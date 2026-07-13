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Čabajková, koprová i „Já nevím“: Češi propadli šíleným příchutím zmrzliny

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  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Cukrárny a kavárny po celém Česku se předhánějí v tom, kdo přijde s originálnější příchutí. Letos to na plné čáře vyhrálo Brno a kavárna, která se experimentování opravdu nebojí. Zákazníkům nabízí zmrzlinu s příchutí křenu, tuňáka či čabajky, dokonce i příchuť „Já nevím“.

Každý někdy jedl čokoládovou nebo vanilkovou zmrzlinu. Už jste ale ochutnali čabajkovou nebo tvarůžkovou? Pokud ne, máte jedinečnou příležitost ji zkusit. Kavárny po celé republice se totiž rozhodly zařadit do svých nabídek i netradiční příchutě.

V Brně mají 48 příchutí, nechybí ani koprová

Zmrzlinová kavárna v brněnské Líšni nabízí až 48 příchutí zmrzliny, mezi nimiž nechybí ani netradiční speciality. Kromě klasických ovocných a smetanových příchutí si zákazníci mohou dát také zmrzlinu:

  • křenovou
  • česnekovou
  • tuňákovou
  • koprovou
  • batátovou
  • čabajkovou
  • štrúdlovou
  • colovou

Starší si pak mohou pochutnat na zmrzlině Redbulík s příchutí energy drinku, švestkovém sorbetu nebo některé z alkoholových variant Aperol a Baileys.

V minulosti kavárna nabízela také kopřivovou zmrzlinu či černou zmrzlinu s příchutí višňový asfalt. Oblíbené byly i příchutě Jack Daniel’s, dubajská čokoláda, matcha & mango, marcipánová a kakaová s chilli.

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V nabídce nechybí ani Já nevím

Aktuálně nejvíce láká zákazníky dětmi oblíbená příchuť Já nevím, která svým názvem zaujala nejednoho rodiče.

„Určitě bych ochutnala Já nevím. Moje děti ji asi znají. Když stojíme frontu na zmrzlinu a ptám se, kterou chtějí, celkem často mi odpovídají Já nevím. Jenže tu nikde v nabídce nemají,“ komentuje nabídku jedna ze zákaznic.

Stejnou příchutí se může pochlubit i zmrzlinárna Ralsko v Mimoni, která navíc nabízí i zmrzlinu, Ježišmarjá. Podle zmrzlinárny je tato příchuť jedinečná tím, že zákazník pokaždé dostane jinou.

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Ne každý má odvahu ji zkusit

Neobvyklé kombinace pravidelně vyvolávají bouřlivé reakce na sociálních sítích. Například na Facebooku se už lidé rozdělili na dva tábory. Zatímco část lidí oceňuje odvahu kavárny, jiní se v komentářích baví tím, že tuňáková nebo čabajková zmrzlina by spíše udělala větší radost psům a kočkám než lidem.

„Tak aspoň můžu na zmrzku s psí parťačkou. Ona si dá čabajkovou a já třeba borůvku,“ komentuje příspěvek kavárny Barbora. Magda je o něco statečnější a ráda by zmrzliny ochutnala alespoň ze zvědavosti. „Všechny bych ochutnala, žijeme jen jednou,“ píše.

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Šílenost nebo gurmánský zážitek?

Kuriózní zmrzlinu nabízí také Kavárna galerie U Lišky Bystroušky v Lošticích. V městě, které je neodmyslitelně spojené s olomouckými tvarůžky, si mohou návštěvníci dát tvarůžkovou zmrzlinu. Někteří tuto kombinaci popisují jako gurmánský zážitek, jiní by si ji znovu nedali.

A co vy? Zkoušíte podobné experimenty, nebo se jim raději obloukem vyhýbáte? Jakou nejšílenější příchuť zmrzliny jste kdy ochutnali? Podělte se s námi v komentářích!

Kterou zmrzlinu byste rádi ochutnali?

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