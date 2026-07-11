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Češi začali psům kupovat vlastní zmrzliny. Za jednu utratí i devadesát korun

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Zmrzlinu Smoofl si můžete vyrobit doma. Vyjde vás ale podstatně dráž. | Zdroj:...

Zmrzlinu Smoofl si můžete vyrobit doma. Vyjde vás ale podstatně dráž. | Zdroj: smoofl_ | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Majitelé psů si oblíbili psí zmrzlinky Pup Ice. Jedno balení vyjde na 90 korun....
Majitelé psů si oblíbili psí zmrzlinky Pup Ice. Jedno balení vyjde na 90 korun....
Majitelé psů si oblíbili psí zmrzlinky Pup Ice. Jedno balení vyjde na 90 korun....
Zmrzlinu Smoofl si můžete vyrobit doma. Vyjde vás ale podstatně dráž. | Zdroj:...
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Pokud existuje někdo, kdo v tropických dnech potřebuje osvěžit víc než my lidé, pak jsou to naši čtyřnozí parťáci. Vedle studené vody a psích bazénků se stále větší oblibě těší speciální zmrzliny pro psy. Ty můžete buď koupit ve zverimexu, u vybraných stánků se zmrzlinou, nebo si je vyrobit doma.

Vysoké letní teploty nám dávají zabrat. Mnohem hůře však horké počasí snášejí psi, kteří se na rozdíl od člověka nedokážou ochlazovat pocením. Majitelé proto musí neustále hledat různé způsoby, jak jim ulevit.

Někteří si vystačí s dostatečným množstvím studené vody, jiní chodí psy koupat do řeky nebo jim koupí zahradní bazének. Stále více chovatelů pokukuje i po speciálních psích zmrzlinách.

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Psí nanuky koupíte ve zverimexu i u stánku

Mezi nejprodávanější balené psí zmrzliny patří ty od Pup Ice. Majitelé si mohou vybrat hned z několika příchutí a tvarů. Oblíbené jsou nanuky s příchutí jahod, borůvek a banánů, nebo zmrzlý vodní meloun. Výjimkou ale nejsou ani zmrzlinky s příchutí ananasu, arašídového másla nebo vanilky.

Kolik taková zmrzlina pro psy stojí? Mnohonásobně víc než klasické nanuky. Za jedno balení Pup Ice běžně zaplatíte okolo devadesáti až sto korun. Stejně se cenově pohybuje i psí zmrzlina ze stánku.

Například Berry Good na pražských Vinohradech nabízí zmrzlinu pro psy za 89 korun. Vybrat si můžete hned ze čtyř příchutí:

  • hovězí
  • krůtí
  • arašídovo-banánová
  • vegetariánská

Zmrzlinky jsou k dostání také na všech prodejnách Superzoo. Ta aktuálně nabízí vybrané varianty značky Pup Ice v akci 3+1 zdarma. Za balení se dvěma nebo třemi kousky navíc dáte jen polovinu z běžné ceny, tedy 39 nebo 44 korun podle zvolené varianty.

Na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 2 můžete pejskům koupit zmrzlinu za 89 korun u stánku Berry Good.

Jak psí zmrzlinu správně podávat?

Většinu mražených pamlsků pro psy musíte před podáváním nejprve zamrazit. Pokud tedy chcete pejskovi udělat radost, vložte zmrzlinky přibližně na tři hodiny do mrazáku. Po zmrazení vydrží pejskovi déle a zároveň ho příjemně ochladí.

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Nezapomeňte se také držet těchto základních pravidel:

  • podávejte zmrzlinu jako pamlsek, ne jako náhradu běžného krmiva
  • pes by měl mít neustále k dispozici čerstvou pitnou vodu
  • při žvýkání by měl být pes pod dohledem majitele
  • nanuk vybírejte podle věku a velikosti psa
  • nepodávejte zmrzliny štěňatům mladším 6 měsíců
  • nepodávejte zmrzliny psům, kterým se ještě prořezávají zuby

Zmrzliny pro psy jsou zpravidla vyráběny bez přidaného cukru a umělých aromat a obsahují suroviny určené přímo pro psy. Přesto platí, že by měly tvořit jen doplněk vyváženého jídelníčku, nikoliv jeho základ.

Majitelé psů si oblíbili psí zmrzlinky Pup Ice. Jedno balení vyjde na 90 korun. | Zdroj: pupicetreats

Deset nanuků za 580 korun

Zajímavou alternativou jsou také zmrzliny Smoofl, které jsou určené pro psy všech věkových kategorií s běžnou aktivitou. Na Alza.cz si můžete vybrat z pěti příchutí. Dostupné jsou jablko, jahoda, banán, vodní meloun a arašídové máslo.

Balení obsahuje dvě směsi, ze kterých můžete připravit deset psích nanuků. Součástí je také deset jedlých žvýkacích tyčinek, které nahrazují klasická dřívka.

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Jak zmrzlinu připravit?

  1. Nasypte směs do 150 mililitrů vody a míchejte přibližně 1 minutu.
  2. Připravte si do silikonových formiček jedlé tyčinky.
  3. Jakmile směs zhoustne, nalijte směs do formiček.
  4. Formičky dejte do mrazáku alespoň na 12 hodin.

Za pohodlí si ale připlatíte. Samotná směs na deset nanuků totiž stojí 235 korun, speciální silikonová forma pak vyjde na dalších 349 korun. Celková vstupní investice tak přesahuje 580 korun. Pokud už ale máte formu doma, vyjde vás jeden nanuk přibližně na 24 korun.

Zmrzlinu Smoofl si můžete vyrobit doma. Vyjde vás ale podstatně dráž. | Zdroj: smoofl_

TIP Domácí zmrzlinu si připravíte za 3 koruny

Pokud nechce kupovat hotovou zmrzlinu, můžete si ji připravit i doma. Domácí psí zmrzlina je levná, jednoduchá a zvládnete ji během pár minut.

Zatímco za jednu porci ze stánku zaplatíte 89 korun, doma si můžete připravit jednu porci za tři koruny. Navíc do ní můžete dát prakticky cokoliv, co vašemu pejskovi chutná.

Prémiová zmrzlina stojí stovky. Tuhle uděláte za 150 korun z pěti surovin

Varianta s masem

  • 100 gramů vařeného kuřecího nebo krůtího masa
  • 2 až 3 lžíce nesoleného vývaru

Vše rozmixujte do hladké směsi, nalijte do silikonových formiček a nechte alespoň 4 hodiny zmrazit.

Masová varianta (6 porcí)
Kuřecí prsa179 Kč/kg100 g18 Kč
Domácí nesolený vývar-2–3 lžíce1 Kč
Celkem--19 Kč

Ovocná varianta

  • 1 zralý banán
  • hrst borůvek nebo kousků jahod
  • 3 až 4 lžíce bílého neslazeného jogurtu

Vše rozmixujte, nalijte do formiček a dejte zamrazit.

Ovocná varianta (6–8 porcí)
Banán25 Kč/kg1 ks7 Kč
Bílý jogurt 150 g15 Kč1 ks15 Kč
Borůvky nebo jahody180 Kč/kg50 g9 Kč
Celkem--31 Kč

Nikdy psům nedávejte zmrzlinu s čokoládou, hroznovým vínem, rozinkami nebo xylitolem. Tyto suroviny pro ně mohou být nebezpečné.

Tyto potraviny jsou pro psy nebezpečné. Co dělat, když je snědí?
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