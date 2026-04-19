Chcete ušetřit tisíce za potraviny? Naučte se nakupovat chytře

Veronika Reicheltová
  5:00
Chytře naplánované nákupy a omezení plýtvání jídlem jsou klíčem k úspoře tisíců korun měsíčně. Zjistěte, jak efektivněji nakládat s potravinami, kde hledat nejlepší akce a jak zajistit, aby žádná potravina neskončila zbytečně jako odpad.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jak co nejvíc ušetřit na jídle?

Základem úspěchu je plánování. Než vyrazíte na nákupy, projděte spíž a napište si seznam, případně si sestavte jídelníček na následující dny. To vám pomůže předejít impulzivním nákupům a každá potravina v košíku bude mít svůj účel.

Vhodné je také využít slevové akce lokálních prodejen nebo obchodních řetězců, které s bojem proti plýtvání aktivně pracují. „V rámci programu Pomozte nám neplýtvat zlevňujeme zboží před expirací o 30 procent a pečivo před zavírací dobou postupně zlevňujeme až o 60 procent,“ uvádí Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Kromě potravin se snaží v prodejně upozorňovat také na zbytečné plýtvání...

Kde nejlevněji nakoupit potraviny?

V Česku hrají prim slevové letáky, ale existují i další cesty, jak ulovit akční zboží. Jednou z nich jsou mobilní aplikace řetězců, které často nabízejí personalizované kupóny. „Další velmi oblíbenou možností, jak ušetřit a zároveň omezit plýtvání, je nákup speciálních tašek plných ovoce a zeleniny, které se prodávají za pouhých 39 korun,“ říká Iveta Barabášová, specialistka externí komunikace obchodů Lidl.

Papírové tašky nahradily původní bedýnky a jsou umístěny ve speciálních stojanech u pekárny. „K dispozici jsou v průběhu celého dne,“ přibližuje Barabášová a doplňuje, že se díky nim podařilo zachránit více než 6 400 tun ovoce a zeleniny.

Akční zboží v obchodních řetězcích
ŘetězecCo je ve slevěKategorieVýše slev
AlbertZboží s blížícím se datem expirace, čerstvé produktyMléčné výrobky, sýry, jogurty, maso, ryby, drůbež, červené maso, sushi, čerstvé pečivo a vejce20 až 50 %
BillaZboží napříč sortimentemVybrané produkty, čerstvé potraviny, zboží s blížícím se datem expirace20 až 70 %
GlobusVybrané produkty napříč sortimentemZboží s blížícím se datem expirace, čerstvé potraviny, maso, uzeniny, pečivo a dalšíaž 64 %
KauflandVybrané produkty napříč sortimentemZboží s blížícím se datem expirace, ovoce, zelenina čerstvé potraviny, maso, uzeniny a dalšíaž 60 %
KošíkZboží s blížící se dobou expiraceProdukty napříč celým sortimentem v sekci „Zachraň mě“, další zboží v rámci akčního týdne20 až 80 %
LidlZboží s blížícím se koncem trvanlivostiNapříč celým sortimentem20 až 60 %
PennyZboží napříč sortimentemPotraviny s blížícím se datem spotřeby, trvanlivé potraviny a dalšíaž 60 %
RohlíkPotraviny s blízkou expiracíMaso, ryby, uzeniny, nápoje, mléčné výrobky, ovoce, zelenina a další v sekci „Zachraň a ušetři“10 – 80 %
TescoPotraviny s blížícím se datem spotřebySpeciální sekce s označením „Žádné jídlo nazmar“až 70 %

Jak zabránit plýtvání jídlem?

Plýtvání jídlem není jen morální problém, ale především finanční ztráta. „Co se nám nepodaří prodat, darujeme přes Potravinové banky lidem v nouzi. Od roku 2021 jsme největším firemním dárcem Potravinových bank a jen v loňském roce jsme jim předali přes 4 000 tun potravin,“ sděluje Mareček.

