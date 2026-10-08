Pytel s hezkým obalem, známým logem a vysokou cenovkou ještě nemusí ukrývat kvalitní krmivo. Stejně tak nižší cena sama o sobě neříká, že kupujete automaticky horší jídlo. Při výběru granulí je proto lepší otočit balení a podívat se na údaje na zadní straně. Ty vám napoví daleko více.
Důležitou roli hraje především složení, zdroj a podíl bílkovin, funkční látky a doporučená denní dávka. Teprve jejich kombinace ukáže, co za své peníze skutečně kupujete.
1. První suroviny prozradí nejvíc
Jedním z prvních údajů, na které se při výběru granulí vyplatí zaměřit, je pořadí surovin ve složení. Ingredience jsou na obalu zpravidla uvedeny sestupně podle množství. Významnou část receptury tedy tvoří položky vypsané na prvním řádku.
U krmiva pro psa se vyplatí sledovat zejména zdroj živočišných surovin. Pozornost si zaslouží například:
- maso nebo konkrétně uvedená masová surovina
- podíl živočišných bílkovin
- druh a množství obilovin či jiných zdrojů sacharidů
- tuky a oleje
- doplňkové funkční látky
- vitaminy a minerální látky
Samotné slovo maso na přední straně obalu ale ještě není důvodem k radosti. Důležité je znát celou recepturu a její analytické složení.
|Údaj
|Co může napovědět
|Pořadí surovin
|Které ingredience tvoří významnou část receptury
|Živočišné bílkoviny
|Jakou roli mají v krmivu zdroje bílkovin živočišného původu
|Tuky
|Zdroj energie a součást vyvážené receptury
|Omega-3 a omega-6
|Podpora kůže a srsti
|Chondroprotektiva
|Látky používané pro podporu kloubního aparátu
|Prebiotika
|Podpora správného trávení
|Vitaminy a antioxidanty
|Součást celkové nutriční podpory
2. Prověřte si podíl bílkovin živočišného původu
Lidé při výběru krmiva pro psy a kočky často porovnávají, kolik procent masa granule obsahují. Už si ale neuvědomují, že mnohem důležitější je celkový podíl bílkovin živočišného původu a způsob, jakým je receptura postavena.
Živočišné bílkoviny mohou pocházet například z:
- masa
- ryb
- drůbeže
- vajec
- dalších surovin živočišného původu
Do receptury se přitom mohou dostat v různých podobách, třeba jako čerstvé nebo sušené maso či masová moučka. Jednotlivé suroviny proto není vhodné posuzovat jen podle názvu, ale v souvislosti s celým složením krmiva.
Dva pytle granulí mohou mít podobný celkový obsah bílkovin, ale jejich zdroje se mohou výrazně lišit. Číslo uvedené v analytických složkách proto samo o sobě neříká, odkud většina bílkovin pochází. Pro rychlé porovnání několika výrobků si můžete údaje jednoduše opsat do tabulky. Takové srovnání často ukáže rozdíl lépe než samotná cenovka.
3. Hledejte také funkční látky
Kvalitní granule nejsou automaticky ty, které obsahují nejvíce bílkovin. Význam mají také další složky, které v receptuře plní konkrétní funkci.
Například chondroprotektiva (glukosamin nebo chondroitin) se používají v krmivech zaměřených na podporu kloubů. Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny souvisejí pro změnu se stavem kůže a srsti.
V granulích můžete běžně narazit také na:
- prebiotika
- vitaminy a antioxidanty
- bylinky
- kvasnice
- L-karnitin
Neznamená to však, že granule s delším seznamem doplňkových látek jsou automaticky lepší. Důležité je, zda dokážou naplnit individuální potřeby vašeho zvířete.
4. Granule vybírejte podle věku a velikosti psa
Jiné potřeby má štěně, jiné aktivní dospělý pes a jiné zvíře, které už má za sebou deset let života. Rozhodovat může také velikost plemene, aktivita, kastrace nebo individuální zdravotní potřeby.
Konkrétní množství krmiva vždy určujte podle doporučení výrobce a potřeb konkrétního psa. Dva stejně velcí psi mohou mít kvůli aktivitě nebo metabolismu rozdílnou spotřebu.
5. Spočítejte si denní náklad na krmení
Tady většina lidí narazí na největší háček. Při výběru krmiva byste se neměli řídit ani cenou za pytel, ba ani cenou za jeden kilogram.
Mnohem důležitějším údajem je doporučená denní dávka, kterou většinou najdete na zadní straně balení. Na základě té si můžete spočítat, na kolik vás přibližně vyjde krmivo na den a kolik tak za granule utratíte v dlouhodobějším horizontu (měsíčně, ročně).
Privátní značky nabízí kvalitu za nižší cenu
Jak na krmivu ušetřit?
Pokud chcete snížit výdaje za krmivo, nemusíte se automaticky poohlížet po nejlevnějším pytli granulí.
Ne vždy, když chcete na granulích ušetřit, musíte slevit ze svých nároků na složení.
Privátní značky, jako je třeba superprémiová SUPERVITA z Mountfieldu, kladou menší důraz na reklamní kampaně, mají nižší náklady spojené s budováním značky a mnohdy s výrobcem napřímo spolupracují.
Pokud dvě receptury nabízejí podobný podíl živočišných bílkovin, podobné funkční látky a odpovídající nutriční hodnoty, může se vyplatit sáhnout po levnější variantě.
Neznamená to ale, že každá privátní značka je automaticky stejně kvalitní. O kvalitě vždy rozhoduje konkrétní receptura.
V Mountfieldu seženete i superprémiové krmivo
Příkladem privátní značky granulí je třeba Mountfield. Ten kromě zahradního nábytku a techniky nabízí také tři řady privátního krmiva pro psy a kočky. Každá řada se přitom liší jak cenou, tak i recepturou.
- CARNIS – cenově dostupnější každodenní krmivo, obsahuje omega-3 a omega-6 mastné kyseliny nebo L-karnitin
- VIVAVITA – prémiové krmivo pro psy s podílem živočišných proteinů (75 procent), chondroprotektivy, kvasnicemi a funkčními složkami
- STARVITA – superprémiové krmivo pro psy s vysokým podílem bílkovin živočišného původu (80 procent), bylinkami a probiotiky
NÁVOD Jak změnit granule den po dni
Když budete chtít přejít na nové krmivo, nedávejte ho psovi ze dne na den. Prudká změna jídelníčku by mu mohla způsobit zažívací potíže.
Den 1 až 2: převaha původního krmiva, malé množství nového
Den 3 až 4: přibližně polovina původního a polovina nového
Den 5 až 6: větší podíl nového krmiva
Den 7: pouze nové krmivo
Nové granule přidávejte postupně a sledujte, jak na ně pes reaguje. Pokud zpozorujete výrazné nebo přetrvávající zažívací potíže, změnu jídelníčku přerušte a řešte ji s veterinářem. U citlivých zvířat může být vhodné dobu přechodu prodloužit.