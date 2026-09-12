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Chybí školní výbava? Jak doplnit penál za pár korun a vyhrát 20 000 korun

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Ve spolupráci   8:30
Soutěžte s Globusem o 20 000 korun na školní výbavu

Soutěžte s Globusem o 20 000 korun na školní výbavu | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

První týdny školy prověří penál i peněženku. Chybějící pomůcky ale nemusí zruinovat rozpočet. Poradíme, jak na dokupování ušetřit, a jak v soutěži s iDNES.cz získat tisíce korun na nákup v Globusu.

Začátek školního roku je už sice za námi, přesto se ale najde spousta rodičů, které nejeden výdaj ještě čeká. Některé pomůcky děti během prvních týdnů ztratí, poškodí nebo jednoduše spotřebují. V mnoha případech tak musí zamířit znovu do obchodů a doplnit zásoby.

Ne každý ví, že existují způsoby, jak na dokupování pomůcek ušetřit, aniž byste museli kupovat nutně nejlevnější kousky nebo se dívat jen po bazarech a pomůckách z druhé ruky.

Obsah

5 tipů, jak ušetřit za školní výbavu

Nákup školních potřeb nemusí nutně znamenat, že při každém chybějícím sešitu nebo vypotřebované pastelce pořídíte rovnou celé nové vybavení. Pokud řešíte, jak během školního roku ušetřit za školní výbavu, začněte tím, že si uděláte přehled toho, co doma skutečně máte.

1. Nejdřív zkontrolujte, co opravdu chybí

Po prvních týdnech školy si uděláte jasno v tom, které pomůcky dítě skutečně používá a co mu naopak nechybí. Než vyrazíte na další nákup, projděte s dítětem penál, výtvarné potřeby, zásoby sešitů i další vybavení.

Na některé věci dost možná narazíte i doma. Třeba vám z loňského roku zbyly netknuté sešity navíc nebo dosud neotevřené balení temperových barev. Pokud jsou pomůcky v dobrém stavu, nemusíte je automaticky nahrazovat novými.

2. Řiďte se seznamem od školy

Barevné regály plné školních potřeb mohou svádět k nákupu věcí, které dítě ve skutečnosti nepotřebuje. Raději se držte seznamu od školy. Pokud učitelé požadují konkrétní typ sešitu, desek nebo výtvarných potřeb, nekupujte jiné varianty jen proto, že vypadají atraktivněji.

Zároveň se vyplatí počkat s nákupem některých věcí, dokud není jasné, zda je dítě vůbec bude potřebovat. To platí například pro pomůcky, které se používají jen v některých předmětech.

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3. Vybírejte věci, které vydrží

Poslední šance Soutěžte o 20 000 korun na školní výbavu

Od 15. srpna jsme rozdali výhry v celkové hodnotě 100 000 korun. Ta nejvyšší ale na svého šťastlivce pořád čeká.

Jeden z vás si 16. září odnese dárkovou kartu v hodnotě 20 000 korun na nákup školních pomůcek v Globusu.

Zapojit se můžete až do úterý 15. září. Stačí v článcích na iDNES.cz Spotřebiteli najít soutěžní ikonu a odpovědět na soutěžní otázku.

Nejlevnější varianta nemusí být vždy nejvýhodnější. Při průběžném doplňování výbavy se proto vyplatí sledovat nejen cenu, ale také kvalitu zpracování a odolnost. U věcí, které dítě používá každý den, může být levnější koupit kvalitnější výrobek, který vydrží déle, než je několikrát během roku nahrazovat.

Ušetřit můžete například u psacích potřeb. Místo jednorázových propisek můžete koupit pero s vyměnitelnou náplní. Když pak dítě náplň vypíše, nemusíte hned kupovat nové pero, ale jednoduše ji vyměníte. U některých výrobků bývá náhradní náplň součástí balení.

4. Nahraďte jednorázové věci

Pravidelné drobné výdaje se během školního roku postupně nasčítají. Typickým příkladem jsou jednorázové sáčky na svačinu nebo kupované nápoje. Svačinový box a opakovaně použitelná láhev mohou při správném používání vydržet i několik let. Kromě toho nemusíte každý den kupovat nové obaly nebo nápoje.

5. Využijte bazary a pomůcky z druhé ruky

Ani během školního roku nemusíte nutně kupovat jen nové věci. U některých pomůcek můžete využít bazary, antikvariáty nebo nabídky z druhé ruky. Ušetřit můžete například na učebnicích nebo knihách, které se prodávají v zachovalém stavu za mnohem nižší ceny.