Do potravinových bank míří neprodejné potraviny s poškozeným obalem, chybějící etiketou či neúplnými informacemi. „Objem takto darovaného jídla, mezi kterým nechybí trvanlivá mléka, konzervy nebo sladkosti, navíc neustále roste. Zatímco v roce 2024 šlo o zhruba 257 tun potravin, v roce 2025 to bylo již více než 265 tun,“ objasňuje Barabášová.

Složení každého balíčku je odlišné podle toho, jaké zboží má banka zrovna k...

Do záchrany potravin se tak pouští nejen samotné řetězce, ale také aplikace, skrz které můžete výhodně nakoupit třeba večeři, která by jinak skončila v koši. Jednou z takových aplikací je Nesnězeno. „Princip je velmi jednoduchý a funguje na bázi takzvaných balíčků s překvapením,“ popisuje za Nesnězeno Katarína Klíčová.

Jak funguje aplikace Nesnězeno?

  • Výběr: V aplikaci vidíte podniky ve svém okolí, které ten den nestihly prodat veškeré zboží.
  • Nákup: Vyberete si balíček, který vás zajímá, a zaplatíte ho přímo v aplikaci (obvykle se slevou 50–70 procent).
  • Vyzvednutí: Do podniku dorazíte v určeném časovém okně (často těsně před zavíračkou), ukážete digitální účtenku v mobilu a personál vám předá balíček.
  • Moment překvapení: Dopředu přesně nevíte, co v balíčku bude. Záleží na tom, co konkrétní den v daném podniku zbylo.
Slevové akce v aplikacích
AplikaceCo je ve slevěKategorieVýše slevy
NesnězenoKonkrétní porce jídel nebo „balíčky s překvapením“ z neprodaných zásob.Restaurace, pekárny, cukrárny, kavárny a supermarkety (např. Penny).Minimálně 50 %, často až 70 % z původní ceny.
Too Good To Go„Dobrovaky“ (balíčky s překvapením), jejichž obsah se dozvíte až při převzetí.Pekárny, restaurace, hotely (snídaně), supermarkety a specializované prodejny.Minimálně 50 %, obvykle se cena pohybuje na 1/3 původní hodnoty.
Na čerpacích stanicích ORLEN mohou zákazníci zachraňovat potraviny i přes...

Co lze zachránit před vyhozením?

Sortiment i působení aplikace Nesnězeno se neustále rozšiřují. V Praze, Brně a dalších krajských městech lze zachránit nejen hotové obědy.

  • Restaurace a bistra: Hotová jídla z denního menu, polévky, sushi nebo saláty.
  • Pekárny a cukrárny: Čerstvé pečivo (chleba, loupáky), dorty, zákusky a sendviče.
  • Supermarkety: Mix balíčky, které mohou obsahovat mléčné výrobky, uzeniny, ovoce, zeleninu nebo trvanlivé potraviny s blížícím se datem spotřeby.
  • Kavárny a hotely: Snídaňové balíčky (vajíčka, párky, pečivo) nebo výběrové sladkosti.
  • Speciality: Občas narazíte i na netradiční položky, jako jsou květiny z místních květinářství.
Nejčtenější

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

Lidl otevřeně tvrdí, že je levnější než Penny. Reklama však může klamat

Ilustrační snímek

Na českém trhu s potravinami vypukl otevřený konflikt, který mezi obchodními řetězci nemá obdoby. Jeden z nich se totiž rozhodl v rámci nové kampaně napřímo zaútočit na svého konkurenta. Tvrdá čísla...

Chcete ušetřit tisíce za potraviny? Naučte se nakupovat chytře

ilustrační snímek

Chytře naplánované nákupy a omezení plýtvání jídlem jsou klíčem k úspoře tisíců korun měsíčně. Zjistěte, jak efektivněji nakládat s potravinami, kde hledat nejlepší akce a jak zajistit, aby žádná...

