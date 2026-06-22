Každodenní úklid podlah bývá tou nejúnavnější částí domácích prací, obzvlášť tehdy, pokud doma máte děti a mazlíčky. Ať už podlahu drhnete ručně, nebo si na pomoc berete mop, v obou případech se poměrně dost nadřete.
Dřinu může ovšem převzít technika. Robotické mopy totiž slibují, že vám a dopřejí chvíli klidu a úklid vyřeší za vás. Zatímco starší generace robotů sloužila spíše k rozhrnování prachu, dnešní stroje kombinují extrémní sací výkon s mechanickým drhnutím. Má to však háček. Vyznat se v nabídce, kde cenovky skáčou od tří do třiceti tisíc, není vůbec jednoduché.
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Není vytírání jako vytírání
Největší rozdíl mezi modely nepoznáte podle barvy, ale podle toho, jakým způsobem se robot dotýká podlahy. Velmi rozšířené je například vibrační mopování, kdy mopovací podložka kmitá vysokou frekvencí a dokáže efektivně odstranit běžný prach i lehčí nečistoty. Tuto technologii oceníte především při pravidelném každodenním úklidu.
Robotické mopy vyšší třídy jsou pak často vybaveny rotačními kotouči, tedy dvěma kulatými mopy, které se otáčejí proti sobě a vytvářejí větší mechanický přítlak na podlahu. Rotační systémy bývají výrazně účinnější na zaschlé skvrny nebo mastnotu kolem kuchyňské linky.
Důležitou roli hraje také elektronické dávkování vody. To ocení hlavně domácnosti s dřevěnými nebo laminátovými podlahami. Robot přesně reguluje množství vody a minimalizuje riziko přílišného promočení povrchu.
Vedle samotného mopování se výrazně posunula i navigace. Moderní roboti využívají takzvaný LiDAR, tedy laserové mapování prostoru, často doplněné kamerou a prvky umělé inteligence. Díky tomu se dokážou vyhýbat kabelům, botám nebo drobným překážkám a pohybují se po domácnosti výrazně efektivněji než roboti starší generace.
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Výdrž, baterie a papírový výkon
Při výběru se nenechte zlákat pouze líbivým designem. Nezapomeňte, že skutečného dříče poznáte podle čísel:
- Sací výkon – základní modely mají kolem 2 500 Pa, špičkové stroje dosahují až 19 000 Pa, což vytáhne prach i z hlubokých spár.
- Kapacita baterie – standardem pro rodinný dům je 5 200 mAh, což vystačí na zhruba dvě až tři hodiny úklidu. Důležitější je však efektivita. Chytrý robot uklidí stejnou plochu za poloviční čas.
- Průjezdnost – pokud máte mezi místnostmi prahy, dívejte se po modelech, které garantují přejezd do výšky dvou centimetrů.
REDAKČNÍ SROVNÁNÍ Jak vybrat robotický mop
Podívali jsme se blíže na modely značek Roborock, Dreame a iRobot. Roborock Saros 10R patří mezi nejlépe vybavené modely s pokročilou navigací a automatickým praním mopů. Dobré zkušenosti mají uživatelé podle nezávislých recenzí také s roboty od Dreame, které si lépe poradí s vyššími prahy.
V praxi bývá největší rozdíl mezi základními roboty a prémiovou třídou hlavně v kvalitě mopování. Jednodušší modely podlahu jen přetřou, rotační mopy pro náročnější zákazníky dokážou odstranit i zaschlé skvrny kolem kuchyňské linky nebo jídelního stolu.
