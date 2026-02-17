Budoucnost práce se láme. Tyto obory vám podrží otevřené dveře

Tereza Hrabinová
  8:30
Demografické stárnutí, digitalizace, nástup umělé inteligence a tlak na zelenou transformaci postupně mění strukturu ekonomiky i poptávku po dovednostech. Přinášíme přehled deseti oborů, kde bude v příštích deseti letech největší nedostatek pracovníků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Dan Materna, MAFRA

Zatímco některé profese budou kvůli automatizaci a technologickému vývoji ustupovat do pozadí, jiné se stanou kriticky nedostatkovými. Ne vždy půjde o obory, které dnes patří k nejlépe placeným, ale o profese, bez nichž se fungování společnosti, průmyslu nebo veřejných služeb neobejde. Jejich hodnota na trhu práce tak poroste především díky nenahraditelnosti, dlouhodobé poptávce a slabé generační obměně.

Vyplývá to ze zprávy Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) i z navazujících analýz českého trhu práce. Společným jmenovatelem všech výhledů je přetrvávající nedostatek kvalifikovaných odborníků a rostoucí tlak na profese, které nelze snadno automatizovat ani nahradit technologiemi.

Zatímco administrativní a přepážkové pozice budou postupně mizet, v jiných oborech se zaměstnavatelé dostanou do situace, kdy si budou pracovníky aktivně přetahovat.

1. Všeobecné sestry a zdravotní personál

Podle studie Katedry ekonomické statistiky může do roku 2030 v Česku chybět pět tisíc všeobecných sester. Demografické stárnutí v těchto skupinách může v příštích zhruba deseti letech vyřadit z provozu více než 30 procent současné kapacity. V praxi to znamená výpadek až 2 500 plných pracovních úvazků ročně.

Další tlak vytvoří stárnutí celé populace a rozvoj specializovaných ošetřovatelských služeb, což si vyžádá navýšení personálu o dalších přibližně 1 500 až 3 000 úvazků ročně. Současná kapacita zdravotnických škol však nestačí ani k tomu, aby nahradila nevyhnutelné odchody pracovníků do důchodu.

Zdravotnické profese navíc dlouhodobě patří mezi ty, které nelze plnohodnotně nahradit automatizací ani umělou inteligencí a poptávka po nich bude dlouhodobá a stabilní. V praxi to znamená silnější vyjednávací pozici zdravotníků, vyšší náborové příspěvky, příplatky za směny a větší možnost výběru pracoviště, zejména u specializovaných pozic a v regionech s nedostatkem personálu.

VZP má svoje pravidla, ostatních šest jiná. Vojtěch podmínky pojišťovnám sjednotí

2. Pracovníci v sociálních službách

Rostoucí počet seniorů znamená i dramatický nárůst poptávky po sociálních pracovnících a pečovatelích. Situace je tristní už nyní, podle dlouhodobých výhledů může do roku 2035 v oblasti sociální péče chybět až několik desítek tisíc lidí.

Sociální práci nelze automatizovat ani nahradit technologiemi a s pokračujícím stárnutím populace se stává systémově nepostradatelnou. Právě tato nenahraditelnost postupně zvyšuje hodnotu profese: roste jistota zaměstnání i tlak na zlepšení podmínek, od benefitů a flexibility až po celkové ohodnocení.

Sociální pracovníci často řeší chyby politiků či ekonomů, říká pedagožka

3. Lékaři, zejména v ambulantní péči

Český zdravotnický systém stojí před výraznou generační obměnou: více než 40 procent ambulantních lékařů je dnes starších 60 let, přičemž náhrada mladšími absolventy postupuje pomalu a nerovnoměrně. To se už nyní projevuje zhoršující se dostupností péče, zejména mimo velká města.

Více než polovina lékařů starších 60 let působí v pohotovostních službách (53,6 %), pediatrii (52 %) a chirurgii (50,8 %). Výrazně zastoupení jsou senioři také mezi všeobecnými praktiky (43,6 %) a gynekology (42,4 %).

