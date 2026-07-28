Tisíce Čechů se každoročně při plánování dovolené u moře rozhodnou pro Chorvatsko. Čím dál více turistů se mu ale začíná vyhýbat. Kromě průzračného moře a oblázkových pláží se zde totiž každoročně setkají s nešvarem, který dokáže zkazit náladu hned první den.
Řeč je o rezervování míst na plážích. Spousty pláží jsou přeplněné ručníky už od šesti hodin ráno, přestože jejich majitelé dorazí často až v odpoledních hodinách. Zatímco jedni považují podobné chování za běžnou součást dovolené, druzí ztrácejí trpělivost a své názory dávají jasně najevo. Někteří se dokonce rozhodli vzít věci do vlastních rukou.
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Ručníky přesouvají nebo vyhazují do popelnic
Každým rokem toto téma rozdělí turisty na dva nesmiřitelné tábory. Jedni zastávají názor, že pokud si na pláž položí ručník nebo podložku, místo je automaticky jejich, bez ohledu na to, kolik času na pláži reálně stráví. Druzí se s nedostatkem míst na pláži rozhodli bojovat po svém.
„Pokud vidím, že jsou tam ručníky, automaticky je posunuju. Pláž je pro všechny, co si přijeli na pláž odpočinout, a ne, že si tam dají ručníky a jedou se bavit,“ dělí se o své zkušenosti ve facebookové cestovatelské skupině milovníků Chorvatska uživatelka Kateřina.
Ještě radikálnější názor na ručníky má Lukáš. „Vezmu, zmuchlám a zahodím někam hodně daleko,“ píše v komentářích na Facebooku.
Podobné řešení ale nemusí skončit jen nepříjemnou hádkou. Nikdy totiž nemůžete vědět, zda majitel ručníku neodešel jen na pár minut do vody nebo pro kávu. Přesouvání cizích věcí tak může snadno vyústit v konflikt, v horších případech až v přestupek.
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Problém s ručníky na pláži trápí Chorvatsko roky. Některá chorvatská letoviska už proti nim dokonce v minulosti zakročila. Městské služby pravidelně odstraňovaly ručníky ponechané bez dozoru nebo upozorňovaly turisty, že veřejná pláž nepatří nikomu.
Podobnou zkušenost popisuje také Pavla. „V Bibinje u Zadaru na to mají přímo městskou hlídku, co ráno přijede a sklidí všechny prázdný ručníky.“
Přeplněnost letovisek je jedním z hlavních důvodů, proč podobných sporů přibývá. Řada lidí se proto začíná poohlížet po méně známých destinací, pro mnohé není překážkou ani příplatek za soukromý resort nebo půl denní chůze přírodou.
„Pro naši dovolenou volím místa, kde jsme buď úplně, nebo takřka sami, a je tam krásně jako v Karibiku. Ano, často to obnáší obětovat fyzické úsilí k cestě divokou přírodou či vychozenou stezkou dolů k moři a v horku zase výšlap zpět k autu. Ale stojí to za to,“ píše Libor.
Kam vyrazit Tučepi se vyhněte, boduje Podgora a Umag
Dohadování se o ručníky se můžete vyhnout, pokud si dovolenou naplánujete mimo sezonu. V létě pak mohou být řešením méně vytížená letoviska, případně pláže, které ještě nejsou mezi turisty tolik známé. Nejčastěji turisté doporučují cestovat do měst Podgora a Umag.
1. Podgora
„Jeďte do Podgory, tam není tak zběsilá výstavba nových apartmánů a hlavně pláž pod kempem Medora bývala poloprázdná, obzvláště po tom, co tam navezli hromady štěrku a velmi ji rozšířili, ovšem na úkor mělčiny,“ doporučuje Marián.
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2. Umag
S pozitivními zkušenostmi se rozhodla podělit i Jitka. „Třetí rok po sobě jsem byla v Umagu. Tam se takovéhle věci nedějí. Nejsou tam takové návaly jako jinde.“
I v klidnějších destinacích byste však měli počítat s jistými nepsanými pravidly. Pokud si chcete místo na pláži skutečně užít, měli byste na něm také být. Veřejná pláž není totéž co rezervace lehátka v hotelu.
Pokud si chcete užít dovolenou bez zbytečných konfliktů, vyplatí se myslet na několik zásad:
- Ručník na pláži nenechávejte prázdný déle, než musíte
- Položený ručník nezaručuje, že je místo vaše a nikdo ho nesmí využít
- Pokud je pláž přeplněná, nezabírejte více míst
- Jestli chcete mít jistotu konkrétního místa, vyplatí se přijít dříve