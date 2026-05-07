Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Autor:
  11:45
Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané praktičnosti a estetické harmonii. Od neviditelných lednic přes trouby s umělou inteligencí až po barvy snižující stres: podívejte se, jaké trendy brzy ovládnou i české domácnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Obrovskou pozornost vzbudila luxusní značka Fisher & Paykel, která pochází z Nového Zélandu. Místo klasických nerezových spotřebičů vsadili tentokrát na přírodní materiály a netradiční řešení. Jejich specialitou jsou šuplíkové lednice a myčky, které vypadají jako běžné zásuvky v kuchyňské lince, díky čemuž si spotřebičů v interiéru prakticky nevšimnete.

Fisher & Paykel vsadili na přírodní materiály a netradiční řešení.

Trouba, která za vás ohlídá večeři

Německý Siemens přivezl do Milána troubu s integrovanou kamerou a umělou inteligencí. Tato trouba nejenže dokáže rozpoznat až sto různých pokrmů, ale navíc i sama navrhne, jak je nejlépe upéct. Dokonce si hlídá i to, jak moc hnědnou okraje pizzy, aby byla perfektně křupavá. Novinka už je k dostání i u nás, cena se pohybuje kolem 80 000 korun.

Pozadu nezůstalo ani Asko. Jejich trouba „5 v 1“ kombinuje klasické pečení, páru a mikrovlnku v jednom těle. Díky tomu, že se dvířka otevírají motorizovaně pouhým dotykem, se navíc obejde bez madla.

Chytré trouby už poznají, co jste do nich vložili. Zvládnou i mražené ryby

Barvy proti stresu i schovaná trouba

Zajímavý směr ukázal Electrolux. Ve spolupráci s italskými designéry vytvořil spotřebiče v jemných přírodních trendy barvách, jako je šalvějová zeleň nebo nude odstíny. Podle výzkumů tato paleta barev dokáže snížit stres v domácnosti až o 35 procent.

Pokud bojujete s prostorem, Miele ukázalo řešení pro malé byty: vestavné spotřebiče v otočném modulu. Když dovaříte, troubu jednoduše otočíte do zdi a zůstane jen čistá stěna, která neruší obývací prostor.

Vestavné spotřebiče v otočném modulu od Miele.

Kuchyň je srdcem domova. Šetřit se na ní rozhodně nevyplatí

Lednice pro velké nákupy a káva jako z filmu

Pokud vám nestačí standardní šířka vestavné lednice, potěší vás nové modely značky Liebherr široké 70 centimetrů. Nabídnou takřka o polovinu větší vnitřní objem než klasické vestavné varianty, které bývají široké 54 centimetrů.

Velkým tématem byla v Miláně také káva. De’Longhi přišel s nápaditou prezentací, která ukázala automatický kávovar jako nejmenší kavárnu na světě. Ve spolupráci s filmovými výtvarníky vznikly detailní miniatury kaváren z různých měst, všechny navíc zabudované přímo do kávovarů.

Nechyběl ani důraz na styl. Italský Smeg představil novou designovou řadu Musa inspirovanou architekturou a rozšířil i nabídku retro spotřebičů. Nově do ní patří třeba horkovzdušné fritézy v ikonickém stylu padesátých let, které kombinují moderní funkce s hravým vzhledem.

Kuchyně mají vypadat jako obývací pokoj, spotřebiče mizí za dvířky

Revoluce ve varných deskách

Značka Elica chystá pro rok 2027 mnohem tišší varné desky s inteligentním ohřevem. Speciální senzory poznají, když na desku položíte velký pekáč, a okamžitě pod ním aktivují další topné zóny pro rovnoměrné propečení.

Veletrh EuroCucina jasně ukázal, že moderní kuchyně se plně přizpůsobuje zákazníkům: vášnivým i méně zapáleným kuchařům. Současné trendy hovoří jasně: domů chceme kuchyně chytřejší, tišší a takové, které dokáží elegantně splynout s obývacím pokojem tak dokonale, že je na první pohled ani nepoznáte.

Připraveno ve spolupráci s magazínem SELL, specializovaným titulem pro obor domácích spotřebičů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a...

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Komerční sdělení
KUBO knihy

Česká verze digitální knihovny KUBO nabízí přes 1 500 knih pro děti, včetně encyklopedií, klasických pohádek i moderních bestsellerů. Aplikace funguje na mobilech, tabletech i v prohlížeči a umí...

Vyhrál jackpot, ale až po smrti. Miliony si užije jeho manželka

Sázející z Německa vyhrál miliony v Eurojackpotu, ale před slosováním zemřel.

Když si vsadil, netušil, že jeho příběh bude mít tak zvláštní dohru. Muž z Německa vyhrál 700 tisíc eur, jenže až po své smrti. O to větší překvapení čekalo jeho manželku.

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

7. května 2026  11:04

Peníze firem mizí po tisících! Kde jsou největší ztráty u zahraničních plateb?

Ve spolupráci
Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta CZ

Zahraniční platba už dávno není jen účetní formalita. V době, kdy firmy hlídají každou korunu a kurzy se mění, může jim zahraniční platba postupně snižovat zisk. Ztráty přitom nevznikají jednorázově....

7. května 2026  9:48

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

7. května 2026

Zážitková agentura nabízí nejvyspělejší grafický editor věnování v Evropě

Komerční sdělení
Na výběr jsou různé druhy zážitků

Zážitkový dárek může začít působit ještě dřív, než si ho obdarovaný skutečně užije. Česká agentura Dokonalý zážitek proto představuje nový online editor věnování, který umožní během objednávky snadno...

6. května 2026  14:46

Marian Jurečka

Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě (23. dubna 2022)

V prosinci 2021 ho prezident jmenoval ministrem práce a sociální věci, zároveň ho pověřil vedení resortu zemědělství. Poslanec Marian Jurečka má zkušenosti jako soukromý zemědělec i jako vedoucí...

5. května 2026  12:46

Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Komerční sdělení
KUBO knihy

Česká verze digitální knihovny KUBO nabízí přes 1 500 knih pro děti, včetně encyklopedií, klasických pohádek i moderních bestsellerů. Aplikace funguje na mobilech, tabletech i v prohlížeči a umí...

5. května 2026  10:51

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

5. května 2026

Olga Lounová

Zpěvačka Olga Lounová

Olga Lounová je poprocková zpěvačka, skladatelka a herečka. Stala se známou po boku Ondřeje Ládka alias Xindla X, se kterým ji pojil kromě pracovního i partnerský vztah. Olga Lounová hrála v...

8. června 2018,  aktualizováno  4. 5. 13:20

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

30. dubna 2026

Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a...

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

30. dubna 2026  13:11

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hasiči zachránili muže, který omdlel v koruně stromu. Žebřík jim však nestačil

Arborista zkolaboval na stromě. Sundat ho museli vrtulníkem

Když se na kalifornské ulici v San José ozvala siréna, zpočátku to vypadalo jako běžný zásah. Jenže to, co hasiči uviděli nahoře v koruně vysoké palmy, běžné rozhodně nebylo.

30. dubna 2026

Bezpečné dveře pro školy a školky: Kde končí strach z přiskřípnutých prstů?

Komerční sdělení
Speciální dveře, do kterých si neskřípnete prsty

Školní chodby a třídy jsou místa plná života, smíchu a neustálého pohybu. Pro zřizovatele a ředitele školských zařízení to však znamená i velkou zodpovědnost. Každý detail v interiéru musí splňovat...

30. dubna 2026  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.