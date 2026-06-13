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Jaký je rozdíl mezi Budvarem a Budweiserem?
Mistrovství světa ve fotbale 2026 přitahuje miliardy diváků a s nimi i ty největší globální sponzory. K nim už od roku 1986 tradičně patří americký pivovar Budweiser, který se v Evropské unii prodává pod názvem Bud.
- Americký Budweiser je světlý ležák, který vyrábí společnost Anheuser-Busch.
- Na trh bylo uvedeno roku 1876 v americkém městě Saint Louis.
Pivo Czechvar
Budějovický Budvar používá pro trh v USA a Kanadě pro své výrobky název Czechvar.
Americký Budweiser se neznalému pivaři může plést s českým Budweiser Budvarem, který se vyrábí v pivovaru Budějovický Budvar.
- Obě piva spojuje historický odkaz na město České Budějovice, které se německy označuje jako Budweis. Právě odtud pochází název Budweiser, tedy „budějovický“.
- Zatímco český Budvar navazuje na tradici vaření piva v jižních Čechách, americký Budweiser vznikl ve Spojených státech jako samostatná značka.
Oba brandy vedou už více než 100 let celosvětový spor o práva na používání názvu Budweiser.
|Značka piva
|Typ / Balení
|Orientační cena v ČR
|Chuťový profil
|Dostupnost během FIFA 2026
|Budějovický Budvar
|Světlý ležák (0,5l lahev/plech)
|22 – 28 Kč
|Plná, sladová, výrazně chmelová
|Běžné supermarkety, čepovaný v hospodách
|Budweiser (USA / Bud)
|Světlý ležák (0,33l lahev)
|30 – 85 Kč
|Velmi lehká, sladká, osvěžující
|Pivotéky, mezinárodní e-shopy, vybrané řetězce
Co je Budvar?
Budějovický Budvar je pivovar z Českých Budějovic, ve kterém se vaří tradiční Budweiser Budvar a další pivní speciality.
- Historie českobudějovického piva sahá do 13. století, kdy se vznikem Českých Budějovic udělil český král Přemysl Otakar II. městu také várečné právo.
- Pro tuzemské spotřebitele představuje Budvar prémiovou kvalitu a hrdost na české pivovarnictví, což se promítá i do jeho stabilní pozice na domácím trhu, kde si drží pověst poctivého řemesla, které neustupuje moderním trendům zlevňování výroby.
Pivovar vyváží své produkty do desítek zemí světa a dlouhodobě vede právní spory o ochrannou známku Budweiser. V některých zemích prodává své produkty pod názvem Budweiser Budvar, jinde pouze jako Budvar.
Kdo vyrábí Budweiser?
Americký Budweiser vyrábí Anheuser-Busch InBev, největší pivovarský koncern na světě. Tento nápoj byl poprvé uvařen v St. Louis v roce 1876 německými přistěhovateli, kteří se inspirovali právě věhlasem českého piva.
- Vývoz tradičního piva z Českých Budějovic byl zahájen roku 1872 pod názvem Budweiser Bier. Lidé, osidlující Ameriku v 19. století, s sebou totiž přivezli také oblibu evropského piva.
- Roku 1876 uvařil jeden z amerických přistěhovalců Carl Conrad americkou napodobeninu známého českého piva, pro kterou vybral stejnojmenný název Budweiser Bier.
- O dva roky později přihlásil Carl Conrad u amerického patentového úřadu ochrannou známku Budweiser Lager Bier, která byla v roce 1891 převedena pivovarskému koncernu Anheuser-Busch.