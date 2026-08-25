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Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

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Ve spolupráci   11:45
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy | foto: DigitooAdvertorial

Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy
7 fotografií
ChatGPT dostal umělou inteligenci do firem, skutečná transformace ale začíná až ve chvíli, kdy se AI stane součástí každodenních procesů. Ve financích už dnes dokáže pomáhat s příjmem a vytěžováním faktur, kontrolou dat, účtováním, schvalováním, platbami i předáním údajů do ERP. Právě spojení digitalizace a automatizace celého workflow může rozhodnout o tom, které firmy z AI skutečně získají měřitelnou hodnotu.

Poslední roky se ve firemním světě nesly ve znamení generativní umělé inteligence. Společnosti napříč obory plošně nakupovaly licence pro AI asistenty, experimentovaly s psaním dotazů a očekávaly okamžitý skok v produktivitě. Jenže nadšení v mnoha případech vystřídala provozní realita.

Žádný jazykový model totiž nedokáže vytvářet kvalitní finanční analýzy, odhalovat chybějící cash flow nebo připravovat přesné predikce, pokud nemá k dispozici strukturovaná a včasná data. A ta nevznikají sama od sebe – vznikají díky plně digitalizovaným a automatizovaným procesům. Pokud ve firmě faktury stále obíhají v e-mailových přílohách, schvalují se ručně a data se přepisují do tabulek, zůstává potenciál umělé inteligence z velké části nevyužitý.

Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

ChatGPT byl začátek. Skutečná AI transformace probíhá uvnitř firemních procesů

Průzkum globální konzultační společnosti McKinsey z konce roku 2025 ukazuje jasný předěl: 88 % firem sice AI v nějaké formě pravidelně používá, ale téměř dvě třetiny organizací ji stále nedokázaly rozšířit do celého podniku tak, aby jim přinášela zásadní ekonomickou hodnotu. Klíčový rozdíl spočívá v přístupu – organizace s nejvyšší návratností investic do AI jsou téměř třikrát častěji mezi těmi, které kvůli technologii zásadně přetvořily celá firemní workflow.

V českém prostředí tento stav potvrzují i analytici Deloitte. AI ve financích a v dalším firemním provozu sice zvyšuje efektivitu podle 85 % oslovených podniků, ale 44 % společností její skutečný přínos vůbec neměří. Narážejí tak na typický problém: firma nejprve nakoupí AI nástroje a teprve dodatečně hledá proces, který by s nimi mohla zefektivnit.

První fáze, kdy jsme se AI primárně ptali přes chatovací okno, se tak definitivně přesouvá do fáze druhé – kde je umělá inteligence neviditelně zabudována přímo do řetězce každodenních činností.

Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

Faktura ukazuje rozdíl mezi digitalizací a skutečnou automatizací

Když se dnes v souvislosti s účetnictvím mluví o moderních technologiích, diskuse se stále často zjednodušuje na pojmy jako OCR nebo samostatné vytěžování faktur. Jenže přečíst obraz dokumentu a převést ho na text představuje pouhé první procento celého úkolu.

Cílem moderních finančních oddělení je takzvaný Straight-Through Processing (STP) – tedy stav, kdy doklad projde celým cyklem od přijetí po zaúčtování zcela bez nutnosti lidského zásahu. Skutečná automatizace účetních procesů vypadá jako souvislý digitální řetězec:

  1. Příjem a identifikace: Systém zachytí příchozí e-mail, rozpozná účetní doklad a vytěží hlavičkové i položkové údaje.
  2. Validace a kontroly: Proběhne automatická kontrola duplicit, ověření dodavatele v rejstřících a matematický přepočet částek DPH.
  3. Předkontace a logika: AI na základě historických dat navrhne nákladové středisko a účetní předkontaci.
  4. Schvalovací workflow: Dokument se automaticky nasměruje ke schválení podle nastavené matice odpovědností.
  5. ERP integrace a úhrada: Data se po schválení automaticky zapíšou přímo do ERP systému, připraví se platební příkaz ABO/SEPA a vytvoří se nezpochybnitelný auditní log.

