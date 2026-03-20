Červená řepa v hledáčku výživových specialistů
Červená řepa byla běžnou součástí české kuchyně už za dob našich babiček. Dnes se k ní vrací nejen domácnosti, ale i odborníci na výživu. Důvodem jsou její prokázané zdravotní benefity a vysoký obsah bioaktivních látek.
Na rozdíl od exotických superpotravin nestojí stovky korun. Kilogram čerstvé řepy běžně koupíte za několik desítek korun. Z hlediska poměru cena - výživová hodnota patří mezi nejvýhodnější druhy zeleniny na českém trhu.
Jaké látky červená řepa obsahuje
Červená řepa je nízkokalorická, ale nutričně velmi bohatá. Obsahuje vlákninu, vitaminy skupiny B, vitamin C, draslík, železo a antioxidanty.
|Složka
|Přibližné množství
|Přínos pro tělo
|Energie
|cca 180 kJ
|Nízká kalorická hodnota
|Sacharidy
|8–10 g
|Přirozený zdroj energie
|Vláknina
|2–3 g
|Podpora trávení
|Kyselina listová
|cca 100 µg
|Podpora krvetvorby
|Draslík
|cca 300 mg
|Regulace krevního tlaku
|Vitamin C
|4–5 mg
|Podpora imunity
|Betalainy
|antioxidanty
|Ochrana buněk
Zvlášť důležité jsou betalainy - přírodní červená barviva se silnými antioxidačními účinky. Právě díky nim má řepa svou typickou barvu a zároveň schopnost chránit buňky před poškozením.
Co se děje s tělem při pravidelné konzumaci
1. Může se upravovat krevní tlak
Červená řepa obsahuje přírodní dusičnany. V těle se přeměňují na oxid dusnatý, který pomáhá rozšiřovat cévy. To může vést ke snížení krevního tlaku.
Vysoký krevní tlak je velmi rozšířený problém. Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se týká velké části dospělé populace. Pravidelná konzumace řepy nenahrazuje léčbu, ale může být vhodným doplňkem zdravého životního stylu.
2. Lepší prokrvení a okysličení svalů
Dusičnany obsažené v řepě mohou zlepšit efektivitu využití kyslíku při fyzické zátěži.
Proto se řepná šťáva často doporučuje sportovcům.
Nejde o zázračné zvýšení výkonu, ale o mírné zlepšení vytrvalosti a oddálení únavy. I běžný člověk může zaznamenat lepší toleranci fyzické námahy.
3. Podpora trávení a střevního mikrobiomu
Červená řepa je zdrojem vlákniny. Ta podporuje pravidelné vyprazdňování a zdravé fungování střev.
Vláknina zároveň slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie. Zdravý střevní mikrobiom je spojován nejen s trávením, ale také s imunitou a psychickou pohodou.
4. Ochrana buněk před oxidačním stresem
Antioxidanty v červené řepě pomáhají neutralizovat volné radikály. Oxidační stres je spojován se stárnutím organismu a rozvojem některých chronických onemocnění.
Pravidelný příjem antioxidantů z přirozených zdrojů je jedním ze základních principů preventivní výživy.
5. Podpora krvetvorby
Řepa obsahuje kyselinu listovou a železo. Tyto látky jsou důležité pro tvorbu červených krvinek.
Kyselina listová je zásadní také v těhotenství. Přispívá ke správnému vývoji plodu, proto je její dostatečný příjem dlouhodobě doporučován odbornými institucemi.
Kdy být opatrní
Přestože jsou zdravotní benefity červené řepy výrazné, existují situace, kdy je vhodná opatrnost:
- při sklonech k ledvinovým kamenům (obsahuje oxaláty)
- při velmi nízkém krevním tlaku
- při citlivém trávení ve větším množství
Po konzumaci může dojít k načervenalému zabarvení moči nebo stolice. Tento jev, nazývaný beeturie, je neškodný a dočasný.
Jak červenou řepu zařadit do jídelníčku
Možnosti jsou širší, než se zdá:
- pečená jako příloha
- nastrouhaná do salátu
- jako součást polévky
- ve formě smoothie nebo šťávy
- fermentovaná
Tepelná úprava mírně snižuje obsah některých vitamínů, ale zlepšuje stravitelnost.
Ideální je kombinovat syrovou i tepelně upravenou formu.
Kolik červené řepy je vhodné konzumovat
Neexistuje oficiální doporučená denní dávka. Pro běžného dospělého člověka se jako rozumné množství jeví přibližně 100 až 200 gramů několikrát týdně.
Důležitější než množství je pravidelnost a pestrost stravy.