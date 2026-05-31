Účtenku zveřejnila food influencerka vystupující na Instagramu jako @justinelovesushi. Internet se během pár hodin rozdělil na dva tábory. Zatímco jedni označovali poplatek za naprostý výsměch, druzí tvrdili, že v luxusních restauracích jde o běžnou praxi.
Na virální účtence z restaurace Poza v hotelu L’Ermitage Beverly Hills se objevil poplatek 110 dolarů, tedy asi 2300 korun. Za rozkrájení a servírování dortu pro jedenáctičlennou skupinu si restaurace účtovala deset dolarů (přibližně 200 korun) za osobu.
Podnik nakonec po vlně kritiky reagovala veřejně na Instagramu. Přiznal, že hosté o poplatku údajně nebyli předem informováni, což označil za chybu personálu.
A přišla i změna. Restaurace následně snížila poplatek za krájení dortu z deseti na pět dolarů za osobu. Internet se ale dodnes nemůže shodnout, jestli šlo o normální servis, nebo naprostý úlet.