Nejkritičtější situace je v psychiatrii, zejména v dětské a dorostové, kde poptávka dlouhodobě převyšuje kapacity. Rostoucí počet absolventů pokryje odchody lékařů do důchodu, ale nepokryje očekávaný nárůst poptávky po zdravotní péči vlivem stárnutí populace.

4. IT specialisté a odborníci na digitální transformaci

Digitalizace patří k hlavním motorům změn na trhu práce a výrazně zvyšuje poptávku po specialistech v oblasti ICT. Nejde však o masový růst všech IT pozic, ale o posun směrem k vysoce kvalifikovaným rolím s rozhodovací a systémovou odpovědností.

Data Cedefop ukazují, že nejrychleji roste poptávka po odbornících na práci s daty, kyberbezpečnost, návrh komplexních systémů a řízení digitální transformace ve firmách i veřejném sektoru.

Zásadní je rozdíl mezi rutinním programováním a strategickými IT rolemi. Zatímco část běžných vývojářských činností může být postupně automatizována nebo podporována umělou inteligencí, schopnost navrhovat architekturu systémů, pracovat s velkými objemy dat, chránit infrastrukturu nebo řídit technologické změny zůstává obtížně nahraditelná.

Pro tyto specialisty to v praxi znamená dlouhodobě silnou poptávku napříč sektory, rostoucí vyjednávací pozici a možnost vybírat si projekty i zaměstnavatele. Digitální transformace není jednorázový proces, ale trvalý stav – a s ním i trvalá potřeba lidí, kteří technologiím rozumějí v širších souvislostech.

5. Odborníci na umělou inteligenci a data

Umělá inteligence nebude na trhu práce znamenat pouze úbytek některých pozic, ale také vznik nových, vysoce specializovaných rolí. Roste poptávka po odbornících, kteří dokážou systémy umělé inteligence a práci s daty nejen vyvíjet, ale především navrhovat, řídit a smysluplně integrovat do fungování firem i veřejných institucí.

Důležitá není schopnost pracovat s jedním konkrétním nástrojem, ale porozumění datům, algoritmům a jejich dopadům na byznys, služby i společnost. Tyto dovednosti jsou obtížně nahraditelné automatizací a jejich význam poroste s tím, jak se umělá inteligence stává běžnou součástí provozu organizací napříč odvětvími.

To vytváří dlouhodobou poptávku po odbornících, kteří dokážou spojit technické znalosti se strategickým uvažováním a odpovědností za rozhodování.

Výzkum: České děti užívají nástroje umělé inteligence hlavně kvůli škole

6. Energetičtí specialisté a technici

Energetika patří k odvětvím, kde se v příštích letech výrazně promění struktura práce. Přechod na nízkoemisní zdroje, decentralizaci výroby a modernizaci přenosových a distribučních sítí zvyšuje poptávku po kvalifikovaných technických odbornících, kteří rozumějí jak technologii, tak provozu energetických systémů.

Růst se netýká rutinních pozic, ale především specializovaných rolí ve výrobě, řízení a distribuci energie, kde je potřeba kombinace technického vzdělání, digitálních dovedností a schopnosti pracovat s komplexní infrastrukturou.

Tyto profese nelze jednoduše automatizovat ani přesunout jinam, protože jsou pevně vázány na fyzickou infrastrukturu a bezpečný provoz energetických systémů. S rostoucími nároky se tito odborníci stávají strategickým prvkem fungování státu i průmyslu.

7. Stavební odborníci a technici

Stavebnictví patří dlouhodobě mezi největší zaměstnavatele v Česku a jeho význam v příštích letech neklesne. Přestože se část stavebních prací postupně mechanizuje a digitalizuje, odborné role zůstávají obtížně nahraditelné. Roste zejména poptávka po kvalifikovaných technicích, stavbyvedoucích a specializovaných řemeslnících, kteří dokážou řídit projekty, koordinovat profese a pracovat s moderními technologiemi i normami.

