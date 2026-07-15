Dříve jsme se s ní setkávali v luxusních kancelářích nebo na hotelových pokojích. Dnes už je běžnou součástí bytů, rodinných domů i obytných vozidel. Řeč je o klimatizaci, která nám pomáhá přežít tropické dny a noci, které nás sužují stále více.
Když ale přijde řeč na koupi klimatizace, málokdo má jasno hned od začátku. Nabídka klimatizací je totiž opravdu široká. Můžete si vybrat čínskou mobilní klimatizaci za pár kaček, stejně tak ale můžete investovat do nástěnné splitové klimatizace za desítky tisíc korun.
Rozdíly však zdaleka nenajdeme jen v ceně. Klimatizace se liší výkonem, hlučností, spotřebou i komfortem používání. Jak tedy vybrat klimatizaci, na co si dát při nákupu pozor a které modely patří mezi nejoblíbenější?
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Podle čeho a jak vybrat klimatizaci?
Při výběru klimatizace nestačí sledovat pouze cenu. Nejlevnější model totiž zdaleka ne vždy bude nejvýhodnější koupí. Pokud má nízký výkon, v horkých dnech místnost dostatečně neochladí a spotřebuje více elektřiny.
Pokud se tedy poohlížíte po klimatizacích, základním parametrem by pro vás měl být chladicí výkon. Ten se udává v kilowattech (kW) nebo jednotkách BTU.
Převod m3 na m2
Při běžné výšce stropu 2,5 metru představuje 1 m³ zhruba 0,4 m2. Pokud tedy potřebujete ochladit místnost o rozloze 30 m2, budete si muset pořídit klimatizaci s doporučenou plochou mezi 75 až 80 m³.
Obecně platí, že u místnosti o velikosti kolem 20 až 30 metrů čtverečních si vystačíte s klimatizací s výkonem přibližně 2 až 3 kilowatty. Do větších místností, podkroví nebo silně prosluněných prostor je pak vhodnější výkonnější zařízení.
Při výběru je dobré zohlednit také:
- velikost místnosti
- hlučnost
- energetickou účinnost
- funkce navíc
- způsob instalace
Při výběru klimatizace do bytu či domu si můžete vybrat ze dvou hlavních variant: buďto si pořídíte mobilní klimatizaci nebo split klimatizaci.
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Mobilní klimatizace vs. split klimatizace
Každá má své výhody i nevýhody. Pokud nevíte, který typ vybrat, odpíchněte se od toho, jak často chcete klimatizaci používat, jak velký prostor potřebujete ochladit a zda ji můžete instalovat do zdi.
|Výhody
|Nevýhody
|Mobilní klimatizace
|nízká pořizovací cena, jednoduché použití, není nutná odborná montáž, lze ji přemístit mezi místnostmi
|vyšší hlučnost, nutnost vyvést hadici s teplým vzduchem ven, nižší účinnost
|Split (nástěnná) klimatizace
|tichý provoz, vysoký výkon, nižší spotřeba při dlouhodobém používání, možnost vytápění v přechodném období
|vyšší pořizovací cena, nutná odborná instalace, pevné umístění
Čínské klimatizace dobývají svět
V současné době se hodně rozmohl také prodej takzvaných čínských klimatizací. Češi jim v mnoha případech dávají přednost především pro často velmi nízkou pořizovací cenu.
Nepleťme si však čínské klimatizace z Temu nebo AliExpressu s klimatizacemi čínských značek jako Hisense, Haier nebo Midea. Ty běžně seženete i u nás. Všechny tři navíc patří mezi mezi zavedené značky, které vyrábějí klimatizace se zárukou a servisem pro celý svět a oproti levným modelům z Temu k nim seženete náhradní díly.
|Typ
|Výkon
|Plocha
|Cena
|Hisense Wings R32 KB35YR3F
|Split
|3,4 kW
|až 88 m³
|13 113 Kč
|Haier AM12AA1GAA R290 Portable
|Mobilní
|3,5 kW
|až 88 m³
|13 990 Kč
|Midea PortaSplit
|Split
|3,5 kW
|až 105 m³
|21 990 Kč
TOP 5 Nejlepší mobilní klimatizace
Nejjednodušší variantou je mobilní klimatizace. Stačí ji postavit do místnosti, zapojit do elektřiny a vyvést odvod teplého vzduchu.
Oproti split klimatizacím do ní nemusíte na začátku investovat velké mění, navíc ji můžete snadno přemístit a po sezoně uklidit. Na druhou stranu bývají často hlučnější a méně účinné.
