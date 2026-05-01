Nákup nového vozu je jednou z největších investic v životě. Přesto k testovací jízdě přistupujeme často až příliš emocionálně. Usedneme do vozu, který voní novotou, a necháme se zlákat moderními technologiemi.
Profesionální prodejci vědí, jak odvést vaši pozornost od slabších stránek modelu – pokud se však naučíte sledovat správné detaily, odhalíte skutečný charakter auta dříve, než složíte zálohu.
1. Pohodlí
První dojem často klame a o pohodlí to platí dvojnásob. Pokud vám prvních pět minut přijde sedadlo pohodlné, neznamená to nutně, že obstojí i po hodině v koloně na dálnici.
Pohodlí je při řízení extrémně důležité. Může totiž ovlivnit, jak rychle budete reagovat v krizových situacích a zda se auto naučíte ovládat během pár hodin, nebo si budete zvykat několik měsíců.
Při testovací jízdě se proto vyplatí vyzkoušet si různé polohy, lokality i rychlosti. Nezapomeňte si taky sednout na zadní sedačky a ujistit se, že je prostor dostatečně velký i pro vyšší osoby či dětskou sedačku.
2. Výhled
Auto může být sice designově dokonalé, ne vždy však úplně praktické. Například masivní sloupky mohou snadno skrýt chodce nebo cyklistu, což může být extrémně nebezpečné. Ideálně byste si proto měli zkusit s testovacím vozem zacouvat do úzkého prostoru a ujistit se, že máte dostatečný výhled.
3. Odhlučnění
Pokud budete kličkovat kolem autosalonu, s velkou pravděpodobností hluk neodhalíte. Vezměte auto raději na větší obchvat nebo dálnici. Teprve nad sto kilometrů v hodině se může aerodynamický hluk projevit. Prodejce se vás může během jízdy snažit zabavit, aby hluk zamaskoval – v takovém případě se odmlčte a zkuste se zaposlouchat do jízdy.
4. Chování podvozku
Nenechte se vést jen po hladkém asfaltu, který prodejci pro testovací trasy milují. Najděte si úsek s dlažebními kostkami nebo retardéry. Právě tam poznáte, zda je podvozek skutečně komfortní.
5. Reálná spotřeba
Katalogové údaje o spotřebě bývají mnohdy až přehnaně optimistické. Během testovací jízdy máte jedinečnou šanci zjistit, jak se auto chová v reálném světě.
Zkuste si aktivně přepínat jízdní režimy a sledujte, jak se budou údaje na palubce měnit. Pokud se už po deseti minutách jízdy průměrná spotřeba nebezpečně vzdálí od tabulkových hodnot, je to jasný signál, že váš provoz bude dražší, než jste plánovali.