Hlavním problémem oboru je stárnutí pracovní síly. Významná část zkušených pracovníků se blíží důchodovému věku a náhrada mladší generací postupuje pomalu. To vytváří dlouhodobý tlak na dostupnost kvalifikovaných lidí, zejména u technických a řídicích pozic. Stavební profese jsou navíc pevně vázány na místní podmínky a fyzickou přítomnost, což omezuje možnost jejich přesunu nebo automatizace a posiluje jejich význam na trhu práce.

8. Kvalifikovaní řemeslníci (elektrikáři, instalatéři)

Kvalifikovanější manuální profese jsou zatíženy stárnutím pracovní síly, nízkým počtem absolventů a omezenou kapacitou odborného vzdělávání, což vytváří dlouhodobý tlak na jejich dostupnost. Podle studie Boston Consulting Group budeme na českém pracovním trhu do roku 2030 postrádat 53 000 pracovníků ve stavebnictví, dalších 30 000 odborníků pak v oblasti montáže a povrchových úprav budov. Chybět bude 33 000 malířů a lakýrníků, 54 000 kuchařů a číšníků a skoro 20 000 techniků v průmyslových oborech.

Ocenění těchto profesí se v Česku v následujících letech nebude odvíjet od jednorázových výkyvů trhu, ale od jejich dlouhodobé nenahraditelnosti. Řemeslné profese jsou pevně vázány na místní infrastrukturu, bezpečnost provozu a fyzickou přítomnost. Nemusejí se proti tolik obávat konkurence nastupujících moderních technologií, robotizace, automatizace a umělé inteligence.

To se podle projevuje rostoucí vyjednávací pozicí, stabilní poptávkou napříč regiony a postupným zlepšováním pracovních podmínek i celkového ohodnocení, zejména u odborně náročnějších specializací.

Řemeslníci či opraváři patří v Praze mezi nejlépe placené profese, ukazuje analýza

9. Učitelé a pracovníci ve vzdělávání

Vzdělávací systém v Česku stojí před výraznou generační obměnou. V regionálním školství dnes působí přibližně 120 tisíc učitelů a jejich průměrný věk se v roce 2023 pohyboval kolem 46 let, přičemž na středních a vyšších odborných školách dlouhodobě působí nejstarší pedagogové.

Podle dat České školní inspekce se zvyšuje podíl nekvalifikované a neaprobované výuky, zejména na druhém stupni základních škol a na středních školách, přičemž v některých krajích dosahuje situace kritických hodnot. To má přímý dopad na kvalitu vzdělávání i na regionální rozvoj. Chybí zejména aprobovaní pedagogové pro matematiku, fyziku, informatiku, cizí jazyky a některé odborné technické předměty.

Právě v těchto nedostatkových oblastech bude role kvalifikovaných učitelů dál posilovat – dlouhodobou jistotou uplatnění, rostoucí poptávkou a tlakem na zlepšování pracovních podmínek i celkového ohodnocení.

10. Technici a inženýři ve výrobě s vyšší přidanou hodnotou

Česká ekonomika si má podle dlouhodobých prognóz udržet nadprůměrně vysoký podíl zaměstnanosti ve výrobě i po roce 2035.

Neznamená to však zachování stávající struktury práce. Výroba v Česku prochází postupnou transformací směrem k vyšší přidané hodnotě, automatizaci a digitalizaci, což mění požadavky na kvalifikaci pracovníků. Roste poptávka po technicích a inženýrech, kteří dokážou pracovat s automatizovanými linkami, robotickými systémy a digitálním řízením výroby.

Podle analýz Cedefop patří právě technické a inženýrské profese ve výrobě mezi ty, u nichž se očekává strukturální nedostatek pracovníků. Rutinní manuální činnosti budou postupně ubývat, zatímco význam odborníků schopných dohlížet na provoz, optimalizovat procesy a integrovat nové technologie poroste.

Tyto role jsou obtížně nahraditelné automatizací, protože kombinují technické znalosti, praktickou zkušenost a schopnost řešit nestandardní situace v reálném provozu. Výsledkem je dlouhodobá poptávka po kvalifikovaných technicích a inženýrech, zejména v průmyslových regionech a firmách orientovaných na technologicky náročnou výrobu.

