdy máte jedinečnou šanci zjistit, jak se auto chová v reálném světě.

Zkuste si aktivně přepínat jízdní režimy a sledujte, jak se budou údaje na palubce měnit. Pokud se už po deseti minutách jízdy průměrná spotřeba nebezpečně vzdálí od tabulkových hodnot, je to jasný signál, že váš provoz bude dražší, než jste plánovali.

Pokud si chcete vůz skutečně otestovat bez stresu z uzavřeného showroomu, máte ideální příležitost. Od 14. května do 21. června totiž proběhne roadshow Peugeot Emotion Day 2026, akce s více než patnáctiletou tradicí. Letos navštíví celkem 22 měst během 26 dní.

Roadshow Peugeot Emotion Day 2026 letos navštíví celkem 22 měst během 26 dní.

Prohlídnout si budete moci flotilo osmi vozů s různými pohony, od klasických spalovacích motorů přes hybridy až po elektromobily. K dispozici vám bude například nový Peugeot 3008, rodinný 5008 s pohonem všech kol nebo praktický Rifter.

Proč se letos vyplatí přijít?

  • Každý účastník testovací jízdy získá speciální kartu s nabídkou platnou 30 dní. Můžete získat CCS kartu v hodnotě 10 000 korun nebo slevu až 20 000 korun na skladové vozy.
  • Můžete se zúčastnit soutěže o elektrické kolo Peugeot eT01 Crossover, měsíční zápůjčku vozu nebo stavebnice LEGO.

Akce startuje ve čtvrtek 14. května v Praze na Zličíně za účasti herce Radima Fialy a končí 21. června ve Štěrboholech srazem fanoušků ikonických modelů RCZ. Testovací jízdu si můžete zarezervovat předem na webových stránkách www.ped2026.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.