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Chcete ušetřit za granule? Nejdřív otočte pytel a podívejte se na složení

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Ve spolupráci   8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Za granule pro psa nebo kočku můžete ročně utratit tisíce korun. Vyšší cena vám přitom automaticky nezaručuje vyšší kvalitu, a naopak levnější pytel nemusí být vždy skutečně výhodnější. Rozdíly se mohou schovávat i tam, kde byste je vůbec nehledali. Podle čeho tedy granule porovnávat?

Pytel s hezkým obalem, známým logem a vysokou cenovkou ještě nemusí ukrývat kvalitní krmivo. Stejně tak nižší cena sama o sobě neříká, že kupujete automaticky horší jídlo. Při výběru granulí je proto lepší otočit balení a podívat se na údaje na zadní straně. Ty vám napoví daleko více.

Důležitou roli hraje především složení, zdroj a podíl bílkovin, funkční látky a doporučená denní dávka. Teprve jejich kombinace ukáže, co za své peníze skutečně kupujete.

Obsah

1. První suroviny prozradí nejvíc

Kvalitní granule nejsou automaticky ty, které obsahují nejvíce bílkovin. | Zdroj: Mountfield

Jedním z prvních údajů, na které se při výběru granulí vyplatí zaměřit, je pořadí surovin ve složení. Ingredience jsou na obalu zpravidla uvedeny sestupně podle množství. Významnou část receptury tedy tvoří položky vypsané na prvním řádku.

U krmiva pro psa se vyplatí sledovat zejména zdroj živočišných surovin. Pozornost si zaslouží například:

  • maso nebo konkrétně uvedená masová surovina
  • podíl živočišných bílkovin
  • druh a množství obilovin či jiných zdrojů sacharidů
  • tuky a oleje
  • doplňkové funkční látky
  • vitaminy a minerální látky

Samotné slovo maso na přední straně obalu ale ještě není důvodem k radosti. Důležité je znát celou recepturu a její analytické složení.

Přehled – na co se dívat na obalu
ÚdajCo může napovědět
Pořadí surovinKteré ingredience tvoří významnou část receptury
Živočišné bílkovinyJakou roli mají v krmivu zdroje bílkovin živočišného původu
TukyZdroj energie a součást vyvážené receptury
Omega-3 a omega-6Podpora kůže a srsti
ChondroprotektivaLátky používané pro podporu kloubního aparátu
PrebiotikaPodpora správného trávení
Vitaminy a antioxidantySoučást celkové nutriční podpory

2. Prověřte si podíl bílkovin živočišného původu

Lidé při výběru krmiva pro psy a kočky často porovnávají, kolik procent masa granule obsahují. Už si ale neuvědomují, že mnohem důležitější je celkový podíl bílkovin živočišného původu a způsob, jakým je receptura postavena.

Živočišné bílkoviny mohou pocházet například z:

  • masa
  • ryb
  • drůbeže
  • vajec
  • dalších surovin živočišného původu

Do receptury se přitom mohou dostat v různých podobách, třeba jako čerstvé nebo sušené maso či masová moučka. Jednotlivé suroviny proto není vhodné posuzovat jen podle názvu, ale v souvislosti s celým složením krmiva.

Dva pytle granulí mohou mít podobný celkový obsah bílkovin, ale jejich zdroje se mohou výrazně lišit. Číslo uvedené v analytických složkách proto samo o sobě neříká, odkud většina bílkovin pochází. Pro rychlé porovnání několika výrobků si můžete údaje jednoduše opsat do tabulky. Takové srovnání často ukáže rozdíl lépe než samotná cenovka.

Privátní značky mohou být zajímavou cestou, jak spojit kvalitní krmení s rozumnými náklady. | Zdroj: Mountfield

3. Hledejte také funkční látky

Kvalitní granule nejsou automaticky ty, které obsahují nejvíce bílkovin. Význam mají také další složky, které v receptuře plní konkrétní funkci.

Například chondroprotektiva (glukosamin nebo chondroitin) se používají v krmivech zaměřených na podporu kloubů. Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny souvisejí pro změnu se stavem kůže a srsti.

