Cestující na Masarykově nádraží čeká překvapení. Oblíbené pekařství se změnilo

Modernizace prodejny a spolupráce s Relay
Cestující na pražském Masarykově nádraží dosud museli vystát na kávu a na noviny dvě fronty. To se změní. Díky spolupráci Hello! a Relay si mohou do košíku s pečivem přihodit i denní tisk nebo drobné doplňkové zboží a vše zaplatit najednou u jedné pokladny.
V rámci rozsáhlé rekonstrukce Masarykova nádraží prošla pražská prodejna kompletním rebrandingem a úpravou interiéru. Prodejna je tak modernější a přehlednější.
Spojení s Relay ocení zejména ti, kteří dobíhají na spoj na poslední chvíli. Místo dvou samostatných nákupů vyřídí vše u jednoho pultu, což může v ranní špičce ušetřit klidně i deset minut času. Díky modernizaci je navíc v prodejně více místa, což ocení hlavně cestující s batohem nebo kufrem v ruce.
Akční nabídka jen do konce června
U příležitosti znovu otevření prodejny si pekařství Hello! připravilo několik časově omezených akcí. Akční nabídka se vztahuje na vybrané jídlo a nápoje a platí do konce června.
V nabídce přibyl např. jarní croissant s vajíčkovou pomazánkou a slaninou za 69 korun či medovník ke kávě jen za 25 korun. Kdo dává přednost klasice, může si pochutnat např. na XXL klobáse v rohlíku s Coca-Colou za zvýhodněnou cenu.
Adresa prodejny a otevírací doba
Otevírací doba
Hybernská 1014/13, Praha 1
Prodejna Hello! se nachází v hlavní hale nádraží na adrese Hybernská 1014/13, Praha 1, takže je dobře přístupná od nástupišť i z ulice Hybernská.
Otevírací doba zvládne pokrýt i první ranní spoje směrem na Kolín, Kralupy nebo Kladno. Večerní provoz naopak vyhovuje těm, kteří se vracejí z práce později a chtějí si ušetřit ranní vstávání do obchodu.