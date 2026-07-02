Saarloosův vlčák je poměrně nové plemeno, vzhledem nápadně připomínající vlka, na které v Česku i po dvaceti letech chovu narazíte jen zřídka. Lidé se za ním na ulici otáčí a často po něm touží jen proto, aby se jím mohli chlubit. Málokdo si však uvědomuje, jak náročné je se o takového psa starat a na kolik peněz může jeho výchova přijít.
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Vlk vzhledem i povahou
Spoustu lidí láká vzhled vlka. Jenže vlčí vzhled jde ruku v ruce s vlčí povahou. Pro Saarloose je přirozená plachá povaha, obavy z neznámého a nutkání utéct z pro něj nepříjemné situace.
Často navíc lidé chybně zaměňují vlčáky s ovčáky. Ovčáci jsou přirozeně hlídací psi, vlčáci mají už podle názvu blíže k vlkům a na hlídání se moc nehodí. Ačkoliv svou vizáží mohou budit respekt, pravdou je, že z vás mají větší strach než vy z nich.
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„Není to věc na chlubení, ani pes, kterého zavřete do kotce. K hlídání opravdu není určen,“ vysvětluje Vladimír Kožnar, majitel krycího psa. „Pokud hledáte psa na hlídání, raději se po něm nekoukejte. Je plachý po vlkovi, před zlodějem uteče.“
Podle Michaely Mičkové z chovatelské stanice Mista Melmë se představa majitele od reality v drtivé většině případů liší. „Musíte k nim přistupovat s respektem. Nemůžete je nechat přirozeně vyrůstat, potřebují pevná pravidla, respekt, rutinu a jemnou ruku.“
Snadno propadne úzkostem
Tím zdaleka největším problémem pro Saarloose je samota. Je to smečkové plemeno a pokud nemá psího parťáka, jste pro něj smečkou vy. Pokud jsou na vás fixovaní a necháváte je osm hodin v bytě o samotě, mohou snadno propadnout separačním úzkostem a začít devastovat vše, co jim přijde pod tlapky, včetně sebe samotných.
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„Vágus nesnáší samotu už od malička, ale můžu si za to sám, nenaučil jsem ho to,“ přiznává Kožnar. Zároveň doporučuje psa pomalu trénovat na samotu už od štěněte.
Hodně majitelů psů řeší neplánované situace tak, že si sjedná chůvu na hlídání. U Saarloose je to však bohužel nereálné. Pes je tvrdohlavý, plachý a pečlivě si vybírá, komu bude důvěřovat. Ideální tedy je, pokud pracujete z domu nebo docházíte do dog friendly kanceláře.
Rozkouše plast, dřevo i kov
Saarloos ničí ze dvou důvodů. Buď se nudí, nebo špatně snáší samotu. Nemůžou mluvit a musí vám nějak dát najevo, že nejsou v pořádku s tím, co se děje.
„Nechci nikoho děsit,“ směje se Jana Nováková z chovatelské stanice MiRaJa, „ale takové řádění může vyjít na tisíce. Saarloos je v mladém věku hodně devastační a může řádit klidně až do tří let.“
Mnozí majitelé potvrzují, že pro něj není těžké zničit plastové součástky u auta, ani rozkousat dřevěný kotec, plech či kov.
„Zničil mi dvoje vchodové dveře, ukousl blinkr u motorky, překousal všechny bezpečnostní pásy v autě, roztrhal plot a totálně zničil zahradu,“ vzpomíná Kožnar. „Z devadesáti procent si za to ale můžu sám. Saarloos vás naučí uklízet.“
U Saarloose si musíte dát pozor na to, že jde o velmi inteligentní, samostatné, ale zároveň velmi paličaté zvíře. Nechat je v autě a jít si nakoupit není dobrý nápad, pokud nechcete, aby vám zničil interiér auta. Všichni chovatelé se však shodují, že důkladnou výchovou a včasným zvykáním na samotu lze velké části problémů předejít.
Na kleci se šetřit nevyplatí
Pokud chcete psa chovat v bytě, může být řešením dostatečně bytelná interiérová klec. Nejprve však na ni musíte psa navyknout, ideálně hned od samého začátku. Bytovou klec se podle chovatelů vyplatí nechat vyrobit na zakázku někým, kdo má s vlčáky zkušenosti.
„Kupované klece zničí, navíc si přitom dokážou pěkně ublížit. S tím se vyplatí počítat i u venkovního kotce. Pokud se udělá špatně, psa nezastaví a může si hodně ublížit,“ varuje Kožnar.
Cena bytové klece na zakázku se běžně pohybuje okolo 20 až 30 tisíc korun. „Pokud nechcete řešit klec, připravte se, že budete řešit, co všechno váš pejsek zničil. To u Saarloose může být cokoliv od rozkousané prodlužovačky až po kompletně zdevastovaný byt,“ upozorňuje Mičková.
