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Ceny plynu rostou. Elektřina bude následovat

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Ve spolupráci   11:45
Vývoj cena na trhu s plynem brzy pocítí v peněženkách úplně každý.

Vývoj cena na trhu s plynem brzy pocítí v peněženkách úplně každý. | foto: Depositphotos

Ceny plynu na světových trzích opět stoupají a titulky zpráv varují před nedoplněnými zásobníky v Evropě i geopolitickým napětím. Většina lidí, kteří plynem netopí, v klidu obrací list. Jenže to je podle odborníků zásadní chyba. Vývoj na trhu s plynem totiž už brzy pocítí v peněženkách úplně každý, i ten, kdo má doma jen elektrický sporák.

Plyn zdražuje. Proč by to mělo zajímat i ty, co ho doma nemají?

Zní to paradoxně, ale plyn je klíčovým hybatelem ceny elektřiny. Na burze totiž cenu elektřiny určuje tzv. závěrný zdroj: tedy ten nejdražší, který je v danou chvíli potřeba k uspokojení poptávky. A tím bývají právě plynové elektrárny.

„Pokud vzroste spotřeba elektřiny a bude ji nutné vyrábět z plynu, jehož velkoobchodní cena roste, automaticky to vytáhne nahoru i cenu elektřiny. Tento trend už dnes vidíme na velkoobchodních trzích pro roky 2027 a 2028,“ vysvětluje energetický expert Lukáš Kaňok z portálu Kalkulátor.cz.

Situaci navíc komplikuje evropský odklon od uhlí. Výpadky uhelných elektráren se budou nahrazovat obnovitelnými zdroji a právě plynem. Vyšší poptávka po plynu tak vytvoří další tlak na růst cen.

Jak plynová krize zasáhne vaši peněženku

Jen vaříte na plynu?

○ Riziko: Střední až vysoké. Drahý plyn zdražuje výrobu elektřiny a její cena tak na burze roste. Zvýšení ceny plynu vás sice příliš netrápí (jde o desítky korun měsíčně), ale elektřinu je potřeba hlídat.

○ Řešení: U plynu si hlídejte stálé měsíční platby. Dodavatelé tichým navýšením stálé platby, například z 60 korun na 140 korun, mohou vaši fakturu zdvojnásobit, aniž byste spotřebovali více plynu. U elektřiny je určitě vhodná fixace ceny.

Plynem topíte nebo ohříváte vodu?

Riziko: Vysoké. Dodavatelé nakupují plyn dopředu a drahé velkoobchodní ceny z burzy brzy promítnou do ceníků.

Řešení: Smlouvy na dobu neurčitou budou zdražovat nejrychleji. Vyplatí se zafixovat ceny u dodavatelů, kteří mají výhodně nakoupeno v předstihu.

Plyn doma vůbec nemáte?

Riziko: Střední až vysoké. Drahý plyn zdražuje výrobu elektřiny a její cena tak na burze roste.

Řešení: Zkontrolujte si datum konce vaší stávající smlouvy na elektřinu a zafixujte si nižší ceny dopředu

Smlouva na dobu neurčitou a jiné pasti na peníze

Lidé s malou spotřebou plynu často řeší pouze cenu za megawatthodinu, ale přehlížejí stálé měsíční poplatky. Ty jsou přitom pro tuto skupinu zákazníků důležitější, než samotná cena plynu.

Pokud máte malou spotřebu, typicky když máte plyn jen na vaření, má změna ceny plynu jen malé dopady. U spotřeby 0,2 MWh zaplatíte za rok 200 korun, pokud je plyn za tisíc korun a 400 korun, pokud se zdraží na dvojnásobek.

To sice vypadá jako velké číslo, ale v tomto příkladě se bavíme o zdražení 17 korun měsíčně. Pokud ale u dodavatele máte měsíční poplatek 59 korun a on se rozhodne, že ho změní na 129 korun, zdražil vám měsíčně o 70 korun a za rok tedy o 840 korun. Poplatky je tedy to hlavní, co má hlídat domácnost s opravdu malou spotřebou.

U domácností se smlouvou na dobu neurčitou je zapotřebí hlídat také cenu za MWh. Smlouvy na dobu neurčitou totiž patří mezi ty nejdražší ceníky, jaké můžete u nás mít. A přitom se na ně dostane po určité době každý nečinný zákazník. I ten, kdo si podepíše smlouvu na 2 roky, nakonec skončí na době neurčité, pokud se o smlouvu sám nepostará. Dodavatel ho totiž na takový produkt jednou převede automaticky.

„Pokud máte fixaci až do roku 2028, nemůžete nyní dělat nic. Pokud vám ale smlouva končí v roce 2027 nebo ještě letos, měli byste se podívat, co vás čeká potom. Dodavatel vám smlouvu automaticky prodlouží, často ale na dobu neurčitou, tedy na výrazně vyšší ceny, než dnes platíte. Na trhu jsou přitom dodavatelé, kteří mají dobře nakoupeno a nabízejí garantované ceny na další dva až tři roky dopředu a jsou nižší než aktuální ceny na burze, takže nejen že se vám nemusí zdražit, můžete dokonce i ušetřit“ upozorňuje Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz.

Spočítejte si, zda neplatíte zbytečně moc

Ať už topíte plynem, nebo řešíte pouze účty za elektřinu, prověření smluv zabere jen pár minut. Zjistěte, zda vám nehrozí skokové zdražení nebo zda nemůžete přechodem k výhodnějšímu ceníku ušetřit tisíce korun ročně.

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