19. dubna 2026

Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit

Premium
Slazené nealkoholické nápoje

Bez dostatečného a pravidelného přísunu tekutin nebude dětem pořádně fungovat tělo ani mozek. Jenže jako musíte do auta nalít správné palivo, aby jelo jako drak, tak musí křehký organismus dostat...

19. dubna 2026

V Rossmannu se objevil hit. Limitovaná edice voní po pistáciích a makronkách

ilustrační snímek

Milovníci sladkých vůní šílí. V regálech drogerie Rossmann se totiž objevila novinka, která okamžitě zaplavila sociální sítě. Limitovaná edice láká na kombinaci, které se jen těžko odolává, a navíc...

18. dubna 2026  18:25

Nevyhazujte staré brambory. Tento virální trik funguje lépe než drahá hnojiva

Muškátům sluší terakotové květníky, ale i nejrůznější košíčky.

Už naše babičky věděly, že se ze zbytků potravin v kuchyni dá vykouzlit nenahraditelný pomocník pro všechny vášnivé pěstitele. Ať už zahradničíte ve velkém, anebo se zaměřujete na vzácné pokojové...

18. dubna 2026  15:20

Tento hit mezi skleníky vás překvapí. Vrací se trend z minulého století

Mnozí zahrádkáři nedají dopustit na klasické skleněné výplně, přestože mají...

Ještě před nedávnem to vypadalo, že klasickým skleněným skleníkům odzvonilo. Trh zaplavila levnější řešení se snadnou montáží. Čeští zahradníci však zjišťují, že krása a dlouhověkost tradičního skla...

18. dubna 2026  11:45

AI jako pomocník v kuchyni? Poradí, jak chytře nakupovat a vařit beze zbytků

ilustrační snímek

Zapomeňte na věčné vymýšlení jídelníčku a vyhazování prošlých potravin. Umělá inteligence se stává pravou rukou moderního kuchaře, která pohlídá rozpočet, čerstvost surovin i vaši inspiraci. Pomůže...

18. dubna 2026  8:30

Šílenství českých hypoték: v Praze ceny drtí trh, investoři utíkají do Švýcarska

Češi mají zájem o švýcarské nemovitosti.

Zatímco v Česku lidé u hypotéky počítají každou desetinu procenta a ceny bytů v Praze doslova lámou rekordy, realitní trh ve Švýcarsku funguje úplně jinak. Samotný dluh nikdo nepovažuje za problém,...

18. dubna 2026

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

18. dubna 2026

Lidl otevřeně tvrdí, že je levnější než Penny. Reklama však může klamat

Ilustrační snímek

Na českém trhu s potravinami vypukl otevřený konflikt, který mezi obchodními řetězci nemá obdoby. Jeden z nich se totiž rozhodl v rámci nové kampaně napřímo zaútočit na svého konkurenta. Tvrdá čísla...

17. dubna 2026  18:25

Zahradní nářadí potřebuje údržbu. 5 kroků, jak ho připravit na sezonu

Ilustrační snímek

Zahradní sezona nezačíná první sazenicí, ale u nářadí. Právě jeho stav rozhoduje o tom, jak rychle a efektivně práce půjde – a také o tom, jestli si zbytečně nepřiděláte starosti se zničenými...

17. dubna 2026  15:20

Jak často prát džíny, aby vydržely roky? Většina lidí dělá zásadní chybu

Ilustrační fotografie

Džíny jsou základem šatníku, ale málokdo ví, jak s nimi správně zacházet. Pokud je perete po každém druhém nošení, nevědomky likvidujete strukturu bavlněného vlákna a splachujete peníze do odpadu....

17. dubna 2026  11:45

Milovníci levné módy zajásají. Primark otevře novou prodejnu v Ostravě

Česká pobočka Primark na Václavském náměstí otevírá již ve čtvrtek. (15. června...

Irský oděvní gigant Primark se chystá na další expanzi v Česku. Ještě letos otevře nový obchod v Ostravě. Termín otevření obchodu na několika tisících metrech čtverečních ještě nezná, už ale nabírá...

17. dubna 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.