S hodinovými vstupy se běžně setkáme u většiny krytých bazénů a wellness center. Letní koupaliště a aquaparky většinou tuto možnost nenabízí a i pokud si jdete zaplavat jen na dvě hodiny, musíte počítat s tím, že si připlatíte za celodenní vstup. Najdou se výjimky.
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Přeplněná a drahá Praha? Tahle koupaliště vás vyjdou na pár korun
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Která koupaliště nabízí hodinový vstup?
V Praze si můžete koupit vstup na hodinu hned ve třech areálech. Nejlevnější hodinové koupání nabízí koupaliště Pražačka se základní vstupenkou za 130 korun a zvýhodněným vstupným za 110 korun.
Druhý nejlevnější je AquaDream na Barrandově, kde hodinový vstup vyjde na 159 korun pro dospělého a jen 99 korun pro děti, studenty a seniory. Koupaliště Šutka už sice dospělého stojí víc než dvě stovky, na druhou stranu ale ke vstupnému připočítává dvacet minut navíc na převlečení.
|Koupaliště
|Délka vstupu
|Cena (základní)
|Cena (zvýhodněná)
|Koupaliště Pražačka
|60 minut
|130 Kč
|110 Kč
|Aquacentrum Šutka
|60 minut
|215 Kč
|155 / 140 Kč
|AquaDream Barrandov
|60 minut
|159 Kč
|99 Kč
|Aquacentrum Pardubice
|60 minut*
|205 Kč
|175 Kč
|Aquapark Olomouc
|90 minut
|280 Kč
|250 / 230 / 180 Kč
|Vodní ráj Jihlava
|120 minut
|120 Kč
|80 Kč
|Aquapark Kohoutovice
|120 minut
|240 Kč
|220 Kč
* V Aquacentru Pardubice platí hodinový vstup pouze v pracovní dny. O víkendech a svátcích si musíte připlatit za vstup do 110 minut.
Rodiny na vstupném ušetří stovky korun
Kratší vstupy se vyplatí zejména rodinám s malými dětmi. Pokud se chcete jet zchladit, ale víte, že děti nevydrží u vody déle než hodinu, můžete na zkráceném vstupném ušetřit i přes tisíc korun.
Pozor na čas na převlečení
Než projdete turniketem, ujistěte se, zda máte čas na převlečení započítaný v délce pobytu nebo se k němu připočítává zvlášť. Zatímco v aquacentru Šutka máte ke vstupu navíc 20 minut na převlečení zdarma, v aquaparku v Olomouci si musíte za 15 minut navíc připlatit.
Například Aquacentrum Šutka nabízí rodinné vstupné na hodinu od 385 korun (pro 1 dospělého a 2 děti), do 660 korun (pro 2 dospělé a 3 děti). Celodenní vstupné začíná na 1 040 korunách. Dva dospělí se třemi dětmi na hodinovém vstupu ušetří 1 130 korun.
Výhodné rodinné vstupné nabízí také Aquapark v Olomouci. Rodina, kterou může tvořit až pět osob (z toho maximálně dvě dospělé), zaplatí za vstupné na hodinu a půl 860 korun, celý den by přitom stejnou skupinu vyšel na 1 490 korun.
|Koupaliště
|Rodinné vstupné
|Celodenní
|Počet osob
|Aquapark Šutka
|od 385 Kč
|od 1 040 Kč
|max. 5 (2 dospělí a 3 děti)
|AquaDream Barrandov
|od 399 Kč
|–
|max. 5 (2 dospělí a 3 děti)
|Aquacentrum Pardubice
|od 530 Kč
|830 Kč
|max. 4 (2 dospělí a 2 děti)
|Aquapark Olomouc
|od 860 Kč
|1 490 Kč
|max. 5 (2 dospělí a 3 děti)
Dvouhodinové koupání nabízí i Brno nebo Jihlava
Pokud vám jedna hodina nestačí, ale přesto nechcete platit za celý den, je tu ještě možnost vstupu na 90, 120 nebo 180 minut.
Časově omezený vstup nabízí například Aquapark Kohoutovice v Brně, kde vás dvě hodiny vyjdou na 220 korun ve všední dny do 14 hodin a o dvacku dráž odpoledne a o víkendech. Děti od šesti do čtrnácti let zaplatí v obou případech vždy 110 korun.
V jihlavském Vodním ráji mají vstup nastavený trochu jinak. Neřídí se totiž věkem, ale výškou. Osoby vyšší než 140 centimetrů zaplatí za dvouhodinové vstupné 120 korun, nižší osoby pak jen 80 korun.
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V Ostravě vám naúčtují celý den
Bohužel, ne každý areál časově omezené vstupné nabízí. U většiny venkovních koupališť se stále setkáte pouze s možností celodenního vstupné. Platí to například pro Aqualand Moravia, koupaliště Flošna v Hradci Králové, ale i pro dvě nejznámější koupaliště v Ostravě.
Na jednu stranu můžete u koupaliště strávit tolik času, kolik jen budete chtít. Na tu druhou ale zaplatíte za hodinu u vody stejnou částku, jakou zaplatí rodina, která si přišla užít celý den.
|Město
|Koupaliště
|Cena (základní)
|Cena (zvýhodněná)
|Brno
|Aqualand Moravia
|1 199 Kč
|1 199 Kč
|Ostrava
|Letní koupaliště Poruba
|210 Kč
|150 Kč
|Ostrava
|Vodní areál Jih
|220 Kč
|160 Kč
|Hradec Králové
|Koupaliště Flošna
|220 Kč
|180 Kč
Nejdražší variantu z našeho přehledu představuje Aqualand Moravia v Pasohlávkách v oblasti Brno-venkov, kde vás celodenní vstupenka vyjde na neuvěřitelných 1 199 korun. Cena navíc platí pro dospělé, seniory, studenty i děti starší šesti let. Výjimkou jsou pouze děti do šesti let a doprovod držitele průkazu ZTP/P. Ti mají vstup zdarma.
Pokud byste ale chtěli ušetřit a jste časově flexibilní, můžete si koupit zvýhodněné večerní vstupné od 17:00, které vyjde na 599 korun.
Tip Spotřebitele:
Do 31. července 2026 si můžete koupit akční vstupenku za 999 korun.
Bez celodenního vstupného se neobejdete ani na ostravských koupalištích. Na největším přírodním koupališti v Porubě vyjde celodenní vstup pro dospělého na 210 korun, zvýhodněné vstupné pak na 150 korun. Rodina se dvěma dospělými a jedním dítětem zaplatí 550 korun.
Ve Vodním areálu u náměstí SNP v Ostravě-Jih zaplatí dospělí i děti o deset korun více, rodinu celodenní vstup vyjde na 580 korun.
V Hradci Králové sice taktéž nenabízí hodinové koupání, při troše štěstí si ale můžete přijít na pěkné ceny. Pokud například přijdete až po 16. hodině, zaplatíte jen 180 korun (za dospělého, zvýhodněný vstup činí 160 korun). Jako rodina navíc získáte desetiprocentní slevu. V případě, že s sebou máte kartu MultiSport, můžete využít jeden celodenní vstup zdarma.