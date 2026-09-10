Nemáte doma proutěný košík nebo se vám nechce nosit s sebou, protože jdete do lesa jen na chvíli? Pak možná houby stejně jako řada Čechů sbíráte do igelitového sáčku.
Na igelitovém sáčku je zrádné především to, že je tak praktický. Je lehký, nic neváží, každý ho má doma a houby z něj nevypadnou. Ne každý ale ví, že právě obyčejná igelitka může být pro čerstvé houby problém.
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Nedávejte houby do igelitky, rychleji se zkazí
Houby jsou velmi citlivé na podmínky, ve kterých se po utržení ocitnou. Pokud je uzavřete do neprodyšného plastového sáčku, vzduch kolem nich nemůže dostatečně proudit a uvnitř se začne hromadit vlhkost. Problém ještě zhoršuje teplo. Pokud máte sáček několik hodin v ruce, v batohu nebo třeba ve vyhřátém autě, můžou změknout a zkazit se.
Igelitový sáček navíc houby snadno stlačí. Jakmile jich do sáčku naházíte více, mohou se na sebe lepit a při chůzi se vzájemně otlačovat. Poškozená místa se pak mohou zkazit o to rychleji.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) mezi požadavky na jakost hub uvádí, že nesmějí být přestárlé, plesnivé, zapařené ani nadměrně vlhké. Zároveň upozorňuje, že houby velmi rychle podléhají nepříznivým podmínkám skladování a mohou se v nich vytvořit látky negativně působící na lidský organismus.
Problém igelitky netkví v plastu jako takovém. Problém je především to, že vytváří uzavřený, vlhký prostor, ve kterém se houby při delším přenášení rychleji zapařují a kazí. Nejde o to, že by se houba automaticky zkazila a způsobila vám zdravotní potíže už po deseti minutách v sáčku. Čím déle ale zůstane v teplém a vlhkém prostředí, tím horší podmínky jí vytváříme.
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Nejlepší je proutěný košík
Ačkoliv se může zdát, že proutěný košík je jen zažitou houbařskou tradicí, ve skutečnosti jde o nejlepší volbu na sbírání hub. Koš je totiž vzdušný, nehromadí se v něm vlhkost a houby nejsou uzavřené v malém prostoru.
Neměli byste ho však přecpávat až po okraj. Když jsou houby namačkané jedna na druhé, snadněji se poškodí a hůře se s nimi manipuluje.
Rychlý tahák pro houbaře
Nemáte košík? Pomůže i jednoduché řešení
Ne každý si chce ale kvůli občasnému houbaření kupovat velký proutěný koš. V takových případech si můžete pomoct jakoukoliv menší vzdušnou nádobou.
Může jít například o malý košík, síťovanou nebo jinou prodyšnou tašku určenou pro přenos potravin. Důležité je především to, aby houby nebyly dlouho uzavřené ve vlhkém a teplém prostoru.
Pozor si dávejte i na to, co do košíku dáte
Správná nádoba ale není jediná věc, na kterou byste jako houbaři měli myslet. V lese se vyplatí věnovat pozornost také tomu, co do košíku dáváte. Staré, rozbředlé nebo výrazně poškozené houby nemá smysl zachraňovat jen proto, abyste košík za každou cenu naplnili.
- sbírejte jen houby, které bezpečně poznáte
- vybírejte zdravé a pevné plodnice
- staré, plesnivé nebo výrazně zapařené houby nechte v lese
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Co dělat s houbami po návratu z lesa?
V některých situacích vám nepomůže ani sebekrásnější houbařský košík. Pokud byste houby například nechali celý den jen tak ležet v kuchyni, mohli byste o velkou část úlovku přijít.
Po návratu z lesa byste měli houby co nejdříve prohlédnout, odstranit poškozené kusy a houby zpracovat. Pokud už je potřebujete na nějakou dobu uložit, schovejte je alespoň do chladu.
SZPI doporučuje volně rostoucí houby skladovat a přepravovat při teplotě od 0 do 10 stupňů Celsia.
- houby co nejdříve vybalte
- zkontrolujte, zda nejsou plesnivé, příliš měkké nebo zapařené
- poškozené kusy vyřaďte
- odstraňte z hub hlínu, jehličí a další nečistoty
- co nejdříve je zpracujte (tepelně upravte, usušte nebo zakonzervujte)
- pokud je nezpracujete hned, dejte je do chladu