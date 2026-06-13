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Budweiser versus Budvar. Stoletý pivní spor ožívá s fotbalovým mistrovstvím

Veronika Reicheltová
  5:00
Fotbalové mistrovství světa 2026 je v plném proudu. Čeští fanoušci řeší nejen zápasy, ale i příběh kolem názvu oficiálního pivního sponzora tohoto sportovního svátku. Jaký je rozdíl mezi pivem Budvarem a Budweiserem?
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Reklamní poutač jednoho z hlavních sponzorů fotbalového šampionátu na stadionu v Dauhá (16. listopadu 2022) | foto: Profimedia.cz

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Jaký je rozdíl mezi Budvarem a Budweiserem?

Mistrovství světa ve fotbale 2026 přitahuje miliardy diváků a s nimi i ty největší globální sponzory. K nim už od roku 1986 tradičně patří americký pivovar Budweiser, který se v Evropské unii prodává pod názvem Bud.

  • Americký Budweiser je světlý ležák, který vyrábí společnost Anheuser-Busch.
  • Na trh bylo uvedeno roku 1876 v americkém městě Saint Louis.

Pivo Czechvar

Budějovický Budvar používá pro trh v USA a Kanadě pro své výrobky název Czechvar.

  • Kvůli dlouholetým sporům nemůže v Severní Americe používat název Budweiser Budvar.

Americký Budweiser se neznalému pivaři může plést s českým Budweiser Budvarem, který se vyrábí v pivovaru Budějovický Budvar.

  • Obě piva spojuje historický odkaz na město České Budějovice, které se německy označuje jako Budweis. Právě odtud pochází název Budweiser, tedy „budějovický“.
  • Zatímco český Budvar navazuje na tradici vaření piva v jižních Čechách, americký Budweiser vznikl ve Spojených státech jako samostatná značka.

Oba brandy vedou už více než 100 let celosvětový spor o práva na používání názvu Budweiser.

Budweiser versus Budvar: Porovnání cen
Značka pivaTyp / BaleníOrientační cena v ČRChuťový profilDostupnost během FIFA 2026
Budějovický BudvarSvětlý ležák (0,5l lahev/plech)22 – 28 KčPlná, sladová, výrazně chmelováBěžné supermarkety, čepovaný v hospodách
Budweiser (USA / Bud)Světlý ležák (0,33l lahev)30 – 85 KčVelmi lehká, sladká, osvěžujícíPivotéky, mezinárodní e-shopy, vybrané řetězce

Budweiser

Co je Budvar?

Budějovický Budvar je pivovar z Českých Budějovic, ve kterém se vaří tradiční Budweiser Budvar a další pivní speciality.

  • Historie českobudějovického piva sahá do 13. století, kdy se vznikem Českých Budějovic udělil český král Přemysl Otakar II. městu také várečné právo.
  • Pro tuzemské spotřebitele představuje Budvar prémiovou kvalitu a hrdost na české pivovarnictví, což se promítá i do jeho stabilní pozice na domácím trhu, kde si drží pověst poctivého řemesla, které neustupuje moderním trendům zlevňování výroby.

Pivovar vyváží své produkty do desítek zemí světa a dlouhodobě vede právní spory o ochrannou známku Budweiser. V některých zemích prodává své produkty pod názvem Budweiser Budvar, jinde pouze jako Budvar.

Pivovar Budějovický Budvar.

Kdo vyrábí Budweiser?

Americký Budweiser vyrábí Anheuser-Busch InBev, největší pivovarský koncern na světě. Tento nápoj byl poprvé uvařen v St. Louis v roce 1876 německými přistěhovateli, kteří se inspirovali právě věhlasem českého piva.

  • Vývoz tradičního piva z Českých Budějovic byl zahájen roku 1872 pod názvem Budweiser Bier. Lidé, osidlující Ameriku v 19. století, s sebou totiž přivezli také oblibu evropského piva.
  • Roku 1876 uvařil jeden z amerických přistěhovalců Carl Conrad americkou napodobeninu známého českého piva, pro kterou vybral stejnojmenný název Budweiser Bier.
  • O dva roky později přihlásil Carl Conrad u amerického patentového úřadu ochrannou známku Budweiser Lager Bier, která byla v roce 1891 převedena pivovarskému koncernu Anheuser-Busch.
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