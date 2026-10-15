Možná si říkáte, že pořízení bazénu na začátku podzimu není zrovna ten nejlepší nápad. Ale opak je pravdou! Proč? Zeptali jsme se specialisty z Mountfieldu:
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Tři důvody, proč s bazénem nečekat na jaro
1. Bazény jsou TEĎ NEJLEVNĚJŠÍ
Po konci hlavní koupací sezóny přicházejí prodejci obvykle s různými akčními nabídkami, v jejichž rámci se ceny zapuštěných bazénů zřítí klidně i o polovic.
A to znamená, že už při pořízení bazénového tělesa a technologií ušetříte oproti hlavní jarní vlně vyšší desítky až stovky tisíc korun.
2. Celý podzim máte SPOUSTU ČASU NA REALIZACI
To nejdůležitější je, že nákupem bazénu teď získáte spoustu času na kompletní realizaci. V klidu si promyslíte, které místo na zahradě je pro bazén nejvhodnější, stihnete připravit veškeré podklady a všechny důležité práce mohou být provedeny ještě do konce roku.
Například vyměření polohy bazénu, vybagrování základové jámy, odvoz zeminy, usazení bazénu, instalace a zapojení technologií, vlastní zprovoznění bazénu, hrubé terénní úpravy okolí bazénu, finální začištění zahrady a čekání na první koupačku.
3. Čas na realizaci máte DOKONCE I NA JAŘE
Stavební práce, instalaci a zprovoznění bazénu si ale můžete klidně přesunout až na začátek jara. I v tomto případě na trhu naleznete prodejce, kteří vám budou garantovat zvýhodněné ceny. Stačí si jen objednat bazén ještě teď na podzim.
„Pokud chcete projít celým procesem výstavby hladce a bez zbytečného spěchu, pusťte se do prací ideálně už na podzim. Veškeré zásadní fáze zvládnete ještě před příchodem mrazů, a případně je doladíte hned na počátku jara. Ale co je nejdůležitější, bazén i jeho okolí budou perfektně připraveny na začátek nové koupací sezony,“ potvrzuje Bohdan Bláha, manažer divize kopaných bazénů ze společnosti Mountfield.
K tomu ještě lze připočíst skutečnost, že na jaře bývají obvykle kapacity stavebních a montážních firem na měsíce dopředu vyčerpané. Při zahájení prací na podzim se tak vyhnete stresu i nechtěným kompromisům.
Teď můžete v klidu vše promyslet tak, abyste na startu nové sezony neměli před domem rozkopanou zahradu, ale dokonalý ráj připravený k okamžitému osvěžení.
Jaké kroky vás při realizaci kopaného bazénu čekají?
- Výběr ideálního místa – bazén by měl být situován na jižní straně pozemku, a to takové, která není stíněná stromy, a má dostatečný odstup od vzrostlé vegetace. Vyhnete se tak opakovanému odstraňování spadaného listí, hmyzu či pylu.
Bazénový specialista vám navíc přímo na místě pomůže posoudit orientaci bazénu, svažitost terénu a nejvhodnější místo pro umístění technologie.
- Stavební příprava – po vyměření přichází na řadu výkop a zhotovení betonové základové desky. Důraz na dokonalou rovinu a správné odvodnění je naprosto klíčový. Podzimní práce mají tu výhodu, že přes zimu má půda dostatek času na to, aby si přirozeně sedla.
- Instalace a zapojení technologií – samotná montáž bazénového tělesa probíhá pod taktovkou zkušených specialistů.
Ti ho osadí skimmerem, cirkulačními tryskami, případně podhladinovými světly či protiproudem, a propojí s ostatní bazénovou technologií. Po zapojení filtrace a ohřevu celý systém odborně odzkouší.
- Finální úpravy okolí – a teď už zbývá jen proměnit okolí v luxusní odpočinkovou zónu, to znamená položit venkovní protiskluzovou dlažbu, postavit terasu pro lehátka se slunečníkem a dosít trávník.
A výsledek? Před startem koupací sezony bude vše hotové, vyladěné a trávník upravený a krásně zelený. Žádný hluk od bagru, jeřábu ani nákladního auta, žádný prach ani bláto. Jen dokonalá zahrada a křišťálová voda, do které stačí jen skočit.
Jaký bazén je pro mou zahradu ten pravý?
