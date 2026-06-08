Obsah
Dálniční známky nestačí
Při cestách do zahraničí většina řidičů automaticky kontroluje platnost dálničních známek, stav pneumatik nebo platnost dokladů. Rakouští a polští strážci zákona se však zaměřují na specifické detaily v povinné výbavě a zajištění bezpečnosti, o kterých řada Čechů nemá ani tušení. Podívejme se na ty nejčastější prohřešky, které dokážou pořádně provětrat vaši peněženku.
Polsko: Bez hasicího přístroje ani ránu
Zatímco v České republice je hasicí přístroj povinný pouze pro autobusy, nákladní vozy a sanitky, v Polsku platí striktní nařízení pro všechna registrovaná osobní vozidla.
Vídeňská úmluva
Mnoho českých řidičů se při kontrole snaží argumentovat takzvanou Vídeňskou úmluvou o silničním provozu.
- Zkušenosti českých motoristů potvrzují, že polské hlídky při kontrolách často neberou ohled na Vídeňskou úmluvu, podle níž by měla výbava tuzemských vozidel odpovídat českým předpisům.
- Pokud vás tamní policie zastaví na běžnou silniční kontrolu a vy přístroj v autě nebudete mít, můžete dostat pokutu dosahující až 500 PLN (v přepočtu téměř 2 900 Kč).
Než se pouštět do zdlouhavých právních sporů s nejistým výsledkem, vyplatí se investovat několik stovek korun do malého hasicího přístroje pro auta. Ten musí být navíc umístěn na snadno dostupném místě, nikoliv na dně plně naloženého kufru.
|Země
|Přestupek / Chybějící položka
|Pokuta na místě (bloková)
|Pokuta ve správním řízení
|Polsko
|Chybějící nebo nefunkční hasicí přístroj
|až 500 PLN (cca 2 900 Kč)
|Řeší se soudně při odmítnutí
|Rakousko
|Chybějící / nesprávná reflexní vesta (barva/atest)
|14 € – 50 € (cca 350 – 1 250 Kč)
|až 2 180 € (cca 54 000 Kč)
|Rakousko
|Nezajištěný náklad v interiéru (volné lyže apod.)
|kolem 500 € (cca 12 500 Kč)
|až 5 000 € (cca 125 000 Kč)
|Rakousko
|Chybějící lékárnička nebo výstražný trojúhelník
|od 14 € (cca 350 Kč)
|Možný vyšší postih dle závažnosti
Rakousko: Pozor na odstíny reflexních vest
V Rakousku jsou policisté vyhlášení svou nekompromisností. Pokud jde o reflexní vesty, kontroly se nezaměřují pouze na to, zda ji ve voze máte, ale pod drobnohled se dostává i jejich přesné barevné provedení a certifikace.
- Vesty musí splňovat evropskou normu a mohou být oranžové, červené nebo žluté.
- Nesmí mít však specifický žlutozelený odstín, který je vyhrazen výhradně pro rakouské policejní složky, aby nedocházelo k záměně s civilisty.
V Rakousku navíc platí přísná povinnost pro každého člena posádky, který za snížené viditelnosti nebo v případě mimořádné události (porucha, nehoda) vystoupí z vozidla mimo obec. Za chybějící či neschválenou vestu hrozí na místě bloková pokuta od 14 do 50 €, avšak ve správním řízení se může v případě komplikací vyšplhat na výrazně vyšší částky.
Kolik stojí klid na cestách?
Představa, že kvůli chybějící výbavě necháte na pokutách v zahraničí tisíce korun, je pro peněženku bolestivá. Přitom dodatečné dovybavení auta před cestou do Polska nebo Rakouska vyjde na naprosté minimum.
- Zatímco do Polska vám stačí investovat pouze do jednoho povinného prvku, v případě Rakouska závisí výsledná investice především na počtu spolucestujících a na tom, jakým způsobem plánujete převážet sportovní vybavení.
- Nákup správných doplňků vás v obou případech vyjde mnohonásobně levněji než nejnižší možná pokuta od tamní policie.
|Cílová země
|Povinná / kontrolovaná položka
|Orientační cena
|Doporučení Spotřebitele
|Polsko
|Hasicí přístroj do auta (1 kg, práškový)
|250 – 350 Kč
|K dostání na čerpacích stanicích, v hobbymarketech i na internetu.
|Rakousko
|Správná reflexní vesta (žlutá, oranžová, červená)
|50 – 100 Kč / kus (cca 250 Kč pro rodinu)
|Musí splňovat evropské normy a nesmí mít žlutozelenou barvu rakouské policie.
|Rakousko
|Zajištění nákladu (popruhy či síť)
|150 – 300 Kč
|Levnější varianta (kurty, upínací popruhy, fixační síť do kufru) pro bezpečné upevnění volných věcí.
|Rakousko
|Interiérový držák na lyže
|cca 1 000 Kč
|Profesionální a nejbezpečnější řešení, pokud lyže vozíte uvnitř vozidla.
Pokuta za nezajištěné lyže
Dalším obrovským strašákem pro české řidiče mířící do rakouských středisek je nesprávně zajištěný náklad uvnitř vozu. Typickým příkladem jsou volně položené lyže, snowboardy nebo těžká zavazadla pohozená na zadních sedadlech či v zavazadlovém prostoru bez fixačních sítí či popruhů.
Rakouská policie posuzuje nezajištěný náklad jako závažné ohrožení bezpečnosti provozu. Při případném nárazu nebo prudkém brzdění se totiž i malý předmět mění v nebezpečný projektil, který může ohrozit cestující.
- Pokud vás hlídka přistihne s takto nezajištěným nákladem, bloková pokuta na místě se standardně pohybuje kolem 500 € (cca 12 500 Kč).
- V krajním případě ohrožení nebo při postoupení do správního řízení zákon umožňuje uložit sankci až do astronomické výše 5 000 €.