Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Červená řepa a její zdravotní benefity: Co se děje s tělem při pravidelné konzumaci

Autor:
  5:00
Červená řepa je levná, dostupná a často přehlížená zelenina. Pokud ji ale dlouhodobě vynecháváte z jídelníčku, můžete přicházet o přirozenou podporu srdce, cév, imunity i trávení. Pravidelná konzumace přitom může mít na organismus výraznější dopad, než si většina lidí uvědomuje.

Červená řepa je zase plná antioxidantů. | foto: Pinterest

Červená řepa v hledáčku výživových specialistů

Červená řepa byla běžnou součástí české kuchyně už za dob našich babiček. Dnes se k ní vrací nejen domácnosti, ale i odborníci na výživu. Důvodem jsou její prokázané zdravotní benefity a vysoký obsah bioaktivních látek.

Na rozdíl od exotických superpotravin nestojí stovky korun. Kilogram čerstvé řepy běžně koupíte za několik desítek korun. Z hlediska poměru cena - výživová hodnota patří mezi nejvýhodnější druhy zeleniny na českém trhu.

Jaké látky červená řepa obsahuje

Červená řepa je nízkokalorická, ale nutričně velmi bohatá. Obsahuje vlákninu, vitaminy skupiny B, vitamin C, draslík, železo a antioxidanty.

Výživové hodnoty červené řepy (100 g syrové řepy)
SložkaPřibližné množstvíPřínos pro tělo
Energiecca 180 kJNízká kalorická hodnota
Sacharidy8–10 gPřirozený zdroj energie
Vláknina2–3 gPodpora trávení
Kyselina listovácca 100 µgPodpora krvetvorby
Draslíkcca 300 mgRegulace krevního tlaku
Vitamin C4–5 mgPodpora imunity
BetalainyantioxidantyOchrana buněk

Zvlášť důležité jsou betalainy - přírodní červená barviva se silnými antioxidačními účinky. Právě díky nim má řepa svou typickou barvu a zároveň schopnost chránit buňky před poškozením.

Co se děje s tělem při pravidelné konzumaci

1. Může se upravovat krevní tlak

Červená řepa obsahuje přírodní dusičnany. V těle se přeměňují na oxid dusnatý, který pomáhá rozšiřovat cévy. To může vést ke snížení krevního tlaku.

Vysoký krevní tlak je velmi rozšířený problém. Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se týká velké části dospělé populace. Pravidelná konzumace řepy nenahrazuje léčbu, ale může být vhodným doplňkem zdravého životního stylu.

2. Lepší prokrvení a okysličení svalů

Dusičnany obsažené v řepě mohou zlepšit efektivitu využití kyslíku při fyzické zátěži.

Proto se řepná šťáva často doporučuje sportovcům.

Nejde o zázračné zvýšení výkonu, ale o mírné zlepšení vytrvalosti a oddálení únavy. I běžný člověk může zaznamenat lepší toleranci fyzické námahy.

3. Podpora trávení a střevního mikrobiomu

Červená řepa je zdrojem vlákniny. Ta podporuje pravidelné vyprazdňování a zdravé fungování střev.

Vláknina zároveň slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie. Zdravý střevní mikrobiom je spojován nejen s trávením, ale také s imunitou a psychickou pohodou.

4. Ochrana buněk před oxidačním stresem

Antioxidanty v červené řepě pomáhají neutralizovat volné radikály. Oxidační stres je spojován se stárnutím organismu a rozvojem některých chronických onemocnění.

Pravidelný příjem antioxidantů z přirozených zdrojů je jedním ze základních principů preventivní výživy.

5. Podpora krvetvorby

Řepa obsahuje kyselinu listovou a železo. Tyto látky jsou důležité pro tvorbu červených krvinek.

Kyselina listová je zásadní také v těhotenství. Přispívá ke správnému vývoji plodu, proto je její dostatečný příjem dlouhodobě doporučován odbornými institucemi.

Kdy být opatrní

Přestože jsou zdravotní benefity červené řepy výrazné, existují situace, kdy je vhodná opatrnost:

  • při sklonech k ledvinovým kamenům (obsahuje oxaláty)
  • při velmi nízkém krevním tlaku
  • při citlivém trávení ve větším množství

Po konzumaci může dojít k načervenalému zabarvení moči nebo stolice. Tento jev, nazývaný beeturie, je neškodný a dočasný.

Jak červenou řepu zařadit do jídelníčku

Možnosti jsou širší, než se zdá:

  • pečená jako příloha
  • nastrouhaná do salátu
  • jako součást polévky
  • ve formě smoothie nebo šťávy
  • fermentovaná

Tepelná úprava mírně snižuje obsah některých vitamínů, ale zlepšuje stravitelnost.

Ideální je kombinovat syrovou i tepelně upravenou formu.

Kolik červené řepy je vhodné konzumovat

Neexistuje oficiální doporučená denní dávka. Pro běžného dospělého člověka se jako rozumné množství jeví přibližně 100 až 200 gramů několikrát týdně.

Důležitější než množství je pravidelnost a pestrost stravy.

Vstoupit do diskuse

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.