Mobilní klimatizaci oceníte tehdy, pokud:
- nemůžete v bytě vrtat do zdi nebo instalovat venkovní jednotku
- chcete ochladit jen jednu nebo pár místností
- budete klimatizaci používat jen během nejteplejších dnů
- hledáte klimatizaci do kanceláře nebo pracovny
|Výkon
|Plocha
|Cena
|TRONIC® SMK 7000 C2 (Lidl)
|2,0 kW
|až 45 m³
|3 999 Kč
|Sencor SAC MT8042C Wi-Fi
|2,4 kW
|až 81 m³
|6 999 Kč
|Sencor SAC MT9040C
|2,6 kW
|až 91 m³
|9 999 Kč
|Comfee Smart Cool 12000 Plus (Lidl)
|3,5 kW
|až 100 m³
|10 999 Kč
|Haier AM12AA1GAA Portable
|3,5 kW
|až 123 m³
|13 990 Kč
Nejlepší klimatizace do 5 000 korun
Přestože jich nenajdete zrovna moc, pořád se na trhu setkáte s klimatizacemi do 5 000 korun. Oblíbenou volbou je třeba mobilní klimatizace z Lidlu značky Tronic SMK 7000 C2. Ta za pouhých 3 999 korun zvládne ochladit místnost od 30 do 45 metrů krychlových. Musíte však předem počítat s vyšší hlučností až 65 decibelů.
Rekordní zájem letos vzbudila i klimatizace z Actionu. Klimatizace Kinzo s výkonem 2,6 kilowatt za 3 999 korun zvládne vychladit až 60 metrů krychlových. Koncem června ovšem Action oznámil, že klimatizace nejsou skladem a v nejbližší době ani nebudou.
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Nejlepší klimatizace do 10 000 korun
Kolem hranice 10 tisíc korun už najdete mobilní klimatizace s poměrně lepším výkonem i výbavou. Zajímavou volbou jsou například klimatizace Sencor SAC MT8042C Wi-Fi a Sencor SAC MT9040C, které nabídnou pohodlnější ovládání a poradí si s místnostmi do 91 metrů krychlových.
Nejlepší klimatizace nad 10 000 korun
Pokud potřebujete ochladit větší prostor, vyplatí se vám investovat do výkonnějších modelů. Například klimatizace z Lidlu Comfee Smart Cool 12000 Plus nebo čínská klimatizace Haier AM12AA1GAA nabídnou výkon kolem 3,5 kilowatt a zvládnou vychladit i přes 100 metrů krychlových.
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TOP 5 Splitové a nástěnné klimatizace
Split klimatizace se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Kompresor je umístěný venku, takže uvnitř pracuje tišeji a dokáže místnost efektivněji ochladit. Z tohoto důvodu se často používá jako dlouhodobé řešení do bytů, rodinných domů i kanceláří. Nejčastěji se můžeme setkat právě s nástěnnými split klimatizacemi.
Nevýhodou split klimatizací je vyšší pořizovací cena a nutnost odborné instalace. U některých bytů může být problém také umístění venkovní jednotky, zejména pokud bydlíte v nájemním bytě.
Split klimatizaci oceníte tehdy, pokud:
- jste vlastníkem bytu nebo rodinného domu
- využíváte klimatizaci pravidelně každý rok
- chcete ochladit ložnici a obývací pokoj
- potřebujete ochladit větší místnosti nebo otevřené dispozice
- v přechodném období si rádi přitopíte
|Výkon
|Plocha
|Cena
|Hisense Wings R32 KB35YR3F
|3,4 kW
|až 88 m³
|13 113 Kč
|Beko Evolutio Pro R32
|2,6 kW
|až 65 m3
|19 118 Kč
|Samsung AR35 WiFi R32
|2,6 kW
|až 65 m3
|19 239 Kč
|Midea PortaSplit
|3,5 kW
|až 105 m3
|21 990 Kč
|LG Standard R32
|3,5 kW
|až 90 m3
|22 869 Kč
Nejlepší klimatizace do 15 000 korun
Se základní split klimatizací do domácnosti se zvládnete vejít i do 15 tisíc korun. Zajímavou volbou může být třeba nástěnná klimatizace Hisense. Musíte ale počítat s tím, že konečnou částku může zvýšit poplatek za dopravu a instalaci, která se podle náročnosti pohybuje obvykle v řádu několika tisíc korun.
Nejlepší klimatizace do 20 000 korun
V kategorii do 20 000 korun už pak narazíte na kvalitní nástěnné klimatizace. Za zmínku stojí například značková klimatizace Beko Evolutio Pro nebo klimatizace Samsung AR35 WiFi.
Nejlepší klimatizace nad 20 000 korun
Ve vyšší cenové kategorii většinou najdete opravdu výkonné modely známých značek. Například klimatizace LG nebo oblíbené čínské klimatizace Midea PortaSplit a výkonnější Haier nabídnou vyšší komfort, lepší účinnost a často i funkci vytápění.
TIP Kam instalovat klimatizaci?
Aby klimatizace účinně chladila a přesto jste se cítili přirozeně komfortně, musíte ji správně umístit. Studený vzduch by neměl proudit přímo na vás, ale měl by se rovnoměrně rozptýlit po místnosti.
Ideálně byste měli:
- umístit vnitřní jednotku vysoko na stěnu
- směrovat proud vzduchu podél místnosti
- instalovat ji mimo přímé slunce
- ponechat kolem jednotky dostatek prostoru
Naopak byste se měli vyhnout:
- místům přímo nad postelí nebo sedačkou
- zakrytí nábytkem či závěsy
- instalaci vedle zdrojů tepla (sporák, trouba)
- místům s překážkami proudění vzduchu