Trh se zapuštěnými bazény nabízí celou řadu konstrukčních a designových řešení. Jedno je však jisté, přední příčky v oblíbenosti pravidelně obsazují:
- SKELETOVÉ BAZÉNY – mimořádně pevné díky unikátnímu materiálu Polystone a masivnímu žebrování
s kompozitními výztuhami po celém obvodu. Patří mezi cenově nejdostupnější a současně se mohou pochlubit skvělou odolností vůči UV záření i rychlou realizací.
- SKLOKOMPOZITNÍ BAZÉNY – vykazují mimořádnou odolnost díky monolitní konstrukci z materiálu Glassrock s vrstvami vinylesterových a polyesterových pryskyřic se zesílenými skelnými výztuhami.
Typický je pro ně skvělý poměr cena / výkon.
- Pak jsou to MODULÁRNÍ BAZÉNY – jejich jedinečnost spočívá v unikátním stavebnicovém systému ocelových panelů, s jejichž pomocí si vytvoříte bazén klidně až 25 m dlouhý a 10 m široký!
Stačí si zvolit rozměry, typ dna (rovné nebo profilované s odlišnými hloubkami) a váš bazén snů se může začít připravovat.
Na samém vrcholu nabídky pak stojí:
- LUXUSNÍ GRAFEN-KERAMICKÉ BAZÉNY – extrémně pevná tělesa vyrobená bez svarů a s mimořádně odolným grafenovým jádrem, které ještě několikanásobně vylepšuje již tak skvělé vlastnosti keramických bazénů.
Typický je pro ně nadčasový design, technologie integrované přímo v tělese, LED páskové osvětlení pro dokonalé světelné podmínky a také nadstandardní záruka až 20 let.
- A zapomenout nesmíme na unikátní NEREZOVÉ BAZÉNY – vyrobeny jsou z nerezové oceli, která je svými vlastnostmi ideálně předurčena pro náročné prostředí plaveckých bazénů. Můžete si tak být jisti jejich extrémně dlouhou životností, která se počítá v řádech vyšších desítek let, a vysokou odolností.
Typická je pro ně maximální preciznost zpracování, nadčasový design, slim skimmer elegantně integrovaný v tělese bazénu, podhladinová LED světla pro barevný koncert nebo také možnost osazení relaxační hydromasážní bublinkovou lavicí pro uvolnění svalů a mysli.
„Finální výběr je samozřejmě na zákazníkovi, ale vzhledem k tomu, že kopaný bazén představuje velkou investici a současně je potřeba vše perfektně sladit s domem i zahradou, je určitě na místě nechat si s výběrem toho pravého odborně poradit. Ideálně tam, kde mají s kompletní realizací kopaných bazénů bohaté zkušenosti,“ dodává bazénový specialista Jaroslav Pištěk z Mountfieldu.
|Typ bazénu
|Hlavní vlastnost
|Pro koho může být zajímavý
|Skeletový
|Polystone, žebrovaná konstrukce
|Pro zájemce o dostupnější zapuštěný bazén
|Sklokompozitní
|Monolitická konstrukce Glassrock
|Pro ty, kteří hledají poměr ceny a odolnosti
|Modulární
|Ocelové panely, variabilní rozměry
|Pro atypické pozemky a individuální rozměry
|Grafen-keramický
|Grafenové jádro, prémiové provedení
|Pro zákazníky hledající luxusní řešení
|Nerezový
|Nerezová ocel, dlouhá životnost
|Pro zákazníky, kteří vyhledávají prémiovost, unikátní design a mimořádnou odolnost
Nezapomeňte bazén zastřešit, vyplatí se to!
Možná si říkáte, že zastřešení je zbytečný luxus a že ho nepotřebujete. Ale jen si to představte, do bazénu si skočíte, kdykoliv se vám zachce bez ohledu na počasí.
Díky mikroklimatu, které se pod zastřešením vytvoří, zůstává voda teplá i v chladnějších dnech a také v noci, kdy snižuje tepelné ztráty. Se zastřešením si tak výrazně prodloužíte koupací sezonu, a to klidně na 7 měsíců v roce.
K tomu si připočítejte nižší výdaje za ohřev i za použitou chemii a zvýšenou bezpečnost. Uzamykatelné zastřešení totiž dává rodinám s dětmi, ale i těm se zvířaty, jistotu a klid bez nutnosti neustálého kontrolování zahrady.