Jak co nejvíc ušetřit na jídle?
Základem úspěchu je plánování. Než vyrazíte na nákupy, projděte spíž a napište si seznam, případně si sestavte jídelníček na následující dny. To vám pomůže předejít impulzivním nákupům a každá potravina v košíku bude mít svůj účel.
Vhodné je také využít slevové akce lokálních prodejen nebo obchodních řetězců, které s bojem proti plýtvání aktivně pracují. „V rámci programu Pomozte nám neplýtvat zlevňujeme zboží před expirací o 30 procent a pečivo před zavírací dobou postupně zlevňujeme až o 60 procent,“ uvádí Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.
Kde nejlevněji nakoupit potraviny?
V Česku hrají prim slevové letáky, ale existují i další cesty, jak ulovit akční zboží. Jednou z nich jsou mobilní aplikace řetězců, které často nabízejí personalizované kupóny. „Další velmi oblíbenou možností, jak ušetřit a zároveň omezit plýtvání, je nákup speciálních tašek plných ovoce a zeleniny, které se prodávají za pouhých 39 korun,“ říká Iveta Barabášová, specialistka externí komunikace obchodů Lidl.
Papírové tašky nahradily původní bedýnky a jsou umístěny ve speciálních stojanech u pekárny. „K dispozici jsou v průběhu celého dne,“ přibližuje Barabášová a doplňuje, že se díky nim podařilo zachránit více než 6 400 tun ovoce a zeleniny.
|Řetězec
|Co je ve slevě
|Kategorie
|Výše slev
|Albert
|Zboží s blížícím se datem expirace, čerstvé produkty
|Mléčné výrobky, sýry, jogurty, maso, ryby, drůbež, červené maso, sushi, čerstvé pečivo a vejce
|20 až 50 %
|Billa
|Zboží napříč sortimentem
|Vybrané produkty, čerstvé potraviny, zboží s blížícím se datem expirace
|20 až 70 %
|Globus
|Vybrané produkty napříč sortimentem
|Zboží s blížícím se datem expirace, čerstvé potraviny, maso, uzeniny, pečivo a další
|až 64 %
|Kaufland
|Vybrané produkty napříč sortimentem
|Zboží s blížícím se datem expirace, ovoce, zelenina čerstvé potraviny, maso, uzeniny a další
|až 60 %
|Košík
|Zboží s blížící se dobou expirace
|Produkty napříč celým sortimentem v sekci „Zachraň mě“, další zboží v rámci akčního týdne
|20 až 80 %
|Lidl
|Zboží s blížícím se koncem trvanlivosti
|Napříč celým sortimentem
|20 až 60 %
|Penny
|Zboží napříč sortimentem
|Potraviny s blížícím se datem spotřeby, trvanlivé potraviny a další
|až 60 %
|Rohlík
|Potraviny s blízkou expirací
|Maso, ryby, uzeniny, nápoje, mléčné výrobky, ovoce, zelenina a další v sekci „Zachraň a ušetři“
|10 – 80 %
|Tesco
|Potraviny s blížícím se datem spotřeby
|Speciální sekce s označením „Žádné jídlo nazmar“
|až 70 %
Jak zabránit plýtvání jídlem?
Plýtvání jídlem není jen morální problém, ale především finanční ztráta. „Co se nám nepodaří prodat, darujeme přes Potravinové banky lidem v nouzi. Od roku 2021 jsme největším firemním dárcem Potravinových bank a jen v loňském roce jsme jim předali přes 4 000 tun potravin,“ sděluje Mareček.
Do potravinových bank míří neprodejné potraviny s poškozeným obalem, chybějící etiketou či neúplnými informacemi. „Objem takto darovaného jídla, mezi kterým nechybí trvanlivá mléka, konzervy nebo sladkosti, navíc neustále roste. Zatímco v roce 2024 šlo o zhruba 257 tun potravin, v roce 2025 to bylo již více než 265 tun,“ objasňuje Barabášová.
Do záchrany potravin se tak pouští nejen samotné řetězce, ale také aplikace, skrz které můžete výhodně nakoupit třeba večeři, která by jinak skončila v koši. Jednou z takových aplikací je Nesnězeno. „Princip je velmi jednoduchý a funguje na bázi takzvaných balíčků s překvapením,“ popisuje za Nesnězeno Katarína Klíčová.
Jak funguje aplikace Nesnězeno?
- Výběr: V aplikaci vidíte podniky ve svém okolí, které ten den nestihly prodat veškeré zboží.
- Nákup: Vyberete si balíček, který vás zajímá, a zaplatíte ho přímo v aplikaci (obvykle se slevou 50–70 procent).
- Vyzvednutí: Do podniku dorazíte v určeném časovém okně (často těsně před zavíračkou), ukážete digitální účtenku v mobilu a personál vám předá balíček.
- Moment překvapení: Dopředu přesně nevíte, co v balíčku bude. Záleží na tom, co konkrétní den v daném podniku zbylo.
|Aplikace
|Co je ve slevě
|Kategorie
|Výše slevy
|Nesnězeno
|Konkrétní porce jídel nebo „balíčky s překvapením“ z neprodaných zásob.
|Restaurace, pekárny, cukrárny, kavárny a supermarkety (např. Penny).
|Minimálně 50 %, často až 70 % z původní ceny.
|Too Good To Go
|„Dobrovaky“ (balíčky s překvapením), jejichž obsah se dozvíte až při převzetí.
|Pekárny, restaurace, hotely (snídaně), supermarkety a specializované prodejny.
|Minimálně 50 %, obvykle se cena pohybuje na 1/3 původní hodnoty.
Co lze zachránit před vyhozením?
Sortiment i působení aplikace Nesnězeno se neustále rozšiřují. V Praze, Brně a dalších krajských městech lze zachránit nejen hotové obědy.
- Restaurace a bistra: Hotová jídla z denního menu, polévky, sushi nebo saláty.
- Pekárny a cukrárny: Čerstvé pečivo (chleba, loupáky), dorty, zákusky a sendviče.
- Supermarkety: Mix balíčky, které mohou obsahovat mléčné výrobky, uzeniny, ovoce, zeleninu nebo trvanlivé potraviny s blížícím se datem spotřeby.
- Kavárny a hotely: Snídaňové balíčky (vajíčka, párky, pečivo) nebo výběrové sladkosti.
- Speciality: Občas narazíte i na netradiční položky, jako jsou květiny z místních květinářství.