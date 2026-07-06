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Československý poklad na půdě: Pokud ho najdete, máte vyhráno a v peněžence 100 tisíc

Veronika Reicheltová
  11:45

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Šicí stroj Singer se stolem | foto: Norbert Schnitzler | Wikipedia

Při vyklízení starých půd nebo pozůstalostí lidé často narážejí na starožitnosti, které bez přemýšlení vyhazují. Mezi nahromaděným harampádím se však může ukrývat i sběratelský kousek z Československa. Pokud vaše babička šila na stroji značky Singer, zbystřete. Může vám vynést i několik desítek tisíc korun.

Obsah

Hit, který nechyběl v žádné domácnosti

Během minulého století si naše maminky a babičky neuměly představit život bez šicího stroje Singer. Zkracovaly se na něm kalhoty, šily šaty pro děti a opravovaly záclony. Oblíbená značka byla zárukou kvality i výdrže. S přívalem levného textilu v devadesátých letech a nástupem moderních značek se lidé starých šicích strojů Singer začali zbavovat, nebo je odkládali na půdu a do sklepa. Pokud se u vás doma stalo to druhé, možná právě sedíte na pokladu, za který jsou sběratelé ochotni zaplatit desetitisíce.

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Vzácný model Singer Featherweight 222K vyrobený v roce 1954.

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Klíčem k bohatství je sériové číslo

Ne každý starý kousek automaticky znamená výhru v loterii. Pokud chcete zjistit, zda máte doma skutečný unikát, je potřeba zjistit jeho výrobní číslo.

Singer za 100 tisíc korun

Ne každý starý šicí stroj značky Singer Corporation má automaticky pohádkovou hodnotu. Modely, které zajímají současné sběratele, jsou hlavně dva.

  • Modelová řada Singer Featherweight 221 se vyráběla v letech 1933 až 1968.
  • Model Singer Featherweight 222K se vyráběl ve Skotsku v letech 1953 až 1961 exkluzivně pro neamerický trh.
  • Ještě vzácnější jsou šicí stroje Singer v bílé barvě.
  • U starožitných šlapacích strojů hledejte sériové číslo vyražené přímo do kovové hlavy nebo na speciální kovové destičce.
  • Pokud je kód složen výhradně z číslic bez počátečních písmen, držíte v ruce model vyrobený ještě před rokem 1900. Právě tyto nejstarší kousky a specifické přenosné série z poválečného období mají pro trh nejvyšší hodnotu.

Vzhled rozhoduje o konečné ceně

Věk samotný však k pohádkovému zbohatnutí nestačí, důležitý je také celkový stav zachovalosti. Nejvyšší cenovky dosahují stroje, které mají kompletně neporušený lak, ostré zlaté ornamenty a perfektně čitelný výrobní štítek.

  • Velkým plusem je samozřejmě i to, pokud je mechanika promazaná a stroj stále dokáže bez problémů šít.
  • Naopak stroje, které léta čelily vlhkosti na vesnických dvorech a zrezivěly, ztrácejí drtivou většinu své sběratelské hodnoty.

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Pozor na největší chybu při čištění

Pokud na půdě takový poklad objevíte, odolejte prvnímu impulsu vzít do ruky drátěnku a silné chemické čisticí prostředky. Snaha o amatérské vyleštění do vysokého lesku je totiž nejrychlejší cestou, jak historickou hodnotu předmětu zničit. Neodborným zásahem můžete nenávratně poškodit původní dekory a patinu, kterou si kov budoval celá desetiletí. Odborníci doporučují stroj pouze jemně zbavit prachu a v případě pochybností konzultovat jeho stav přímo s experty na starožitnosti.

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