|Parametr
|Roborock Saros 10R
|Roborock Q10 X5
|iRobot Roomba Combo i5
|Typ mopování
|Rotační
|Vibrační
|Základní
|Navigace
|LiDAR + AI kamera
|LiDAR
|Optická (kamera)
|Sací výkon
|19 000 Pa
|5 500 Pa
|Standardní
|Automatické praní
|Ano
|Ne
|Ne
|Vhodné pro
|Domy a byty nad sto metrů čtverečních + zvířata
|Byty a RD s tvrdou podlahou
|Byty do sto metrů čtverečních
|Orientační cena
|17 563 Kč
|5 049 Kč
|2 499 Kč
Mezi dvěma mopy rozdíl i 15 000 korun
iRobot pouze táhne hadřík za sebou, což sice stačí na prach, ale zdaleka ne na skvrny. Roborock používá rotační kotouče, které na podlahu tlačí a rotují rychlostí stovek otáček za minutu, díky čemuž dokážou skutečně odstranit i zaschlé nečistoty, sirupy nebo stopy od tlapek. Roborock se navíc může pochlubit extrémním sacím výkonem 19 000 Pa, což je mnohonásobně více, než nabízí základní modely.
Který mop zvolit?
iRobot Roomba Combo i5:
Roborock Saros 10R:
Jedním z hlavních důvodů tak vysokého cenového rozdílu je také fakt, že Roborock získáte včetně chytré stanice. Ta po úklidu z robota vysaje prach, vypere mopy horkou vodou a vysuší horkým vzduchem, aby nezapáchaly. Vy pouze jednou za pár týdnů vylijete nádrž se špinavou vodou. U iRobota musíte po každém úklidu ručně sundat špinavý hadr, vyprat ho a vysypat nádobku na prach.
Prémiový stroj využívá LiDAR a AI kameru, díky které si všimne i zapomenuté ponožky nebo kabelu a vyhne se jim. Navíc dokáže rozpoznat koberec a automaticky na něm zvedne mokré mopy do výšky, aby ho nenamočil.
|Vlastnost
|iRobot Roomba Combo i5
|Roborock Saros 10R
|Hlavní výhoda
|Extrémně nízká cena
spolehlivost značky
|Totální automatizace
brutální výkon
|Mopování
|Statické stírání (hadr)
|Rotační drhnutí + mytí u krajů
|Údržba
|Každodenní manuální zásah
|Jednou za 2 až 4 týdny
|Koberce
|Nutnost manuálně zamezit vjezdu s mopem
|Automaticky zvedne mopy o 20 mm, aby je nenamočil
|Navigace
|Základní (vyžaduje světlo)
|LiDAR + AI rozpoznávání objektů
Základní modely i přes své limity plní svou funkci. Naproti tomu Roborock je plně samostatný pomocník, na kterého nemusíte dohlížet.
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Do větších domácností jedině se stanicí
Pokud to s robotickým mopem myslíte opravdu vážně, zvažte investici do multifunkční dokovací stanice. Vstupní modely totiž vyžadují, abyste po každém úklidu ručně sundali špinavý hadr a vyprali ho. Prémiové modely se stanicí to však zvládnou za vás.
Co všechno dokážou modely se stanicí?
- Odsát prach z nádobky robota do velkého pytle.
- Vyprat mopy čistou vodou (často i horkou, která lépe rozpouští tuky).
- Vysušit mopy horkým vzduchem, aby nezačaly zapáchat.
Vyplatí se investovat do robotického mopu?
Robotický pomocník samozřejmě nenahradí důkladný generální úklid, při kterém je třeba vyčistit rohy místností či prostory pod nábytkem. Představuje však efektivní způsob, jak udržet domácnost v čistotě bez každodenní námahy a šetřit si záda.
Při rozhodování o koupi hraje hlavní roli podlahová krytina. Pokud máte v bytě převážně koberce, postačí vám základní hybridní model. Máte-li však doma dlažbu, vinyl nebo dřevo a k tomu domácí zvířata, investice do stroje s rotačními mopy a automatickou stanicí se vyplatí. V takovém případě vám robot dokáže ušetřit dvě až tři hodiny času týdně, které byste jinak strávili s mopem v ruce.
Uvedený přehled je redakčním výběrem založeným na analýze aktuálně dostupných technologií na českém trhu a zkušenostech s jejich testováním. Nejedná se o placenou inzerci ani o plošný laboratorní test všech dostupných značek. Výběr reflektuje modely, které v daných kategoriích (vstupní, střední a prémiová třída) aktuálně vykazují nejlepší poměr mezi výkonem, cenou a mírou uživatelského komfortu.