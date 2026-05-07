Obrovskou pozornost vzbudila luxusní značka Fisher & Paykel, která pochází z Nového Zélandu. Místo klasických nerezových spotřebičů vsadili tentokrát na přírodní materiály a netradiční řešení. Jejich specialitou jsou šuplíkové lednice a myčky, které vypadají jako běžné zásuvky v kuchyňské lince, díky čemuž si spotřebičů v interiéru prakticky nevšimnete.
Trouba, která za vás ohlídá večeři
Německý Siemens přivezl do Milána troubu s integrovanou kamerou a umělou inteligencí. Tato trouba nejenže dokáže rozpoznat až sto různých pokrmů, ale navíc i sama navrhne, jak je nejlépe upéct. Dokonce si hlídá i to, jak moc hnědnou okraje pizzy, aby byla perfektně křupavá. Novinka už je k dostání i u nás, cena se pohybuje kolem 80 000 korun.
Pozadu nezůstalo ani Asko. Jejich trouba „5 v 1“ kombinuje klasické pečení, páru a mikrovlnku v jednom těle. Díky tomu, že se dvířka otevírají motorizovaně pouhým dotykem, se navíc obejde bez madla.
Chytré trouby už poznají, co jste do nich vložili. Zvládnou i mražené ryby
Barvy proti stresu i schovaná trouba
Zajímavý směr ukázal Electrolux. Ve spolupráci s italskými designéry vytvořil spotřebiče v jemných přírodních trendy barvách, jako je šalvějová zeleň nebo nude odstíny. Podle výzkumů tato paleta barev dokáže snížit stres v domácnosti až o 35 procent.
Pokud bojujete s prostorem, Miele ukázalo řešení pro malé byty: vestavné spotřebiče v otočném modulu. Když dovaříte, troubu jednoduše otočíte do zdi a zůstane jen čistá stěna, která neruší obývací prostor.
Kuchyň je srdcem domova. Šetřit se na ní rozhodně nevyplatí
Lednice pro velké nákupy a káva jako z filmu
Pokud vám nestačí standardní šířka vestavné lednice, potěší vás nové modely značky Liebherr široké 70 centimetrů. Nabídnou takřka o polovinu větší vnitřní objem než klasické vestavné varianty, které bývají široké 54 centimetrů.
Velkým tématem byla v Miláně také káva. De’Longhi přišel s nápaditou prezentací, která ukázala automatický kávovar jako nejmenší kavárnu na světě. Ve spolupráci s filmovými výtvarníky vznikly detailní miniatury kaváren z různých měst, všechny navíc zabudované přímo do kávovarů.
Nechyběl ani důraz na styl. Italský Smeg představil novou designovou řadu Musa inspirovanou architekturou a rozšířil i nabídku retro spotřebičů. Nově do ní patří třeba horkovzdušné fritézy v ikonickém stylu padesátých let, které kombinují moderní funkce s hravým vzhledem.
Kuchyně mají vypadat jako obývací pokoj, spotřebiče mizí za dvířky
Revoluce ve varných deskách
Značka Elica chystá pro rok 2027 mnohem tišší varné desky s inteligentním ohřevem. Speciální senzory poznají, když na desku položíte velký pekáč, a okamžitě pod ním aktivují další topné zóny pro rovnoměrné propečení.
Veletrh EuroCucina jasně ukázal, že moderní kuchyně se plně přizpůsobuje zákazníkům: vášnivým i méně zapáleným kuchařům. Současné trendy hovoří jasně: domů chceme kuchyně chytřejší, tišší a takové, které dokáží elegantně splynout s obývacím pokojem tak dokonale, že je na první pohled ani nepoznáte.
Připraveno ve spolupráci s magazínem SELL, specializovaným titulem pro obor domácích spotřebičů.