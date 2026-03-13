Premium

Cestující na Masarykově nádraží čeká překvapení. Oblíbené pekařství se změnilo

  5:00
Pokud pravidelně využíváte vlakové spoje z pražského Masarykova nádraží, pravděpodobně jste si všimli probíhající rekonstrukce. Její součástí je i proměna prodejny pekařství Hello!, která se nově spojila se sítí Relay. Na jednom místě teď koupíte čerstvé jídlo, tisk i drobnosti na cestu.
ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Modernizace prodejny a spolupráce s Relay

Cestující na pražském Masarykově nádraží dosud museli vystát na kávu a na noviny dvě fronty. To se změní. Díky spolupráci Hello! a Relay si mohou do košíku s pečivem přihodit i denní tisk nebo drobné doplňkové zboží a vše zaplatit najednou u jedné pokladny.

V rámci rozsáhlé rekonstrukce Masarykova nádraží prošla pražská prodejna kompletním rebrandingem a úpravou interiéru. Prodejna je tak modernější a přehlednější.

OBRAZEM: Masarykovo nádraží se mění. Přibývá kolejí, hotovo bude za dva roky

Spojení s Relay ocení zejména ti, kteří dobíhají na spoj na poslední chvíli. Místo dvou samostatných nákupů vyřídí vše u jednoho pultu, což může v ranní špičce ušetřit klidně i deset minut času. Díky modernizaci je navíc v prodejně více místa, což ocení hlavně cestující s batohem nebo kufrem v ruce.

Akční nabídka jen do konce června

U příležitosti znovu otevření prodejny si pekařství Hello! připravilo několik časově omezených akcí. Akční nabídka se vztahuje na vybrané jídlo a nápoje a platí do konce června.

V nabídce přibyl např. jarní croissant s vajíčkovou pomazánkou a slaninou za 69 korun či medovník ke kávě jen za 25 korun. Kdo dává přednost klasice, může si pochutnat např. na XXL klobáse v rohlíku s Coca-Colou za zvýhodněnou cenu.

Adresa prodejny a otevírací doba

Otevírací doba

  • Pondělí až pátek
    6:00 – 20:00
  • Sobota a neděle
    7:00 – 20:00

Hybernská 1014/13, Praha 1
Tel.: 704 960 037

Prodejna Hello! se nachází v hlavní hale nádraží na adrese Hybernská 1014/13, Praha 1, takže je dobře přístupná od nástupišť i z ulice Hybernská.

Otevírací doba zvládne pokrýt i první ranní spoje směrem na Kolín, Kralupy nebo Kladno. Večerní provoz naopak vyhovuje těm, kteří se vracejí z práce později a chtějí si ušetřit ranní vstávání do obchodu.

