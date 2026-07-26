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Chodba v paneláku jako skladiště? Pokud toto necháte za dveřmi, hrozí vám pokuta půl milionu

Veronika Reicheltová
  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

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Nechat botník, kolo nebo starou skříň na chodbě paneláku se může pořádně prodražit. Společné prostory bytových domů fungují jako únikové cesty a hasiči mohou při kontrolách udělit i stotisícové pokuty. Zjistěte, co na chodbu nesmí a jaké hrozí sankce.

Společná chodba není soukromé skladiště

Botníky, jízdní kola, dětské kočárky, ale i květináče nebo krabice od nové elektroniky. Pro mnohé obyvatele panelových a bytových domů představuje společná chodba přirozené rozšíření jejich bytu. „Chodby a schodiště v bytových domech zpravidla slouží jako únikové cesty, takže v takových případech především hrozí, že úniková cesta nebude plnit svou funkci. Ta je dvojí. Jednak slouží k tomu, aby se lidé včas dostali z budovy ven, a jednak funguje jako zásahová cesta pro hasiče,“ vysvětluje pro iDnes.cz kpt. Klára Ochmanová, tisková mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS).

Málokdo si však uvědomuje, že odkládáním osobních věcí před vlastní dveře hrubě porušuje bezpečnostní předpisy. Společné chodby a schodiště totiž neslouží jako odkladiště, ale plní zásadní funkci při záchraně lidských životů. „Při požáru jde hlavně o čas. Plameny se kteroukoli budovou mohou šířit velice rychle, a ještě rychleji se šíří kouř a jedovaté zplodiny. Je proto klíčové osoby z hořící budovy dostat co nejdříve pryč, do bezpečí. Jakmile je v cestě nějaký předmět, cesta se zúží, může se v ní tvořit zácpa, hrozí panika a je to obecně velice nebezpečná situace, která může vést až k úmrtí. Botníky, nábytek a další hořlavé předměty mohou také přispět ke vzniku a šíření požáru a zvýšit množství kouře a zplodin hoření,“ objasňuje Ochmanová.

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Co nesmí být na chodbě v paneláku?

Pravidlo pro společné prostory se odvíjí od druhu únikové cesty. Podmínky těchto prostor jsou určeny v požárně bezpečnostním řešení každé stavby. Platí však, že by na chodbě nemělo ležet nic, co zužuje průchozí profil únikové cesty nebo zvyšuje požární riziko.

  • Do vyhrazených prostor tak není vhodné umisťovat nábytek jako skříně, botníky či křesla, ale ani stojany na prádlo, staré krabice, stavební materiál či pneumatiky.
  • Nevhodná jsou také jízdní kola, koloběžky a dětské kočárky, pokud pro ně v domě neexistuje vyhrazená kočárkárna či kolárna.

„Není to ale tak, že kterýkoli předmět na chodbě bytového domu znamená automaticky problém a riziko. Záleží, jestli se opravdu nachází v únikové cestě, na druhu únikové cesty, stavebním řešení objektu, požadované průchodné šířce, materiálu a umístění předmětu. U chráněných únikových cest jsou podmínky obzvlášť přísné,“ doplňuje Ochmanová.

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Komu hrozí pokuta?

„Při výkonu státního požárního dozoru odpovědnost posuzujeme podle toho, kdo má dle zákona povinnost zabezpečit v objektu požární ochranu. Ve společných prostorách domu to většinou bývá právnická osoba, která dům vlastní nebo spravuje, tedy bytové družstvo, společenství vlastníků jednotek a podobně. Odpovědný subjekt má povinnost překážky řešit a zajistit, aby společné prostory požadavky požární ochrany splňovaly,“ uvádí Ochmanová. Pokuta se podle mluvčí hasičů automaticky neukládá majiteli botníku nebo kočárku. „Konkrétní obyvatel domu ale také v některých případech může nést odpovědnost, například když poruší jasně označený zákaz týkající se požární ochrany nebo nesplní uložené opatření.“

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Sankce až půl milionu

Pokud se během kontrol zjistí neprůchodnost únikových cest nebo přítomnost hořlavých materiálů na chodbách, pokuty mohou být astronomické. „Za neudržování volných únikových cest nebo volného přístupu k nouzovým východům a požárně bezpečnostním zařízením může HZS kraje udělit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu až 500 000 Kč, u nepodnikající fyzické osoby se podle konkrétního druhu přestupku pohybuje zákonná horní hranice pokuty od 10 000 do 25 000 Kč. Hasiči vždy posuzují konkrétní okolnosti, jako je závažnost porušení, rozsah ohrožení, délka jeho trvání i to, jestli se rychle pochybení napravilo,“ popisuje Ochmanová.

Jak řešit sousedské spory a nepořádek

Pokud se váš soused rozhodl proměnit společnou chodbu ve vlastní šatnu či skladiště, nejlepším prvním krokem je sousedská dohoda.

  • Pokud domluva nepomůže, obraťte se na výbor SVJ nebo správce domu, který má možnost neposlušného vlastníka vyzvat k nápravě na základě domovního řádu.
  • Krajním, ale velmi účinným řešením, je podání podnětu na krajskou hygienickou stanici nebo přímo na Hasičský záchranný sbor, jehož inspekce dokáže situaci vyřešit velmi rychle.
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