Stejně tak můžete i vy nabídnout k prodeji nebo výměně věci, které už vaše dítě nepotřebuje. Z peněz, které si za prodané pomůcky vyděláte, si pak můžete dokoupit další, třeba i v lepším stavu.

Nákupem učebnic z druhé ruky můžete výrazně ušetřit.

Jak vybrat batoh do školy

Batoh bude školák nosit téměř každý den. Při jeho výběru proto není dobré řídit se jen barvou nebo oblíbeným motivem. Důležité je především to, aby dobře seděl, nebyl zbytečně těžký a dítěti nezatěžoval záda.

U nejmenších školáků se vyplatí sáhnout po klasické aktovce s pevnou konstrukcí, která dobře drží tvar a je přehledná.

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Pro větší děti může být praktičtější batoh. I ten by ale měl být určený pro každodenní nošení školních věcí. Tenký látkový batoh bez výztuhy se pro těžké učebnice nehodí.

Pokud řešíte, jak vybrat batoh, zaměřte se hlavně na tyto parametry:

  • Správná velikost: Od ramen k hřebenu pánevní kosti, ne na hýždě.
  • Nízká hmotnost: Prázdný maximálně 1,2 kg, plný do 15 % hmotnosti dítěte.
  • Ergonomická záda: Pevná a tvarovaná tak, aby dobře seděla.
  • Polstrované popruhy: Široké, měkké a nastavitelné. Výhodou je hrudní pás.
  • Přehledné uspořádání: Kapsy na učebnice, sešity, svačinu i láhev.
  • Těžké věci vzadu: Učebnice patří co nejblíže zádům.
  • Pevné dno: Zvyšuje stabilitu a chrání obsah batohu.
  • Reflexní prvky: Zvyšují viditelnost dítěte za šera a tmy.
  • Odolný materiál: Měl by zvládnout každodenní používání i déšť.

Nejdůležitější je, aby batoh dítěti skutečně seděl a nebolela ho z něj záda. Výběr batohu proto ideálně spojte s vyzkoušením přímo na místě. Nechte dítě, ať si ho nasadí, nastavte popruhy a zeptejte se, jestli se mu pohodlně nosí.

Dítě by si mělo batoh vždy prvně osobně vyzkoušet.

Co se může hodit během školního roku?

Pokud už víte, co budete potřebovat, můžete se při nákupu zaměřit i na konkrétní pomůcky. V nabídce Globusu najdete pomůcky pro všechny školáky, bez ohledu na to, zda čerstvě nastoupili do první třídy, nebo je letos čeká maturita.

Až do 29. září můžete v hypermarketech Globus narazit například na rollery Pilot FriXion Clicker s hrotem 0,5 nebo 0,7 milimetrů za 79,90 korun, případně levnější variantu Pilot FriXion Ball s hrotem 0,5 nebo 0,7 milimetrů za 69,90 korun. Oba typy mají vyměnitelnou náplň, takže nemusíte během roku kupovat nové pero.

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Pokud vám došly sešity, můžete do zásoby dokoupit ekologické školní sešity. Vybírat můžete z různých druhů s 20 až 60 listy, a to již od pěti korun. Vhod přijde také boxík na svačinu v různých provedeních od 30 korun, který můžete používat opakovaně a nemusíte tak každý den připravovat svačinu do jednorázových sáčků.

Pokud současný školní batoh dítěti nevyhovuje nebo už má něco za sebou, můžete ho vyměnit třeba za školní batoh Oxford za 699,90 korun nebo herní batoh YBB 1503 Shield za stejnou cenu.

Školní výbavu můžete pořídit na jednom místě

Výhodou většího nákupu je také to, že nemusíte kvůli každé položce objíždět několik obchodů. Na jednom místě můžete vyřešit přezůvky, výtvarné potřeby, psací potřeby i další vybavení.

Před nákupem se ale vyplatí připravit seznam a projít akční nabídku. Aktuální nabídku školní výbavy najdete v katalogu Škola 2026.

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Chybí školní výbava? Jak doplnit penál za pár korun a vyhrát 20 000 korun

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Soutěžte s Globusem o 20 000 korun na školní výbavu

První týdny školy prověří penál i peněženku. Chybějící pomůcky ale nemusí zruinovat rozpočet. Poradíme, jak na dokupování ušetřit, a jak v soutěži s iDNES.cz získat tisíce korun na nákup v Globusu.

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