Černá díra na peníze: Za zapomenutá předplatná Češi ročně vyhodí i 30 000 Kč

Doba „vlastnická“ skončila. Dnes už si filmy nekupujeme, ale pronajímáme. Stejně jako hudbu, cloud pro fotky, nebo dokonce prémiové funkce v autě. Model předplatného se nenápadně vloupal do našich peněženek a stal se z něj jeden z největších neviditelných výdajů moderního Čecha. Zatímco jednotlivé stovky působí neškodně, v ročním součtu u desetiny z nás účet přesahuje 30 tisíc korun.
|
Předplatné má skoro každý, někteří i více
Alespoň jedno aktivní předplatné má dnes 82 % Čechů. Nejsme přitom troškaři. Téměř třetina populace si platí tři až pět různých služeb a najdou se i tací, kteří jich mají aktivních více než šest.
Za co všechno utrácíme nejčastěji?
- Telefonní tarify a internet - 79 %
- Streamovací platformy - 71 %
- Software a aplikace - 40 %
- Cloudová úložiště - 35 %
- Fitness a wellness – 33 %
Nejvíce utrácíme za telefonní a internetové tarify a streamovací služby. Na útratě se však významně podílí i software, aplikace či cloudová úložiště. Dobrou zprávou je, že se ne vše točí jen kolem technologií. Například za fitness a wellness služby si připlácí hned třetina Čechů.
Stále častěji se do našich výdajů propisují i emoce a není tedy divu, že jednu z významných položek v rozpočtu tvoří online seznamky. Možná jste si i vy v návalu optimismu předplatili seznamku, po týdnu našli partnera, ale aplikace vám z účtu strhává peníze za prémiové funkce i rok poté, co jste ji smazali z telefonu.
|
Téměř 10 % Čechů utratí přes 30 000 Kč ročně
Hlavním problémem předplatného je jeho psychologické nastavení. Částky mezi 150 až 300 korunami měsíčně působí zprvu neškodně. V součtu ale jde o poměrně zásadní položku v rozpočtu.
Více než polovina Čechů utratí za předplatné přes 500 korun měsíčně. Každý pátý Čech za služby vydá přes 1 200 korun měsíčně, což se vyšplhá na více než čtrnáct tisíc korun ročně. O pár stovkách se nebavíme u deseti procent populace, která za předplatné utratí přes 2 500 korun měsíčně. V ročním zúčtování se tak výdaje šplhají k hranici 30 000 korun, což je pro mnoho domácností částka srovnatelná s cenou letní dovolené.
Podle dat Revolutu utratili loni čeští uživatelé za předplatné celkem 1,24 miliardy korun. Zajímavostí je, že nejvíce za tyto služby utrácejí muži ve věku 25 až 44 let, v průměru o tři tisíce korun ročně více než ženy ve stejné věkové kategorii.
|Skupina uživatelů
|Průměrné roční náklady
|Průměrné měsíční náklady
|Muži (25–44 let)
|5 800 – 7 300 Kč
|480 – 610 Kč
|Ženy (25–44 let)
|3 700 – 4 400 Kč
|310 – 370 Kč
|Průměrný Čech
|4 900 Kč
|410 Kč
Peníze vyhozené do koše: Platíme i za to, co nevyužíváme
Ovšem to nejvíce šokující je, že celých 42 % lidí platí za předplatné, které prakticky nevyužívají. Ročně tak do koše zbytečně vyhodí tisíce korun, ne-li dokonce desítky tisíc.
Proč tyto služby prostě nezrušíme? Důvody jsou čistě psychologické. Pětina uživatelů si předplatné nechává „pro strýčka Příhodu“, co kdyby se na ten seriál chtěli někdy v budoucnu podívat? Dalších 17 % lidí o platbě dokonce vůbec neví, dokud jim neblikne notifikace z banky. A i tu mnozí ignorují s tím, že jde o zanedbatelnou stovku.
„Nejde už jen o zábavu, ale také o nástroje pro práci, vzdělávání nebo nové technologie,“ říká Wiktor Stopa z Revolutu.
Pro část lidí je ukončení smlouvy nebo zrušení vazby v aplikaci nepřehledné, a tak raději dál platí. Nechtěné předplatné pak zůstává aktivní měsíce či dokonce celé roky.
V ročním zúčtování se tak i zdánlivě zanedbatelné výdaje mění v tisíce korun, které by mohly posloužit mnohem lépe. Vždy je proto klíčové mít přehled o všech předplatných na jednom místě a možnost nechtěné platby přímo zablokovat.