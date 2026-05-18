Kdy jít pro maso a kdy pro pečivo? Supermarkety mají pevný řád výprodejů

Většina Čechů nakupuje potraviny intuitivně cestou z práce. Možná ale jde o drahou chybu, která stojí tisíce korun měsíčně. Řetězce fungují podle přísného harmonogramu. Pokud minete čas výprodejů, kupujete zboží za plnou cenu, přitom o pár desítek minut později je na pultech za zlomek ceny. Kdy tedy vyrazit?

Jak supermarkety mění ceny během dne

Pro běžného zákazníka se supermarket může zdát neměnný. Ceny zkrátka platí od otevření do zavíračky, s výjimkou týdenních letáků. Denní rytmus na prodejnách je ale o poznání dynamičtější. Každý velký řetězec operuje se systémem odpisů a doprodejů zboží s končící trvanlivostí. Tento proces není náhodný; řídí se interními směrnicemi, které určují, v kolik hodin musí zaměstnanci vyrazit s etiketovací pistolí mezi regály.

Čas se liší podle typu zboží i lokality prodejny, ale má svá pevná pravidla. Pokud do obchodu vstoupíte příliš brzy, vidíte jen plné regály za plné ceny. Pokud přijdete příliš pozdě, zbudou na vás jen prázdné přepravky a oschlá zelenina. Cílem je trefit ten správný moment, kdy je výběr ještě široký, ale ceny už spadly na minimum.

Večerní výprodej pečiva, dopoledne patří masu

Zkušenosti z českého trhu ukazují na dva hlavní vrcholy dne, kdy se nákup vyplatí nejvíce. Tím nejdůležitějším je večerní vlna zlevňování, která obvykle začíná dvě až tři hodiny před zavírací dobou.

  • Sekce čerstvých potravin (18:00 – 20:00): V tuto dobu se v řetězcích začíná hromadně zlevňovat pečivo, ovoce a zelenina. Cílem obchodu je mít večer prázdné pulty, aby ráno mohli nabízet čerstvé zboží. Sleva se pohybuje v rozmezí mezi 25 až 50 procenty.
  • Maso a mléčné výrobky (8:00 – 9:00): U zboží, kterému končí datum spotřeby, probíhá přeceňování často hned ráno, obvykle už mezi osmou a devátou hodinou. Zaměstnanci procházejí chladicí boxy a označují maso, jogurty či uzeniny, které musí ten den zmizet z pultů. Zde bývají slevy nejvyšší, často i 70 procent.

Strategie Kdy lovit konkrétní sortiment

Musíte vědět, na co se v konkrétní čas zaměřit.

Maso a ryby: Úspora v řádech stovek

Maso je nejdražší položkou nákupního košíku. Obchody mají přísné hygienické normy a nesmí prodávat čerstvé maso ani den po datu spotřeby. Proto jsou ochotny jít s cenou drasticky dolů. Ideální čas pro nákup masa na okamžité zpracování nebo zamrazení je v pracovní dny dopoledne. Kolem desáté hodiny už bývá vše přeceněno a regály ještě nejsou rozebrané.

Pečivo: Večerní sázka na jistotu

U dopékaného i čerstvého pečiva platí jednoduché pravidlo: co se neprodá dnes, zítra je nepoužitelné. Většina velkých prodejen začíná s plošným zlevňováním pečiva po devatenácté hodině. U baleného sortimentu (toastové chleby, balené loupáky) se slevy objevují dříve, často již odpoledne, pokud je skladová zásoba příliš vysoká.

Ovoce a zelenina: Pozor na kvalitu

Zde je situace nejsložitější. Slevy se objevují průběžně, ale největší čistka probíhá v neděli večer před pondělním závozem nového zboží. Pokud plánujete dělat domácí marmelády nebo polévky, neděle večer je nejlepší čas na nákup.

Harmonogram Kdy řetězce snižují ceny

Kategorie zbožíHlavní čas slevVedlejší čas slevTypická výše slevy
Maso a uzeniny08:00 – 10:001 hodina před zavřením30 % – 80 %
Pečivo a koláče19:00 – zavíračka25 % – 50 %
Ovoce a zelenina18:00 – 20:00Neděle odpoledne30 % – 70 %
Mléčné výrobkyPrůběžně dopoledne19:00 – 21:0025 % – 50 %
Lahůdky (saláty)18:00 – 20:0030 % – 50 %

Odpolední špička se prodraží

Vyrazit do obchodu mezi čtvrtou a šestou odpoledne je ta nejhorší možná strategie. V davu lidí a nekonečných frontách ztrácíte hlavu. Chcete být co nejdřív venku, takže nad cenami nepřemýšlíte a do košíku bezhlavě házíte předražené polotovary. A u pokladny pak dorazíte peněženku nákupem sladkostí a drobností v akci.

Navíc v exponovaných časech dochází k vyprodání akčního zboží. Pokud je v letáku atraktivní položka, v pět odpoledne už pravděpodobně v regálu nebude. Chcete-li letákové zboží, musíte v obchodě být v den začátku akce hned ráno. Chcete-li zboží s končící trvanlivostí za zlomek ceny, volte pozdní večer.

Umění číst cenovky

Výprodeje mají i svou stinnou stránku. Obchody záměrně využívají poutavé etikety k tomu, aby vás přiměly koupit i to, co vlastně vůbec nepotřebujete.

  • Pravidlo jednotkové ceny: Vždy sledujte cenu za kilogram nebo litr na malém štítku pod regálem. Často se stává, že zlevněné menší balení je stále dražší než standardní velké balení v běžné ceně.
  • Plánování jídelníčku: Nakupování ve slevách funguje jen tehdy, pokud máte jasný plán. Koupit tři kilogramy masa se sedmesáti procentní slevou je ekonomické jen tehdy, pokud ho ten večer zpracujete nebo máte místo v mrazáku. V opačném případě vyhazujete peníze oknem.

Jak zjistit harmonogram vašeho supermarketu?

Každá prodejna má svůj specifický režim. Velké hypermarkety na okrajích měst zlevňují dříve, protože lidé odtud odjíždějí dříve domů. Menší městské prodejny drží ceny vysoko až do posledních minut před zavřením, protože spoléhají na zákazníky vracející se z práce či z centra.

Nejlepším způsobem, jak identifikovat ideální moment ve vašem oblíbeném obchodě, je krátké pozorování. Všimněte si, kdy zaměstnanci vyvážejí vozíky se slevami nebo kdy se u chladicích boxů začínají scházet první zákazníci. To je váš jasný signál.