Teprve v momentě, kdy takto procesně vznikají čistá a ověřená data, nad nimi může specializovaný AI OCR engine nebo analytický model provádět pokročilé operace. Právě k tomuto stavu moderní finance směřují. Například u společnosti Europ Assistance se díky propojení platformy Digitoo s jejich systémem podařilo dosáhnout stavu, kdy přibližně 79 % dokladů projde celým procesem od přijetí po zaúčtování zcela bez zásahu lidské ruky.

Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy
Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

Proč může být výhodou jednoduchost původně vyvíjená pro SME?

Rozdíl mezi dílčím nástrojem a ucelenou platformou dobře ilustruje vývoj české technologické společnosti Digitoo. Když v roce 2019 vznikala, jejím primárním cílem bylo nabídnout dostupné vytěžování dat z faktur pro malé a střední firmy (SME), které si nemohly dovolit drahé a komplikované korporátní systémy na míru.

Díky zpracování tisíců různorodých scénářů z menších provozů mohl vývojový tým detailně pochopit, které činnosti účetní skutečně zdržují. S tím, jak na platformu postupně začaly přecházet i velké organizace a korporace, se filozofie jednoduchého ovládání nezměnila, ale zásadně se rozšířila funkční a bezpečnostní architektura.

Pro enterprise segment přibyly klíčové prvky:

  • Víceúrovňová schvalovací workflow s možností nastavování flexibilních podmínek
  • Párování 3-way matching (propojení faktury s objednávkou a příjemkou)
  • Řízení uživatelských oprávnění (RBAC), podrobné auditní logy a šifrování na úrovni cloudové architektury Azure
  • Připravené integrace pro běžné účetní systémy (Pohoda, Helios, K2, ABRA) i enterprise API pro napojení na robustní řešení typu SAP

Příběh posunu od menších zákazníků k velkým podnikům ukazuje novou tendenci: velké firmy už dnes nevyžadují mnohaměsíční vývoj softwaru od nuly, ale hledají hotové SaaS platformy, které v sobě spojují automatizaci zpracování faktur, vytěžování dat i schvalování do jednoho funkčního celku. Zároveň je však nutné dodat, že u velkých firem s komplexním technickým dluhem je vždy potřeba počítat s adekvátní přípravou na straně vlastní IT infrastruktury.

Budoucnost firemní AI není jen ChatGPT. Rozhodnou digitalizované procesy

Další revoluce nebude lepší OCR. Faktury si začnou posílat data přímo

Pohled do nejbližší budoucnosti navíc ukazuje, že samotná technologie rozpoznávání textu z obrázků či PDF souborů (OCR) je pouhým překlenovacím můstkem. S nástupem evropské legislativy ViDA (VAT in the Digital Age) a postupným přechodem na povinnou elektronickou fakturaci se standardem stane přímá výměna strukturovaných, strojově čitelných dat (např. ve formátech ISDOC či Peppol).

Dokumenty tak v budoucnu nebudou přicházet jako lidsky čitelné obrázky, ale jako čisté datové věty předávané z jednoho systému do druhého.

Hodnota systémů se tak definitivně přesouvá od čtení textu k orchestraci procesů – tedy k tomu, jak dokáže platforma data zkontrolovat, ověřit vůči objednávce v ERP, prohnat správným schvalovacím řetězcem a bezpečně zaúčtovat. Firmy, které své účetní procesy digitalizují už dnes, tak nestaví pouze na chvilkové vlně popularity chatbotů, ale budují pevné základy, na kterých bude firemní umělá inteligence fungovat i v příštím desetiletí.

Srovnání, jak se posouvá role AI ve finančním oddělení
OblastI. vlna: Samostatné AI nástrojeII. vlna: End-to-end procesní AI
Typické rozhraníChatovací okno (ChatGPT, Copilot)AI engine integrovaný přímo v ERP a finančním workflow
Práce s dokumentemRuční nahrání PDF do chatu k sumarizaciAutomatické přihlášení z e-mailu, vytěžení, předkontace a zápis
Schvalovací procesNeřízený oběh přes e-maily a tabulkyAutomatizované víceúrovňové workflow dle pravomocí
Datový základNestrukturovaný, izolované souboryStrukturovaná data, 3-way matching, auditní stopa
Hlavní přínosZrychlení psaní textu či doptáváníVysoký podíl zpracovaných dokladů bez zásahu člověka

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Digitoo.

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