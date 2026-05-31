Chtěli jen nakrájet narozeninový dort. Restaurace jim naúčtovala 2500 korun

Natálie Brabcová
  11:45
Když si lidé přinesou do restaurace vlastní narozeninový dort, čekají maximálně svíčky nebo talířky navíc. Skupinu hostů v luxusní restauraci v Beverly Hills ale po večeři čekal šok při pohledu na účet. Za samotné nakrájení dortu si podnik naúčtoval v přepočtu téměř 2500 korun.

Poplatek za nakrájení dortu? Účtenka z Beverly Hills rozjela bouřlivou debatu na sítích. | foto: Canva

Účtenku zveřejnila food influencerka vystupující na Instagramu jako @justinelovesushi. Internet se během pár hodin rozdělil na dva tábory. Zatímco jedni označovali poplatek za naprostý výsměch, druzí tvrdili, že v luxusních restauracích jde o běžnou praxi.

justinelovesushi

I understand LA prices but $110? Is that crazy or no….. #losangeles #losangelesprices

13. května 2026 v 17:24, příspěvek archivován: 27. května 2026 v 16:50
Na virální účtence z restaurace Poza v hotelu L’Ermitage Beverly Hills se objevil poplatek 110 dolarů, tedy asi 2300 korun. Za rozkrájení a servírování dortu pro jedenáctičlennou skupinu si restaurace účtovala deset dolarů (přibližně 200 korun) za osobu.

Podnik nakonec po vlně kritiky reagovala veřejně na Instagramu. Přiznal, že hosté o poplatku údajně nebyli předem informováni, což označil za chybu personálu.

A přišla i změna. Restaurace následně snížila poplatek za krájení dortu z deseti na pět dolarů za osobu. Internet se ale dodnes nemůže shodnout, jestli šlo o normální servis, nebo naprostý úlet.

