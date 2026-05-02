Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Češi platí tisíce ročně za obsah, který nestíhají sledovat. Jen za Netflix dají pět tisíc

Autor:
Seriál   5:00
David miluje seriály, a proto si před pár lety pořídil Netflix. Zaujaly ho i novinky na dalších kanálech: Disney+ a HBO Max. Dnes již má aktivní tři předplatná. Když se ho někdo zeptá, kolik za TV měsíčně utratí, odhadne částku zhruba pět set korun. Realita je však překvapivě vyšší.
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Davidův příběh je příběhem většiny z nás. Máme pocit, že nám nesmí nic utéct. Jenže den má stále jen 24 hodin a ani naše peněženka není bezedná.

„Vlastně ani nevím, kdy se to stalo. Netflix sleduju roky, k tomu jsem si přidal HBO kvůli jednomu seriálu a zapomněl ho zrušit. Pak mi kamarád nabídl, že bychom si napůl předplatili Disney+,“ krčí rameny David.

A zdaleka není sám, kdo to tak má. Alespoň jedno předplatné má dnes v Česku 82 % lidí. Streamovací platformy jsou přitom druhou nejrozšířenější kategorii, a to hned po internetových tarifech. Využívá je na 71 % Čechů. Nejvíce peněz od nás inkasuje Netflix, který i nadále zůstává nejoblíbenější platformou, přestože se řadí k nejdražším na trhu.

Černá díra na peníze: Za zapomenutá předplatná Češi ročně vyhodí i 30 000 Kč

SROVNÁNÍ Za předplatné dva tisíce i pět

Abychom si udělali jasno v tom, kolik nás digitální zábava skutečně stojí, srovnali jsme aktuální cenu předplatného u tří nejpopulárnějších platforem v Česku. Následně jsme je seřadili do tabulky od cenově nejdostupnějšího základu až po nejdražší premiové balíčky.

PlatformaMěsíčníRoční (při měsíční platbě)Roční (zvýhodněné)
Disney+219 – 359 Kč2 628 – 4 308 Kč3 590 Kč
HBO Max259 – 349 Kč3 108 – 4 188 Kč3 490 Kč
Netflix259 – 419 Kč3 108 – 5 028 Kč*nenabízí

*Ceny u Netflixu jsou přepočteny na dvanáct měsíců, jelikož platforma neumožňuje zvýhodněné roční předplatné.

Netflix zdražuje. Za nejdražší tarif nově zaplatíte přes 400 korun

Syndrom plné lednice

Zatímco David utratí měsíčně zhruba tisícovku, ve skutečnosti stráví sledováním televize sotva deset hodin týdně. „Je to jako mít lednici plnou jídla, které nestíháte jíst, ale stejně pořád dokupujete jídlo, jen aby se neřeklo,“ popisuje svou situaci.

Data Revolutu potvrzují, že David, jakožto dvaatřicetiletý muž, je typickým představitelem nejvíce krvácející skupiny. Muži v jeho věku (25 až 44 let) utratí za předplatné průměrně 5 800 až 7 300 korun ročně. Za tuto cenu by si přitom mohl koupit novou pračku nebo víkend na horách.

Jak z toho ven?

Pokud chcete mít jistotu, že platíte pouze za služby, které skutečně využíváte, můžete vyzkoušet jednu z následujících strategií:

Ponechte si jen jednu platformu
Přestaňte platit tři platformy najednou a zaveďte pravidlo „jednoho aktivního okna“. Jeden měsíc si zaplaťte Netflix, dokoukejte seriály a pak předplatné zrušte. Další měsíc si aktivujte Disney+ nebo HBO. Stále budete mít co sledovat, vaše náklady však klesnou na třetinu.

Sdílejte si účet v rámci rodiny
Pokud máte možnost, sdílejte si účet s rodinou nebo přáteli. Za jeden účet dáte čtyři stovky, ve dvou jenom dvě. Dejte si jen pozor na podmínky konkrétních platforem, které se v poslední době snaží sdílení mimo jednu domácnost omezovat.

„Dříve jsme byli zvyklí za filmy platit, až když jsme je skutečně viděli v kině nebo v půjčovně. Dnes platíme za pouhou možnost se podívat,“ uzavírá David.

Vstoupit do diskuse

2. května 2026

1. května 2026  11:45

1. května 2026  8:29

1. května 2026

1. května 2026

1. května 2026

30. dubna 2026

30. dubna 2026  15:20

30. dubna 2026  11:45

30. dubna 2026

30. dubna 2026  8:30

30. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.