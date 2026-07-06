Obsah
Hit, který nechyběl v žádné domácnosti
Během minulého století si naše maminky a babičky neuměly představit život bez šicího stroje Singer. Zkracovaly se na něm kalhoty, šily šaty pro děti a opravovaly záclony. Oblíbená značka byla zárukou kvality i výdrže. S přívalem levného textilu v devadesátých letech a nástupem moderních značek se lidé starých šicích strojů Singer začali zbavovat, nebo je odkládali na půdu a do sklepa. Pokud se u vás doma stalo to druhé, možná právě sedíte na pokladu, za který jsou sběratelé ochotni zaplatit desetitisíce.
|
První šicí stroj mám z blešího trhu, stál 250 korun, říká sběratel Pánek
|
Sbírám už jenom špeky, říká sběratel, který má 400 šicích strojů
Klíčem k bohatství je sériové číslo
Ne každý starý kousek automaticky znamená výhru v loterii. Pokud chcete zjistit, zda máte doma skutečný unikát, je potřeba zjistit jeho výrobní číslo.
Singer za 100 tisíc korun
Ne každý starý šicí stroj značky Singer Corporation má automaticky pohádkovou hodnotu. Modely, které zajímají současné sběratele, jsou hlavně dva.
- U starožitných šlapacích strojů hledejte sériové číslo vyražené přímo do kovové hlavy nebo na speciální kovové destičce.
- Pokud je kód složen výhradně z číslic bez počátečních písmen, držíte v ruce model vyrobený ještě před rokem 1900. Právě tyto nejstarší kousky a specifické přenosné série z poválečného období mají pro trh nejvyšší hodnotu.
Vzhled rozhoduje o konečné ceně
Věk samotný však k pohádkovému zbohatnutí nestačí, důležitý je také celkový stav zachovalosti. Nejvyšší cenovky dosahují stroje, které mají kompletně neporušený lak, ostré zlaté ornamenty a perfektně čitelný výrobní štítek.
- Velkým plusem je samozřejmě i to, pokud je mechanika promazaná a stroj stále dokáže bez problémů šít.
- Naopak stroje, které léta čelily vlhkosti na vesnických dvorech a zrezivěly, ztrácejí drtivou většinu své sběratelské hodnoty.
|
Gramofon, valcha, šicí stroj. Bytové muzeum ukazuje domácnost ze 30. let
Pozor na největší chybu při čištění
Pokud na půdě takový poklad objevíte, odolejte prvnímu impulsu vzít do ruky drátěnku a silné chemické čisticí prostředky. Snaha o amatérské vyleštění do vysokého lesku je totiž nejrychlejší cestou, jak historickou hodnotu předmětu zničit. Neodborným zásahem můžete nenávratně poškodit původní dekory a patinu, kterou si kov budoval celá desetiletí. Odborníci doporučují stroj pouze jemně zbavit prachu a v případě pochybností konzultovat jeho stav přímo s experty na starožitnosti.