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Chcete se jen rychle zchladit? Na těchto koupalištích nabízí i hodinové vstupné

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  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Aqualand Moravia

Chcete si jít jen zaplavat, zchladit se po náročném dni v práci nebo vzít děti na chvíli k vodě? Pak si dejte pozor na cenu a délku vstupného. Zatímco některá koupaliště a aquaparky nabízejí zvýhodněné hodinové či dvouhodinové vstupné, jinde jinou možnost než celodenní vstupenku nenajdete.

S hodinovými vstupy se běžně setkáme u většiny krytých bazénů a wellness center. Letní koupaliště a aquaparky většinou tuto možnost nenabízí a i pokud si jdete zaplavat jen na dvě hodiny, musíte počítat s tím, že si připlatíte za celodenní vstup. Najdou se výjimky.

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Která koupaliště nabízí hodinový vstup?

V Praze si můžete koupit vstup na hodinu hned ve třech areálech. Nejlevnější hodinové koupání nabízí koupaliště Pražačka se základní vstupenkou za 130 korun a zvýhodněným vstupným za 110 korun.

Druhý nejlevnější je AquaDream na Barrandově, kde hodinový vstup vyjde na 159 korun pro dospělého a jen 99 korun pro děti, studenty a seniory. Koupaliště Šutka už sice dospělého stojí víc než dvě stovky, na druhou stranu ale ke vstupnému připočítává dvacet minut navíc na převlečení.

Srovnání cen vstupného – hodinový vstup
KoupalištěDélka vstupuCena (základní)Cena (zvýhodněná)
Koupaliště Pražačka60 minut130 Kč110 Kč
Aquacentrum Šutka60 minut215 Kč155 / 140 Kč
AquaDream Barrandov60 minut159 Kč99 Kč
Aquacentrum Pardubice60 minut*205 Kč175 Kč
Aquapark Olomouc90 minut280 Kč250 / 230 / 180 Kč
Vodní ráj Jihlava120 minut120 Kč80 Kč
Aquapark Kohoutovice120 minut240 Kč220 Kč

* V Aquacentru Pardubice platí hodinový vstup pouze v pracovní dny. O víkendech a svátcích si musíte připlatit za vstup do 110 minut.

Rodiny na vstupném ušetří stovky korun

Kratší vstupy se vyplatí zejména rodinám s malými dětmi. Pokud se chcete jet zchladit, ale víte, že děti nevydrží u vody déle než hodinu, můžete na zkráceném vstupném ušetřit i přes tisíc korun.

Pozor na čas na převlečení

Než projdete turniketem, ujistěte se, zda máte čas na převlečení započítaný v délce pobytu nebo se k němu připočítává zvlášť. Zatímco v aquacentru Šutka máte ke vstupu navíc 20 minut na převlečení zdarma, v aquaparku v Olomouci si musíte za 15 minut navíc připlatit.

Například Aquacentrum Šutka nabízí rodinné vstupné na hodinu od 385 korun (pro 1 dospělého a 2 děti), do 660 korun (pro 2 dospělé a 3 děti). Celodenní vstupné začíná na 1 040 korunách. Dva dospělí se třemi dětmi na hodinovém vstupu ušetří 1 130 korun.

Výhodné rodinné vstupné nabízí také Aquapark v Olomouci. Rodina, kterou může tvořit až pět osob (z toho maximálně dvě dospělé), zaplatí za vstupné na hodinu a půl 860 korun, celý den by přitom stejnou skupinu vyšel na 1 490 korun.

Srovnání cen vstupného – rodinné vstupné
KoupalištěRodinné vstupnéCelodenníPočet osob
Aquapark Šutkaod 385 Kčod 1 040 Kčmax. 5 (2 dospělí a 3 děti)
AquaDream Barrandovod 399 Kčmax. 5 (2 dospělí a 3 děti)
Aquacentrum Pardubiceod 530 Kč830 Kčmax. 4 (2 dospělí a 2 děti)
Aquapark Olomoucod 860 Kč1 490 Kčmax. 5 (2 dospělí a 3 děti)

Dvouhodinové koupání nabízí i Brno nebo Jihlava

Pokud vám jedna hodina nestačí, ale přesto nechcete platit za celý den, je tu ještě možnost vstupu na 90, 120 nebo 180 minut.

Časově omezený vstup nabízí například Aquapark Kohoutovice v Brně, kde vás dvě hodiny vyjdou na 220 korun ve všední dny do 14 hodin a o dvacku dráž odpoledne a o víkendech. Děti od šesti do čtrnácti let zaplatí v obou případech vždy 110 korun.

V jihlavském Vodním ráji mají vstup nastavený trochu jinak. Neřídí se totiž věkem, ale výškou. Osoby vyšší než 140 centimetrů zaplatí za dvouhodinové vstupné 120 korun, nižší osoby pak jen 80 korun.

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V Ostravě vám naúčtují celý den

Bohužel, ne každý areál časově omezené vstupné nabízí. U většiny venkovních koupališť se stále setkáte pouze s možností celodenního vstupné. Platí to například pro Aqualand Moravia, koupaliště Flošna v Hradci Králové, ale i pro dvě nejznámější koupaliště v Ostravě.

Na jednu stranu můžete u koupaliště strávit tolik času, kolik jen budete chtít. Na tu druhou ale zaplatíte za hodinu u vody stejnou částku, jakou zaplatí rodina, která si přišla užít celý den.

Srovnání cen vstupného – celodenní vstupné
MěstoKoupalištěCena (základní)Cena (zvýhodněná)
BrnoAqualand Moravia1 199 Kč1 199 Kč
OstravaLetní koupaliště Poruba210 Kč150 Kč
OstravaVodní areál Jih220 Kč160 Kč
Hradec KrálovéKoupaliště Flošna220 Kč180 Kč

Nejdražší variantu z našeho přehledu představuje Aqualand Moravia v Pasohlávkách v oblasti Brno-venkov, kde vás celodenní vstupenka vyjde na neuvěřitelných 1 199 korun. Cena navíc platí pro dospělé, seniory, studenty i děti starší šesti let. Výjimkou jsou pouze děti do šesti let a doprovod držitele průkazu ZTP/P. Ti mají vstup zdarma.

Pokud byste ale chtěli ušetřit a jste časově flexibilní, můžete si koupit zvýhodněné večerní vstupné od 17:00, které vyjde na 599 korun.

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Do 31. července 2026 si můžete koupit akční vstupenku za 999 korun.

Bez celodenního vstupného se neobejdete ani na ostravských koupalištích. Na největším přírodním koupališti v Porubě vyjde celodenní vstup pro dospělého na 210 korun, zvýhodněné vstupné pak na 150 korun. Rodina se dvěma dospělými a jedním dítětem zaplatí 550 korun.

Ve Vodním areálu u náměstí SNP v Ostravě-Jih zaplatí dospělí i děti o deset korun více, rodinu celodenní vstup vyjde na 580 korun.

V Hradci Králové sice taktéž nenabízí hodinové koupání, při troše štěstí si ale můžete přijít na pěkné ceny. Pokud například přijdete až po 16. hodině, zaplatíte jen 180 korun (za dospělého, zvýhodněný vstup činí 160 korun). Jako rodina navíc získáte desetiprocentní slevu. V případě, že s sebou máte kartu MultiSport, můžete využít jeden celodenní vstup zdarma.

Jakému typu vstupné dáváte přednost?

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Témata: koupaliště

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