Ideální je mít dům se zahradou s přístupem do domu. Pes si na pracovní režim majitele časem zvykne. Vyplatí se však počítat s tím, že změny rutiny nemusí nést dobře.
PŘEHLED Kolik stojí chov Saarloosova vlčáka?
Jen za pořízení, vybavení a běžný provoz v prvním roce vás může Saarloosův vlčák vyjít přibližně na 110 až 170 tisíc korun. Do částky navíc nejsou započítány případné škody v domácnosti ani léčba úrazů či vážnějších zdravotních problémů.
|Položka
|Orientační cena
|Štěně s průkazem původu
|30 000 až 35 000 Kč
|Štěně ze zahraničního krytí
|40 000 Kč
|Bytová klec na zakázku
|20 000 až 30 000 Kč
|Základní výbava
|10 000 Kč
|Krmení (granule)
|1 500 Kč měsíčně
|Krmení (BARF)
|3 000 Kč měsíčně
|Veterinární péče
|2 000 až 5 000 Kč ročně
|Pojištění
|300 až 800 Kč měsíčně
|Opravy škod v domácnosti
|Tisíce až desetitisíce korun
|Výcvik a socializace
|2 000 až 10 000 Kč ročně
|Zdravotní vyšetření a genetické testy
|25 000 Kč
Sežere kilo masa denně
Saarloosův vlčák není malý pes a krmit ho nevyjde zrovna levně. Dospělý pes sežere zhruba kilo masa denně, u granulí pak asi dvanáct kilo měsíčně. Budeme-li vycházet z ceny 1 500 korun za pytel granulí a 100 korun za kilogram masa, vyjde BARF přibližně dvojnásobně dráž.
Většina majitelů Saarloose krmí barfem. Dělají tak především z toho důvodu, že psovi syrové maso více prospívá a je pro něj přirozenou potravou.
Za štěně 35 tisíc, za testy dalších 25
V České republice se cena za štěně Saarloosova vlčáka standardně pohybuje okolo 30 až 35 tisíc korun. Podle Novákové je ale u nás cena vzhledem k náročnosti chovu poměrně nízká. Štěňata ze zahraničního krytí často vyjdou na více než 40 tisíc.
Spolu se štěnětem si z chovatelské stanice většinou odnesete základní výbavu, přesto se vyplatí počítat s počátečními investicemi v nižších desítkách tisíc korun.
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„S rodokmenem si kupujete určitě záruky zdraví jedince. Stoprocentní zdraví vám ale nemůže zaručit nikdo,“ upozorňuje Nováková.
Pokud se rozhodnete psa uchovnit, musíte počítat s nákladnými zdravotními testy. Ty se cenově pohybují okolo 25 tisíc korun. U Saarloose je třeba udělat především genetický test na dwarfismus, degenerativní myelopatii a PCYT2 test, rentgeny kyčlí a loktů. Každý rok se pak musí testovat ještě na oční vady.
Štěně bez papírů vás může vyjít dráž
Spousta lidí, která se rozhodne ušetřit a pořídí si štěně bez papírů, si neuvědomuje, že ruku v ruce se zdravím jde i povaha. Zatímco u neznámých chovatelů bez dokumentace nikdy nevíte, jaké štěně si ve skutečnosti pořizujete, u chovatelů můžete mít jistotu, že se do chovu nedostane ani agresivní jedinec, ani jedinec se zdravotním postižením.
„Rodí se pouze jedinci čistí a přenašeči. Kombinací těchto čistých a přenašečů se pak rodí pouze zdraví jedinci,“ vysvětluje Nováková. Pořízení nemocného psa a náklady na jeho léčení podle ní mohou mnohonásobně převýšit pořizovací částku za štěně.
Zdánlivě výhodná koupě štěněte za pár tisíc se vám může v budoucnu velmi prodražit finančně i psychicky. Z levného štěněte může vyrůst pes s vážnými zdravotními problémy, náročnou nebo nestabilní povahou. Náklady pak nejdou jen do veterinární péče, ale také do trenérů a dlouhodobého řešení problémů.
Není pro každého
Při výběru vhodného majitele podle chovatelů nehrají hlavní roli peníze ani zkušenosti. Důležitější je, zda člověk chápe specifickou povahu tohoto plemene a je ochoten přizpůsobit mu svůj životní styl.
Saarloos vás naučí nelpět na majetku. Období dospívání může být náročné a drahé, odměnou je však mimořádně oddaný společník. Jsou neagresivní, milují společnost psů, dobře vycházejí s dětmi a z konfliktů raději utečou.
Musíte ale počítat s tím, že to není pes pro každého. Ne nadarmo chovatelé říkají, že si nevybíráte vy jeho, ale on vás.