V granulích můžete běžně narazit také na:

  • prebiotika
  • vitaminy a antioxidanty
  • bylinky
  • kvasnice
  • L-karnitin

Neznamená to však, že granule s delším seznamem doplňkových látek jsou automaticky lepší. Důležité je, zda dokážou naplnit individuální potřeby vašeho zvířete.

Krmivo je ale vždy potřeba vnímat jako celek. Vedle použitých surovin je dobré zohlednit také věk, aktivitu a individuální potřeby konkrétního psa nebo kočky. | Zdroj: Mountfield

4. Granule vybírejte podle věku a velikosti psa

Jiné potřeby má štěně, jiné aktivní dospělý pes a jiné zvíře, které už má za sebou deset let života. Rozhodovat může také velikost plemene, aktivita, kastrace nebo individuální zdravotní potřeby.

Konkrétní množství krmiva vždy určujte podle doporučení výrobce a potřeb konkrétního psa. Dva stejně velcí psi mohou mít kvůli aktivitě nebo metabolismu rozdílnou spotřebu.

5. Spočítejte si denní náklad na krmení

Tady většina lidí narazí na největší háček. Při výběru krmiva byste se neměli řídit ani cenou za pytel, ba ani cenou za jeden kilogram.

Mnohem důležitějším údajem je doporučená denní dávka, kterou většinou najdete na zadní straně balení. Na základě té si můžete spočítat, na kolik vás přibližně vyjde krmivo na den a kolik tak za granule utratíte v dlouhodobějším horizontu (měsíčně, ročně).

Privátní značky nabízí kvalitu za nižší cenu

Jak na krmivu ušetřit?

Pokud chcete snížit výdaje za krmivo, nemusíte se automaticky poohlížet po nejlevnějším pytli granulí.

  1. Přečtěte si složení
  2. Podívejte se, jaké suroviny jsou na prvních místech
  3. Zjistěte zdroj a podíl bílkovin
  4. Zkontrolujte funkční látky
  5. Porovnejte cenu za kilogram
  6. Najděte doporučenou denní dávku
  7. Spočítejte si cenu za měsíc
  8. Porovnejte jednotlivé značky

Ne vždy, když chcete na granulích ušetřit, musíte slevit ze svých nároků na složení.

Privátní značky, jako je třeba superprémiová SUPERVITA z Mountfieldu, kladou menší důraz na reklamní kampaně, mají nižší náklady spojené s budováním značky a mnohdy s výrobcem napřímo spolupracují.

Pokud dvě receptury nabízejí podobný podíl živočišných bílkovin, podobné funkční látky a odpovídající nutriční hodnoty, může se vyplatit sáhnout po levnější variantě.

Neznamená to ale, že každá privátní značka je automaticky stejně kvalitní. O kvalitě vždy rozhoduje konkrétní receptura.

Mountfield nabízí vlastní privátní značky krmiv pro psy a kočky. | Zdroj: Mountfield

V Mountfieldu seženete i superprémiové krmivo

Příkladem privátní značky granulí je třeba Mountfield. Ten kromě zahradního nábytku a techniky nabízí také tři řady privátního krmiva pro psy a kočky. Každá řada se přitom liší jak cenou, tak i recepturou.

  • CARNIS – cenově dostupnější každodenní krmivo, obsahuje omega-3 a omega-6 mastné kyseliny nebo L-karnitin
  • VIVAVITA – prémiové krmivo pro psy s podílem živočišných proteinů (75 procent), chondroprotektivy, kvasnicemi a funkčními složkami
  • STARVITA – superprémiové krmivo pro psy s vysokým podílem bílkovin živočišného původu (80 procent), bylinkami a probiotiky

NÁVOD Jak změnit granule den po dni

Když budete chtít přejít na nové krmivo, nedávejte ho psovi ze dne na den. Prudká změna jídelníčku by mu mohla způsobit zažívací potíže.

Den 1 až 2: převaha původního krmiva, malé množství nového

Den 3 až 4: přibližně polovina původního a polovina nového

Den 5 až 6: větší podíl nového krmiva

Den 7: pouze nové krmivo

Nové granule přidávejte postupně a sledujte, jak na ně pes reaguje. Pokud zpozorujete výrazné nebo přetrvávající zažívací potíže, změnu jídelníčku přerušte a řešte ji s veterinářem. U citlivých zvířat může být vhodné dobu přechodu prodloužit.

Témata: bílkovina, kočka, Maso

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